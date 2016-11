"Uns kann der Zustand der Demokratie nicht egal sein"/

Präses Schwaetzer unterstreicht Bedeutung der Kirche für den Zusammenhalt der Gesellschaft

(ots) - Die Relevanz der christlichen Nächstenliebe für

eine verunsicherte Gesellschaft hat die Präses der Synode der

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Irmgard Schwaetzer, auf

der heute eröffneten Jahrestagung in Magdeburghervorgehoben.

Angesichts der hoch emotional geführten Debatte darüber, wie die

Ankunft und Integration der Flüchtlinge Deutschland verändert,

betonte sie den Auftrag der Kirchen: "Uns kann der Zustand der

Demokratie nicht egal sein. Auch wir werden von den funktionierenden

Institutionen unserer Demokratie geschützt. Die Kirchen genießen nach

wie vor viel Vertrauen. Auch Menschen, die den Kirchen fernstehen,

sehen, dass unsere Berufung zur Nächstenliebe wichtig für den

Zusammenhalt der Gesellschaft ist."



Auch mit Blick auf das Schwerpunktthema der Tagung unterstrich

Schwaetzer im Bericht des Präsidiums, wie wichtig die Kirchen für das

Zusammenleben in Europa seien. Das biblische Motto der Tagung, "So

wirst du leben" (Lukas 10,28), spreche an, worum es bei der Frage

nach der Zukunft Europas gehe: "Wie wollen wir leben? Halten wir an

den - auch christlich geprägten - Werten fest, auf die die

Europäische Union gründet?" Der Blick auf das Zusammenleben in Europa

mache dabei auch deutlich, wie notwendig eine Rückbesinnung auf das,

was die Menschen in Europa verbinde, sei und wie schwer sich eine

gemeinsame Zukunft erreichen lasse.



Im Ausblick auf das Reformationsjubiläum machte Schwaetzer

deutlich, dass es nicht nur um Rückblick, Festakt und Erinnerung

gehe, sondern um einen neuen Anfang. "Wir wollen Gott und Kirche im

21. Jahrhundert und für das 21. Jahrhundert neu finden."



Über die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und

Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom

6. bis 9. November in Magdeburg. Nach der Grundordnung der EKD

besteht die 12. Synode aus 120 Mitgliedern. Zu den Aufgaben der

Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zu

Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKD

durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den

Haushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom

Präsidium unter dem Vorsitz von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist

zugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzender des

Rates der EKD ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die EKD ist

die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und unierten

Landeskirchen. 22,3 Millionen evangelische Christinnen und Christen

in Deutschland gehören zu einer der 14.412 Kirchengemeinden.



