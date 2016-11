Vielfalt aushalten, klare Kante gegen Rechtsaußen/

EKD-Synode Magdeburg: Heinrich Bedford-Strohm mit Ratsbericht vor evangelischem Kirchenparlament.

(ots) - Ausblick 2017: "politische Konsequenzen der

Freiheit eines Christenmenschen werden klar hörbar sein".



Der Auftakt zum Jubiläum 500 Jahre Reformation liegt erst wenige

Tage zurück. Jetzt benennt die Evangelische Kirche in Deutschland

(EKD) bei der Zusammenkunft ihrer Synode in Magdeburg theologische

und politische Leitlinien für das kommende Jahr.



In seinem Bericht vor dem evangelischen Kirchenparlament

unterstrich EKD-Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strohm: "Der in

Schwäche und Niedrigkeit eingegangene Christus repräsentiert das Eine

und Ganze". Biblische Sensibilität gegenüber Schwachen und mit Blick

auf das Aushalten von Differenzen und Vielfalt stehe in klarer

Spannung zu heutigen Renationalisierungsphantasien, die an

Homogenität orientiert seien.



Bedford-Strohm übte deutliche Kritik an einer "Kultur der

Gnadenlosigkeit", die mit einer "Kultur der Selbstrechtfertigung"

korrespondiere: "Wir wagen es nicht mehr, von "Sünde" zu sprechen,

weil so viel Ballast mit diesem Wort verbunden ist." Bedford-Strohm

weiter: "In Wirklichkeit ist die Sünde eine Beziehungsstörung. Eine

Störung der Beziehung zu Gott, zum Mitmenschen und zu uns selbst."

Daraus befreie uns die Erfahrung der Rechtfertigung durch Christus

allein aus Glauben: "Und diese Erfahrung der Befreiung - das ist das

Entscheidende - lebt nicht aus der Selbstrechtfertigung, sie lebt

nicht daraus, dass wir uns einreden, gute Menschen zu sein."

Bedford-Strohm: "Das ist tatsächlich eine Riesenbefreiung und die

stärkste und nachhaltigste Basis, die ein Leben haben kann. Heute

ganz genauso wie zur Zeit der Reformation."



Besorgt zeigte sich der EKD-Ratsvorsitzende mit Blick auf das

Erstarken rechtspopulistischer Bewegungen in Europa und weltweit. Das

politische Klima werde vergiftet, indem Gefühle der eigenen Größe

gegen Andere und allzu oft gerade gegen die Schwachen gerichtet



würden. Bedford-Strohm: "Auch der Wahlkampf in den USA war in seiner

frauenfeindlichen und ganze Menschengruppen diskriminierenden

Tiefpunkten ein Alptraum für die politische Kultur eines Landes,

dessen demokratische Tradition ich eigentlich bewundere."



Für Deutschland hob der EKD-Ratsvorsitzende hervor: "Wir müssen

klare Kante zeigen gegenüber allen Versuchen, "völkisches"

Gedankengut und rechtsextremistische Kampfrhetorik in unserem Land

wieder salonfähig zu machen."



Der gesamte Bericht des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich

Bedford-Strohm ist unter

https://www.ekd.de/synode2016/berichte/ratsbericht.html abzurufen.



Magdeburg, 6. November 2016



Pressestelle der EKD



Carsten Splitt



Über die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und

Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom

6. bis 9. November in Magdeburg. Nach der Grundordnung der EKD

besteht die 12. Synode aus 120 Mitgliedern. Zu den Aufgaben der

Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zu

Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKD

durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den

Haushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom

Präsidium unter dem Vorsitz von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist

zugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzender des

Rates der EKD ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die EKD ist

die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und unierten

Landeskirchen. 22,3 Millionen evangelische Christinnen und Christen

in Deutschland gehören zu einer der 14.412 Kirchengemeinden.







