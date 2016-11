neues deutschland: Zur Ignoranz

gegenüber türkischem Staatsterror

(ots) - Die Türkei ist Teil einer Wertegemeinschaft. Sagt

NATO-Generalsekretär Stoltenberg und sagt auch die deutsche

Kanzlerin. Es sei entscheidend, dass die Türkei - wie alle

Alliierten - den vollen Respekt vor der Demokratie und ihren

Institutionen sicherstelle, heißt es aus Brüssel. Ähnlich äußerte

sich die »Wertegemeinschaft« bereits vor einem Vierteljahr, als

Staatschef Erdogan einen dilettantischen Putschversuch von Militärs

zum Anlass nahm, Zehntausende missliebige Personen der

Zivilgesellschaft zu verhaften oder auf andere Weise zu

drangsalieren. Es blieben leere Worte, und darauf kann Erdogan auch

dieses Mal vertrauen. Die Bundeskanzlerin stellt sich taub gegenüber

immer lauteren öffentlichen Forderungen im Lande, den Terror gegen

Andersdenkende wenigstens als solchen zu benennen. Merkel kann dabei

mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen, dass sich die SPD-Koalitionäre

davon kaum absetzen. Auch über die Gremien der EU, in der sich die

Kanzlerin sonst wie selbstverständlich in der Führungsrolle sieht,

herrscht, was die Noch-immer-Beitrittskandidatin Türkei anbelangt,

aus Berlin dröhnendes Schweigen. Einmal mehr versteckt man sich

hinter Österreich. Die selbstverschuldete Geiselhaft wegen des

schmutzigen Flüchtlingsdeals mit Erdogan wird sich aber durch

Aussitzen höchstens verschlimmern. Es rechtfertigt zudem nicht im

geringsten die schändlich-verlogene Haltung der Bundesregierung in

Sachen Menschenrechte.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

neues deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.11.2016 - 18:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1421002

Anzahl Zeichen: 1796

Kontakt-Informationen:

Firma: neues deutschland

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 117 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung