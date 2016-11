Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Lebensfremde Linke

(ots) - Die Thüringer Linke und der Verfassungsschutz werden

im Leben keine Freunde mehr. Im neuen Leben wohlgemerkt, denn in

ihrer Vorgängerpartei SED war die Staatssicherheit als "Schild und

Schwert der Partei" hochgeschätzt. Und selbst in der Linksfraktion

duldet man seit Jahr und Tag bekannte Spitzel des DDR-Geheimdienstes.



Weil der Verfassungsschutz im Zusammenhang mit dem

"Nationalsozialistischen Untergrund" eher Teil des Problems als Teil

der Lösung war, ist der Geheimdienst bei Susanne Hennig-Wellsow

unten durch. Egal, was seitdem verändert wurde. Hinzu kommt, dass

das Landesamt die "Kommunistische Plattform" nach wie vor

beobachtet und als extremistisch einstuft.



Darüber empört sich die junge Genossin und mit ihr einige

Radikalinskis aus ihrem Umfeld. Einen Plan jedoch, wie ohne

Geheimdienst verborgene Vorbereitungen für Terroranschläge und die

Finanzierung derselben aufgeklärt werden können, ist sie bisher

schuldig geblieben. Vielleicht geht Henning-Wellsow mit ihrer

Forderung nach Transparenz - so soll nämlich der Geheimdienst sein -

mal zu verdächtigen Tschetschenen. Vermutlich wird deren Gelächter

weithin reichen...



Das Beispiel zeigt: Die Frau ist fit in Ideologie, hat aber

ansonsten wenig Ahnung, wie rechte und linke Extremisten - siehe

Berlin, Cottbuser Tor, oder Leipzig-Connewitz - bekämpft werden

sollen. Ohnehin scheint sie - siehe manipuliertes Foto mit

"ACAB"-Spruch - Sicherheitskräfte nur zu schätzen, wenn wieder mal

Mordaufrufe gegen Gesinnungsgenossen aufzuklären sind.



Und während die SPD genervt aber selbst schuld ist, denn

schließlich wusste sie ja, mit wem sie koaliert - schweigt der sonst

so redselige Bodo Ramelow. Dabei hat er den neuen

Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer, den Hennig-Wellsow ums

Amt bringen will, höchstselbst mit ausgesucht. Doch angesichts der



knappen Landtags-Mehrheit ist Ramelow ein Ministerpräsident von

Hennig-Wellsow und Dittes Gnaden. Und der Ex-Geheimdienstspitzel noch

dazu.







