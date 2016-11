EnerCrox: Millionenklage gegen Madsack Verlag

Die EnerCrox Inc. aus Helena (Montana) hat im Rahmen eines außerordentlichen Board-Meetings grünes Licht für eine Klage gegen die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH [&] Co. KG, Dr. Erich Madsack GmbH, Geschäftsführer Thomas Düffert, Christop Roth, Marc Ziemet, Vorsitzenden des Aufsichtsrats Karl Baedeker, Chefredakteur Hendrik Brandt und den Leiter der Wirtschaftsredaktion Jens Heitmann gegeben.

(firmenpresse) - Die EnerCrox Inc. aus Helena (Montana) hat im Rahmen eines außerordentlichen Board-Meetings grünes Licht für eine Klage gegen die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH [&] Co. KG, die Dr. Erich Madsack GmbH, die Geschäftsführer Thomas Düffert, Christop Roth, Marc Ziemet, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Karl Baedeker, den Chefredakteur Hendrik Brandt und den Leiter der Wirtschaftsredaktion Jens Heitmann gegeben. Es geht um Forderungen nach amerikanischen Recht wegen „Verleumdung“. Die Klage wird jetzt beim Supreme Court eingereicht.



Hintergrund sind verleumderische Veröffentlichungen aus dem Madsack-Verlag über EnerCrox Inc. in Zusammenhang mit der EEV-Pleite. Tatsächlich hat oder hatte das Unternehmen aus den USA jedoch zu keiner Zeit irgendwelche Geschäftsbeziehungen zur EEV-Gruppe. In einer systematischen Kampagne hatte der ehemalige Kraftwerksleiter des EEV-Kraftwerkes in Papenburg in Zusammenarbeit mit dem Redakteur Jens Heitmann, die Vorgänge der EEV in Zusammenhang mit EnerCrox gebracht.



Der ehemalige Kraftwerksleiter hatte über den Redakteur Heitmann das Anleger-Modell der EEV-Gruppe in die Nähe eines gewerbsmässigen Anlagebetruges gebracht und entsprechend veröffentlicht. Auch hier war EnerCrox Inc. eine vergleichbare Vorgehensweise unterstellt worden. Anfang November 2016 stellte sich dann heraus, dass die gegen die EEV-Gruppe vorgebrachten Unterstellungen und Behauptungen nicht haltbar sind.



EnerCrox Inc. baut und vermarktet die deutsche HalbStrom-Technik, deren Rechte bei der deutschen Firmenwelten AG liegen. Hierfür zahlt EnerCrox Inc. entsprechende Nutzungs- und Vermarktungsgebühren. Das deutsche Unternehmen hatte bereits im Frühjahr 2016 Strafanzeige gegen den ehemaligen Kraftwerksleiter wegen Erpressung gestellt. Seine Forderung gegen die Firmenwelten AG: 6,5 Millionen Euro. Andernfalls wolle er in einer beispiellosen Kampagne die Unternehmen der Firmenwelten-Gruppe beseitigen. Das Verfahren wird bei den Staatsanwaltschaften in Göttingen, Berlin, Bielefeld und Augsburg geführt.



Zur Unterstützung der Forderungen wurden zeitgleich, auch mit Hilfe des Madsack-Verlages, verleumderische Berichte und falsche Darstellungen im Internet veröffentlicht. Die Verlags- und Redaktionsleitung reagierte auf Abmahnungen aus den USA jedoch nicht. Bereits bei der EEV-Gruppe hatte diese Vorgehensweise am Ende durch das Insolvenzverfahren gegen die EEV-Gruppe Erfolg. Auch hier hatte es im Internet eine beispiellose Hetz- und Rufmordkampagne gegeben. Diese war, wie heute feststeht, von dem ehemaligen Kraftwerksleiter orchestriert worden.



Mit der Feststellung, dass die Vorwürfe haltlos sind, ist jetzt auch der Weg für EnerCrox Inc. frei gegen die Verantwortlichen vorzugehen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.enercrox.com/de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

EnerCrox Inc. ist ein international operierendes Energie-Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt in Bereich der Effizienzfeststellung und Nutzung existierender Energiequellen. Die amerikanische Aktiengesellschaft wird zu 100 Prozent privat gehalten. Das Unternehmen stammt aus Montana.



Die Gesellschafter kommen aus Deutschland, England und den USA. EnerCrox erwartet Ende 2017 einen Jahresumsatz im dreistelligen Millionenbereich.



Hauptprodukte sind die Weiterentwicklungen der deutschen HalbStrom®-Technik. EnerCrox ist für den US-Markt exklusiver Partner der Energieeffizienzgeräte. In den USA werden ab Oktober 2016 die für den lokalen Markt entwickelten Geräte an verschiedenen Standorten produziert. EnerCrox schafft hierfür mehr als 150 neue Arbeitsplätze.





Dies ist eine Pressemitteilung von

EnerCrox Inc.

Leseranfragen:

EnerCrox Inc.

Media Department

302 N Last Chance Gulch #403

Helena MT

59601 USA

media(at)enercrox.com

PresseKontakt / Agentur:

Ryan Kerr

media(at)enercrox.com

Datum: 06.11.2016 - 19:41

Sprache: Deutsch

News-ID 1421012

Anzahl Zeichen: 3179

Kontakt-Informationen:

Firma: EnerCrox Inc.

Ansprechpartner: Ryan Kerr

Stadt: Helena MT

Telefon: +1 609 598-3053



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 06.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung