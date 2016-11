BERLINER MORGENPOST: Berliner Entschleunigung / Leitartikel von Christine Richter zu rot-rot-grüner Verkehrspolitik

(ots) - Es geht um das Miteinander im Straßenverkehr, das

hopplahopp zugunsten der Radfahrer verschoben werden soll. In einer

wachsenden Stadt müssen die politisch Verantwortlichen reagieren -

mehr Straßenbahnzüge oder U-Bahnzüge einsetzen, auch gute Radwege

bauen, wenn immer mehr Menschen auf das Rad umsteigen. In einer

wachsenden Stadt sollten politisch Verantwortliche aber keine

einseitige Politik für eine Gruppe machen und die anderen - in diesem

Fall die Autofahrer - bluten lassen. In einer so großen Stadt wie

Berlin muss moderne Verkehrslenkung das Thema der nächsten Jahre

sein. Entschleunigung kann, ja darf nicht das vorrangige Ziel sein.

Das müssten der Regierende Bürgermeister oder die Senatoren, die im

Dienstwagen zum nächsten Termin rasen, eigentlich wissen.



Der vollständige Kommentar unter: morgenpost.de/208663939







Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST



Telefon: 030/887277 - 878

bmcvd(at)morgenpost.de



Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BERLINER MORGENPOST

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.11.2016 - 19:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1421016

Anzahl Zeichen: 1155

Kontakt-Informationen:

Firma: BERLINER MORGENPOST

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 37 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung