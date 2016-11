RNZ: "Die Zögerliche" - Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) zu Bundespräsident/Nachfolge

"Langsam wird sie peinlich für Merkel, die

Bundespräsidentendebatte. Unnötigerweise. Erst durch ihr Zögern, ihr

fruchtloses taktisches Lavieren wertete die Kanzlerin diese

Postenfrage auf. Richtig: Es geht um das höchste Amt im Staat. Der

künftig Hausherr, die künftige Hausherrin in Schloss Bellevue ist

nicht bloß der Grüß-Onkel der Nation, der ab und an eine große Rede

halten darf. Aber, und das wird gerade vergessen: Es geht in dieser

Personalfrage auch nicht um den künftigen Regierungskurs, nicht um

künftige Koalitionsoptionen - selbst wenn das derzeit viele glauben

machen wollen.



Der Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt: Wirkmächtig wird ein

Bundespräsident nicht als Parteisoldat, sondern erst dann, wenn er

sich von Parteilinien löst. Das gilt für den gescheiterten Christian

Wulff ("Der Islam gehört zu Deutschland") ebenso wie für Joachim

Gauck, der schnell vergessen machte, dass seine Nominierung einst

eine Provokation gegenüber Merkel und der Union war.



Also: Entweder die Kanzlerin hat einen ebenso fähigen wie willigen

Kandidaten aufzubieten. Dann muss dieser sich in den Wettbewerb mit

SPD-Mann Steinmeier begeben. Wenn nicht, sollte auch sie sich zu

"ihrem" GroKo-Außenminister bekennen. Ein Triumph für SPD-Chef

Gabriel? Kanzler ist er damit noch lange nicht."







