Gute Entwickler finden: Erfahrung vorausgesetzt

Was versteht man unter einem guten Entwickler? Welche Qualifikationen sollte er mitbringen, und welche Erwartungen werden heute an Entwickler gestellt?

Software Ausbau oder Erweiterung erfordert einen erfahrenen Entwickler. Urheber: hanss

(firmenpresse) - Der Software-Ausbau gleicht nicht wenig dem Ausbau eines Hauses: Oft ist es leichter, das Dach komplett neu zu machen als einzelne Balken auszutauschen.

Genauso kann es passieren, dass es schneller und günstiger ist, die vorhandene Plattform komplett auf eine neue Sprache umzustellen, als die neue Komponente in ein veraltetes Framework einzufügen. Im Unterschied zu manchen Gebäuden unterliegen Software-Architekturlösungen keinem Denkmalschutz und Änderungen müssen ab und zu vorgenommen werden.





Um diese grundsätzliche Entscheidung zu treffen, braucht man schon einen Entwickler mit dem Niveau eines Software-Ingenieurs. Er soll nicht nur etliche Programmiersprachen gut beherrschen. Auch Koordinationsaufgaben und planerische Fähigkeiten gehören zu dem Profil eines Softwareentwicklers. Das Schwierige dabei ist, dass man einerseits für eine derartige Entscheidung oder Projekt einen solchen Spezialisten benötigt, andererseits ein weiterer Arbeitsplatz innerhalb des Unternehmens dafür oft gar nicht in Frage kommt. So einen Entwickler finden ist nicht leicht.





Aber was versteht man unter einem guten Entwickler?



Welche Qualifikationen sollte er mitbringen, und welche Erwartungen werden heute an Entwickler gestellt?



In unserem Beitrag Gute Entwickler finden: Erfahrung vorausgesetzt erzählen wir, mit welchen Fragen unsere Kunden sich an unsere Entwickler wenden.





AMgrade GmbH ist Ihre Outsourcing-Agentur mit Sitz im Technologiezentrum Koblenz und einem weiteren Standort in Osteuropa.





Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung komplexer Web-Anwendungen und Mobile-Apps. In unserem Team arbeiten viele hochqualifizierte Senior-Entwickler, Grafikdesigner und Projektmanager. Durch unsere High-End Entwicklungsprozesse garantieren wir schnelle Lieferzeiten und maximale Produkt-Qualität.















