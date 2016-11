Badische Zeitung: Abschiebungen im Land / Warum es Härte braucht

Kommentar von Frauke Wolter

(ots) - Problematisch ist jedoch, wie man den Menschen

beikommen will, die untertauchen oder mit Absicht ihre Papiere

zerstören, um ihre Identität zu verschleiern und so die Rückführung

zu erschweren. Für diese Fälle hat Strobl eine Verschärfung des

Abschieberechts angekündigt. Das klingt noch allzu vage; aber die

Botschaft an die eigene Bevölkerung ist wichtig: Wir lassen uns nicht

auf der Nase herumtanzen. http://mehr.bz/khs258t







