Brandenburg (niedersorbisch Bramborska, niederdeutsch Brannenborg, umgangssprachlich die Mark) ist ein Land im Nordosten der Bundesrepublik Deutschland.

(firmenpresse) - Die Landeshauptstadt von Brandenburg und auch die bevölkerungsreichste Stadt ist Potsdam, weitere wichtige Zentren sind Cottbus und Brandenburg an der Havel.



Das Bundesland Brandenburg umschließt in seinem Zentrum die deutsche Hauptstadt Berlin und bildet mit dieser gemeinsam die europäische Metropolregion Berlin/Brandenburg, in der rund 6 Millionen Einwohner leben.



Mehr als ein Drittel der Fläche Brandenburgs wird von Naturparks, Wäldern, Seen und Wassergebieten eingenommen.



Als Gründungsjahr der Mark Brandenburg gilt das Jahr 1157, in dem sich der Askanier Albrecht der Bär mit der Rückeroberung der Brandenburg das Gebiet aneignete und es zum Bestandteil des Heiligen Römischen Reiches machte.



Von 1701 bis 1946 entwickelte sich die Mark zum Kernland Preußens.



Die 1815 geschaffene Provinz Brandenburg bestand bis 1947.



Danach wurde auf dem Gebiet das erste Land Brandenburg errichtet und in der DDR auf verschiedene Bezirke aufgeteilt.



Als Land der Bundesrepublik Deutschland gründete sich Brandenburg 1990 wieder neu.



Die Brandenburgische Verfassung wurde am 14. April 1992 vom Landtag zunächst als Entwurf verabschiedet.



Per Volksentscheid wurde dieser Entwurf von der brandenburgischen Bevölkerung am 14. Juni 1992 angenommen.



Die Brandenburgische Verfassung trat daraufhin mit der Verkündung am 20. August 1992 in Kraft.



Sitz des Brandenburgischen Landtags ist das Stadtschloss in Potsdam.



