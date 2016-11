Kopfweh? Tipps für den Umgang mit Schmerzmitteln (AUDIO)

(ots) -

Anmoderationsvorschlag: Manchmal kommt Kopfweh aus heiterem

Himmel, an anderen Tagen spüren wir ihn schon im Voraus. Was hilft,

wenn der Schädel schmerzt, dazu hat Petra Bröcker mit einer Expertin

gesprochen:



Sprecherin: Die meisten Menschen greifen zu Schmerzmitteln, wenn

sie Kopfweh haben. Das ist in der Regel unbedenklich, sagt Barbara

Kandler-Schmitt von der "Apotheken Umschau":



O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 19 sec.



"Wenn man nur gelegentlich Kopfschmerzen hat, kann man ohne

Bedenken ein rezeptfreies Schmerzmittel aus der Apotheke einnehmen.

Wenn die Kopfschmerzen jetzt aber häufiger auftreten, sollte ein Arzt

herausfinden, ob es sich um Spannungskopfschmerz oder Migräne

handelt. Spezielle Migränemittel sind nämlich bei

Spannungskopfschmerz wirkungslos."



Sprecherin: Was Sie auch wissen sollten: Schmerzmittel können

Kopfweh auslösen, wenn man sie zu häufig nimmt:



O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 21 sec.



"Sie erhöhen die Schmerzempfindlichkeit der Betroffenen und

verstärken damit das Problem, gegen das sie ursprünglich wirken

sollen. Dieser medikamentenbedingte Dauerkopfschmerz ist dann von den

ursprünglichen Beschwerden kaum noch zu unterscheiden. Deswegen gilt

als Faustregel: Schmerzmittel maximal drei Tage hintereinander und an

höchstens zehn Tagen im Monat nehmen."



Sprecherin: Es lohnt sich auszuprobieren, ob andere Mittel gegen

den Schmerz helfen:



O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 15 sec.



"Manchen Leuten hilft zum Beispiel Pfefferminzöl, das man auf die

Schläfen auftragen kann. Andere profitieren von Massagen,

Wärmeanwendungen und Entspannungstechniken. Bei Kopfschmerz besonders

bewährt hat sich die progressive Muskelentspannung nach Jacobson."



Abmoderationsvorschlag:



Auch Sport und Bewegung können dabei helfen, Kopfschmerzen in den



Griff zu bekommen, schreibt die "Apotheken Umschau". Dabei sollten

Sie sich aber nicht unter Leistungsdruck setzen. Es geht um leichte

Bewegung, um Stress und Spannung abzubauen.



ACHTUNG REDAKTIONEN:



Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte

an ots.audio(at)newsaktuell.de.







Pressekontakt:

Sylvie Rüdinger

Tel. 089 / 744 33 194

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: ruedinger(at)wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

www.apotheken-umschau.de



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau bme-schmerzmittel-au11a.mp3 otp-sc

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1421035

Anzahl Zeichen: 2794

Kontakt-Informationen:

Firma: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau bme-schmerzmittel-au11a.mp3 otp-sc

Stadt: Baierbrunn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 20 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung