Nastydress startet Affiliate Marketing-Programm, um Bindung mit Stammkunden und assoziierten Tochtergesellschaften zu stärken

(ots) - Nastydress, eine Marke, die

ihre Produktdesigns nach den neuesten Fashion-Trends ausrichtet, um

einen neuen Standard im Online-Einzelhandel für Designermode zu

setzen, hat vor kurzem ihr Affiliate Marketing-Programm ins Leben

gerufen.



Der E-Commerce-Shop für Fashion hat in den letzten Jahren mit

seinem Bekenntnis für günstige Preise und qualitativ hochwertige

Produkte ein exponentielles Wachstum erlebt. Nastydress ist ein

gewinnbringendes Unternehmen, das täglich große Mengen umschlägt,

anstatt kleine Lagerbestände zu hohen Preisen zu verkaufen. Die

Besitzer sind der Auffassung, dass das frisch gestartete Affiliate

Marketing-Programm der Marke in Bezug auf Gesamtreichweite und

Gesamtumsatz weiteres Wachstum und weitere Expansion verschaffen

werde.



Um die Preise erschwinglich zu halten, will Nastydress nun in

Kooperation mit seiner loyalen Fangemeinde die Marke voranzubringen.

Nastydress hat die Mehrheit seiner Käufer binden können, und

Mundpropaganda hat eine Schlüsselrolle bei der Förderung seiner

Produkte gespielt. Um noch anspruchsvollere Anreize für seine

Stammkunden und assoziierten Tochtergesellschaften zu schaffen, hat

Nastydress inzwischen sein Affiliate Marketing-Programm ins Leben

gerufen. Partner, die sich dem Affiliate-Team anschließen, können

sich jetzt ihre eigenen Stunden aussuchen, größere Einsparungen als

der durchschnittliche Käufer bei Nastydress-Produkten ergattern und

enorme Provisionen erzielen.



"Unser E-Commerce-Shop ist weltweit für eines der größten und

umfangreichsten Inventare im Bereich Fashion-Produkte bekannt",

erklärte Ice Yen, einer der Spitzenmanager. "Das Unternehmen wurde um

die zentrale Vision aufgebaut, Kunden die günstigsten Preise zu

bieten, und wir stellen jetzt mit unserem Affiliate-Programm noch

mehr Möglichkeiten zum Sparen zur Verfügung. Kunden, die



Affiliate-Partner auf Nastydress werden, können die Produkte, die sie

verkaufen, selbst kaufen und sogar auf ihre eigenen Einkäufe eine

Provision verdienen. Die Ersparnisse sind nicht nur auf den

Affiliate-Partner begrenzt, sondern auch auf Familienmitglieder und

Freunde übertragbar".



"Das neue Affiliate-Programm bietet bis zu 18% an Provision, was

weit über den durchschnittlichen 5-10% liegt, die von anderen

E-Commerce-Stores angeboten werden", macht Yen geltend.



Das neue Nastydress Affiliate-Programm kann ab jetzt unter

http://affiliate.Nastydress.com/ genutzt werden. Interessierte

Partnerunternehmen und Geschäftspartner können sich dort auch über

den Affiliate-Link unten auf der Nastydress-Homepage anmelden. Der

Prozess zur Anmeldung ist schnell abgewickelt und man kann direkt mit

dem Verkaufen beginnen.



Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an

affiliate(at)Nastydress.com.



