NOZ: NOZ: Tafeln: Politik ruht sich auf unserer Arbeit aus

(ots) - Verbandschef beklagt mangelnden Einsatz gegen

Armut



Osnabrück.- Die Tafeln werfen Politik und Verwaltungen in

Deutschland vor, die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich nicht

ausreichend zu bekämpfen. Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (Montag) sagte Jochen Brühl, Vorsitzender des

Bundesverbandes der Tafeln: "Wir haben das Gefühl, als wenn sich die

eigentlich Verantwortlichen auf der Arbeit unserer 60.000

Ehrenamtlichen ausruhen. Das darf nicht sein." Brühl forderte

Maßnahmen gegen die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich. Wer

wissen wolle, was in Deutschland schief laufe, müsse bei den

Lebensmittelausgaben der Tafeln vorbeischauen: Etwa 1,5 Millionen

Menschen würden hier regelmäßig Lebensmittel beziehen. "Der Staat

versagt und überlässt die Unterstützung der Armen ehrenamtlichen

Initiativen. Das kann nicht sein." Die Arbeit der Tafeln sei kein

Grundwert, sondern ein Mehrwert, so Brühl.







Datum: 07.11.2016 - 05:00

