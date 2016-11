perma FLEX - Die flexible Schmiereinheit in zwei kompakten Baugrößen

perma FLEX 125

(firmenpresse) - Euerdorf. Grundvoraussetzung für eine möglichst lange Lager- oder Kettenlebensdauer ist eine optimale Versorgung der Schmierstellen. Unsachgemäße Schmierung kann Schäden verursachen oder sogar zu komplettem Anlagenausfall führen. Das Schmiersystem perma FLEX schafft Abhilfe.

perma FLEX ist ein kompaktes, sofort einsatzfähiges System, 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete.

Sofort einsatzfähig

Der perma FLEX wurde als Kompletteinheit konzipiert, bei der keinerlei Zusammenbau mehr notwendig ist. Das Schmiersystem ist ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen sofort einsatzbereit. Nachdem die gewünschte Spendezeit mittels eines Drehschalters eingestellt ist, kann der perma FLEX sofort an der Schmierstelle installiert werden. Dabei ist die gewählte Spendezeit (1 bis 12 Monate in Monatsschritten) jederzeit änderbar und das System bei Bedarf, wie z. B. bei längeren Maschinenstillstandzeiten, komplett abschaltbar. So kann der perma FLEX an die jeweiligen Anforderungen der Schmierstelle angepasst werden.

Durch seine kompakte Baugröße ist das innovative Schmiersystem für den Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Die 125 cm³ Version misst 117 mm, die 60 cm³ Version gerade einmal 85 mm in der Höhe. Jede Schmierstelle wird sicher und zuverlässig mit Schmierstoff versorgt, und das in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C. Zudem steht eine große Auswahl an Schmierfetten und -ölen bereit, um den jeweiligen Kundenanforderungen gerecht zu werden.

perma FLEX erleichtert die Instandhaltungsarbeiten, da z. B. ein Wechsel der Schmiersysteme auch bei laufendem Betrieb möglich ist. Stillstandzeiten werden vermieden, was gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens steigert. Auch die Arbeitssicherheit kann mit dem Einsatz des perma FLEX immens erhöht werden, weil sich durch längere Wartungsintervalle die Aufenthaltszeit in Gefahrenbereichen minimiert.

Lange erprobt und vielseitig einsetzbar

Das System wurde mehrere Jahre sorgfältig am Markt getestet und komplettiert das bewährte perma Produktsortiment. Das bedeutet für die Praxis, dass der perma FLEX überall da eingesetzt werden kann, wo zuverlässige und optimale Schmierung notwendig ist, z. B. an Wälz- und Gleitlagern, Ketten, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Wellendichtungen etc. Dabei kann das flexible Schmiersystem in jeder Lage, auch über Kopf, installiert werden. Das transparente Gehäuse ermöglicht jederzeit eine Kontrolle über den aktuellen Spendezustand und ist gegen das Eindringen von Wasser oder Verunreinigungen gemäß IP 68 geschützt. Der perma FLEX kann somit bei feuchten wie bei staubigen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.

Service inklusive

Damit der perma FLEX optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmt arbeiten kann, bietet perma eine große Auswahl an Schmierstoffen und ein großes Anschlussteile-Sortiment. Und wenn es trotzdem noch Fragen gibt, steht dem Kunden ein großes Team an Anwendungstechnikern zur Seite, auf Wunsch auch direkt vor Ort.

Technische Daten

Antrieb: Gaserzeugereinheit

Spendezeit: 1, 2, 3, ... 12 Monate

Schmierstoffvolumen: 60 cm³ oder 125 cm³

Einsatztemperatur: -20 °C bis +60 °C

Druckaufbau: Max. 5 bar

Schutzklasse: IP 68

Schmierstoffe: Fette bis NLGI 2 / Öle

Zulassungen: Ex





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.perma-tec.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit über 50 Jahren steht der Name perma für innovative und kreative Schmierlösungen. Die Einzel- und Mehrpunktschmiersysteme von perma-tec werden weltweit in nahezu allen Anwendungsbereichen und Industriezweigen eingesetzt.



Die Marktführerschaft von perma-tec im Bereich der Einzelpunktschmierung basiert auf den vielfach patentierten und speziell zertifizierten Produkten. Alle perma Produkte werden in der deutschen Zentrale entwickelt, getestet sowie produziert und entsprechen dem Qualitätsstandard 'Made in Germany'.



Durch langjährige Vertriebserfahrung sowie ein globales Netzwerk an eigenen Niederlassungen und kompetenten Partnern in aller Welt, bietet perma-tec zahlreiche Lösungen für höchste technische Kundenanforderungen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

perma-tec GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

perma-tec GmbH & Co. KG

Doris Bauer

Hammelburger Straße 21

97717 Euerdorf

d.bauer(at)perma-tec.com

+49 9704 609-3663

http://www.perma-tec.com



Datum: 07.11.2016 - 08:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1421047

Anzahl Zeichen: 3655

Kontakt-Informationen:

Firma: perma-tec GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Doris Bauer

Stadt: Euerdorf

Telefon: +49 9704 609-3663





Diese Pressemitteilung wurde bisher 88 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung