Zuckerrübenball: Beim Rübenball 2017 ist der Parkplatz für Ballbesucher ohne Zusatzkosten

Der Zuckerrübenball findet am 2.2.2017 statt. Das Parken an der Saturn-Arena soll heuer kostenfrei sein, erklärt Vorstandsmitglied Johannes Pöppel. Der Kartenvorverkauf stattet am Montag, 7.11.2016.

(firmenpresse) - Ingolstadt (06.11.2016) - Der Zuckerrübenball 2017 wirft bereits seine Schatten voraus. Auch die ein oder andere Neuerung wird es geben. Die Entscheidende: die Parkplätze an der Saturn-Arena in Ingolstadt sind für die Besucher mit Eintrittskarte kostenfrei. "Das war uns ein großes Anliegen, den Besuchern diesen Service zu ermöglichen", erklärt Johannes Pöppel, Vorstandmitglied des Rübenball-Veranstalters. Allerdings, und das möchte Pöppel noch einmal klarstellen, sei die Parkplatzbewirtschaftung eine Sache, die vom Betreiber der Saturn-Arena ausgeht. Die Kosten fallen faktisch nicht weg, sondern werden beim 2017er Ball vom Veranstalter übernommen.



Die Eintrittskarten selbst gibt es ab 1. November 2016. Die offiziellen Stellen sind die Firma Gebrüder Bachmaier in Menning (www.bachmaier-landtechnik.de) sowie Manfred Völkl in Marching. Angeboten werden auch heuer wieder sowohl Karten für den Parkett-Bereich als auch Karten im Bereich der Tribünen. Parkettkarten kosten 24 Euro, Tribünenkarten 19 Euro.



Der Zuckerrübenball selbst findet auch heuer wieder in der Saturn-Arena in Ingolstadt statt und wird am Donnerstag, 2. Februar 2017 um 19.30 Uhr eröffnet. "Wir haben bewusst versucht, heuer wieder etwas mehr Tanz-Phasen zu schaffen für unsere Besucher", erklärt Johannes Pöppel. Für diejenigen, die mehr auf Party stehen, wird es wieder die bewährte Lounge mit DJ-Musik geben. Zur Auflockerung zwischendurch wieder einige Auftritte von Tanzgruppen und Faschingsgarden geben.



2017 findet der Ball bereits zum fünften Mal in der Ingolstädter Saturn-Arena statt und ist damit in zentralster Lage in Bayern. Bei der aktuellen Veranstaltung ist auch wieder ein Fahrerauftritt der Zuckerrübenfahrer geplant, wie man dies bereits von früheren Veranstaltungen in Münchsmünster bzw. Großmehring kennt.



Details zum Ball, zu seiner Historie sowie Bildmaterial der vorangegangenen Events finden sich unter www.zuckerruebenball.de.









http://www.zuckerruebenball.de



Der Zuckerrübenball wurde vor einigen Jahrzehnten zum Ende der Zuckerrübensaison ins Leben gerufen. Galt der Ball in den Anfangsjahren den Zuckerrübenbauern und -fahrern, hat sich die Veranstaltung im Laufe der Jahrzehnte zu einem gesamt-gesellschaftlichen Event entwickelt, das sich in der Region bzw. in ganz Bayern bestens etabliert hat.



Die Veranstaltung findet traditionell am Tag Mariä Lichtmess - also am 2. Februar eines jeden Jahres - statt und wird in der Saturn-Arena in Ingolstadt gefeiert.



Rübenball AG

Martinstr. 1, 85107 Baar-Ebenhausen

Firma: Rübenball AG

Ansprechpartner: Ramona Schittenhelm

Stadt: Neustadt

Telefon: +49 173 389 27 02



