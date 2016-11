Die Vernissage der EMH-Trivero im Löwental

Zur Neueröffnung der Betriebs- und Ausstellungsräume lud die Trivero Auktions- und Handelskontor GmbH am Montag den 31. Oktober zur Einweihungsparty und Vernissage am neuen Unternehmensstandort.

Vernissage bei der EMH-Trivero in Essen

(firmenpresse) - Das geladene Publikum erwartete ein bunter Mix aus Kunst, Antiquitäten, Oldtimern sowie Anlage- und Luxusartikeln. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen jedoch die neu gestalteten Ausstellungs- und Geschäftsräume der EMH-Trivero im Essener Löwental.



Neben der Präsentation von Performancekunst und ausgewählten Installationsobjekten der modernen Kunst wurden die rund 150 geladenen Gäste über hochwertigen Schmuck, Edelsteine und Anlagemetalle informiert. Ein weiteres Highlight war die Präsentation exklusiver Reiseziele von Rene Roseburg ( www.thepassionist.de) und Karin Fröhlich ( de.wilderness-safaris.com) im Rahmen eines kurzen Vortrags.



Im Trivero-Hauptgebäude präsentierte Carsten Fischer ( www.carstenfischer.com) ausgewählte Stücke der aktuellen Schmuckkollektion und die Kunstgalerie Ruttkowski;68 (www.ruttkowski68.com) zeigte Ausstellungsstücke zeitgenössischer Künstler. Am hauseigenen Edelmetallschalter zeigte die EMH-Trivero moderne und historische Anlagmünzen sowie pures Gold und Silber in Form von Präge- und Gussbarren.



Das leibliche Wohl der Gäste blieb dabei keinesfalls auf der Strecke. Neben einem obligatorischen Sektempfang und einer gut bestückten Bar verwöhnte das Team von Snack 'n' Roll ( www.snack-n-roll.de) das Publikum mit ihrem Cateringservice am Food-Truck.



Die Trivero Auktions- und Handelskontor GmbH fungiert als Vertriebsarm der EMH-Group, einem Komplettanbieter im Edelmetallbereich, und hat sich auf den Auktionshandel sowie den Handel mit Edelmetallen spezialisiert. Informationen zum Unternehmen finden sich auf der Trivero-Auktionsseite sowie am Edelmetallschalter Essen.







http://www.triverogmbh.de/



Trivero Auktions- und Handelskontor GmbH

Im Löwental 56, 45239 Essen

