Die neue X2-Panel-Serie

Beijer Electronics präsentiert die nächste HMI Generation

X2 Panel Serie

(firmenpresse) - Mit Stolz präsentiert Beijer Electronics die neue X2-Panel-Serie, die nächste HMI Generation. Sechs Produktfamilien kombinieren tolles Design mit starker Leistung um die HMI-Lösung auf ein neues Level anzuheben. Kreieren Sie intelligente Lösungen, verbessert durch die iX HMI-Software und WARP Engineering Studio.



Die X2-Serie entspricht nahezu jeder Anforderung und lässt Sie von einer leistungsstarken Palette von mehr als 40 Modelle und zusätzlichen Optionen wählen.



X2 base-Panels sind kostengünstige industrielle HMIs mit hochauflösenden Touchscreens und modernem Design. Die Panels sind als 5, 7 und 10 Zoll-Versionen erhältlich. X2 base-Panels verbinden korrosionsbeständiges Kunststoffgehäuse nach IP65 mit der kompletten Version der iX Software. Die kosteneffektive und dennoch fortschrittliche HMI-Lösung für kleine bis mittlere Anwendungen. Applikationsspeicher 256 MB, Betriebstemperatur -10°C bis +50°C, Zertifizierungen: CE, FCC, KCC.



Die X2 pro-Familie beinhaltet ein breites Angebot an leistungsstarken industriellen Panels, vom ultrakompakten 4 Zoll- bis hin zum 15 Zoll-Panel. Die Geräte sind alle ausgerüstet mit den leistungsstarken ARM Cortex-A9 Prozessoren, der modernsten Bildschirmtechnologie und einer großen Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten um all Ihre Automationsaufgaben zu meistern. Applikationsspeicher 2GB SSD(eMMC), Prozessor erhältlich von Single bis Dual Cortex A9 1.0GHz, Betriebstemperatur -10°C bis +60°C, Zertifizierungen: CE, FCC, KCC, DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS, UL 61010-2-201.



X2 marine Panels bieten eine benutzerfreundliche, zuverlässige Bedienoberfläche für den Einsatz im Offshore-Bereich auf Schiffen und in anderen maritimen Applikationen. Mit schwarzem Rahmen, optionalem high brightness Display in den Größen 7" und 15" Zoll und integriertem CODESYS Soft SPS-Laufzeitsystem, eignen sich die X2 marine Panels für den Einsatz auf der Brücke, im Maschinenraum und in Innenkabinen. X2 marine Panels sind mit zahlreichen Marine Zertifizierungen verfügbar. Applikationsspeicher 2GB SSD(eMMC), Prozessor erhältlich von Single bis Quad Cortex A9 1.0GHz, Betriebstemperatur -15°C bis +55°C, Zertifizierungen: CE, FCC, KCC, DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS, EN60945, UL 61010-2-201.





X2 extreme Panels enthalten Zertifikate der wichtigsten Klassifizierungsgesellschaften. Speziell entwickelt für raue Umgebungen und für explosionsgefährdete Bereiche, in denen Gase, Dämpfe und Staub vorhanden sind. Erweiterte Umgebungsbedingungen sind unter anderem Betriebstemperaturen von -30 ° C bis + 70 ° C, eine hohe Vibrationsfestigkeit sowie Schutz bei Hochdruckreinigung. X2 extreme Panels sind mit optionalem high-brightness Display, integriertem CODESYS Soft SPS-Laufzeitsystem und in einer voll geschlossenen Version verfügbar. Betriebstemperatur -30°C bis +70°C, i.MX6 Prozessor, Zertifizierungen: CE, FCC, KCC, DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS.



X2 control Panels kombinieren industrielle HMIs mit dem CODESYS Soft SPS-Laufzeitsystem in der gleichen kompakten Hardware. Die Panels sind erhältlich als ultra-kompakte 4-Zoll bis 15-Zoll-Panels, konzipiert für anspruchsvolle Anwendungen. In Kombination mit dezentralen E/As erhalten Sie eine der innovativsten Lösungen die zugleich elegant, skalierbar und kostengünstig ist. Applikationsspeicher 2GB SSD(eMMC), Prozessor erhältlich von Dual bis Quad Cortex A9 1.0GHz, Betriebstemperatur -10°C bis +60°C, Zertifizierungen: CE, FCC, KCC, DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS, UL 61010-2-201.



X2 motion Panels liefern intuitive HMIs mit integriertem CODESYS Soft Motion- und Soft SPS-Laufzeitsystem in der gleichen, kompakten Hardware. Die Panels reichen von ultra-kompakten 4-Zoll bis 15-Zoll-Panels, die für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert sind. Unsere schlanke, aber leistungsstarke Hardware mit superschneller EtherCAT-Kommunikation bietet Ihnen die Geschwindigkeit die Sie brauchen, mit der Stabilität die Sie wollen. Applikationsspeicher 2GB SSD(eMMC), Prozessor erhältlich von Dual bis Quad Cortex A9 1.0GHz, Betriebstemperatur -10°C bis +60°C, Zertifizierungen: CE, FCC, KCC, DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS, UL 61010-2-201.



















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.beijerelectronics.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Beijer Electronics ist ein schnell wachsendes Technologieunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Industrieautomatisierung und Datenkommunikation. Der Konzern entwickelt und vertreibt konkurrenzstarke, anwenderfokussierte Produkte und Lösungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1981 hat sich Beijer Electronics zu einer multinationalen Unternehmensgruppe entwickelt. Die Aktie von Beijer Electronics wird unter dem Kürzel BELE an der Stockholmer Börse im NASDAQ OMX Nordic Small Cap List gehandelt.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Beijer Electronics GmbH & Co. KG

Leseranfragen:

Max-Eyth-Straße 21, 72622 Nürtingen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 07.11.2016 - 08:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1421054

Anzahl Zeichen: 4315

Kontakt-Informationen:

Firma: Beijer Electronics GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Gabi Butz

Stadt: Nürtingen

Telefon: 07022 9660 0



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.