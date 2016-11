Wenn Märchen von damals auf die Gegenwart treffen

Wer kennt das Märchen vom Froschprinzen nicht? Doch was geschieht, wenn keine Prinzessin mehr dazu bereit ist, den Froschprinzen durch einen Kuss zu erlösen?



(firmenpresse) - Wer kennt das Märchen vom Froschprinzen nicht? Doch was geschieht, wenn keine Prinzessin mehr dazu bereit ist, den Froschprinzen durch einen Kuss zu erlösen?



Auszug Bewertung Amazon:

Das Cover lädt ein, in die Welt der Märchen einzutauchen. Man vermutet richtig, dass der 'Froschkönig' ein Ideenlieferant für das Buch ist. Doch sicher ahnt niemand, wie so etwas gestaltet werden kann.

Der Autor hat in liebevoller Arbeit die Märchen der Vergangenheit, wenn man will 'die, der alter Meister' in ein Gegenwartsmärchen einfließen lassen und so ein märchenhaftes Meisterwerk geschaffen.

Ein lesenswertes Kinderbuch, das in einem Band so viele Geschichten zu bieten hat, wie man es in dieser Art nicht so schnell wiederfindet.

Die Illustrationen peppen das Werk natürlich auf und haben mir sehr gut gefallen.

Ein Buch, das in keiner (Kinder)Bibliothek fehlen sollte.

https://www.amazon.de/Die-Froschprinzen-Markus-Kohler/dp/3903056847/ref=la_B017BKFJLG_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1478497294&sr=1-10



Buchbeschreibung:

Wer kennt das Märchen vom Froschprinzen nicht? Jene Geschichte, die besagt, dass eine Prinzessin den grasgrünen Kerl mit einem Kuss von seinem Los, ein Frosch zu sein, erlösen kann. Doch was geschieht, wenn sich keine Prinzessin mehr findet, den Bann zu brechen? Die Märchenwelt würde im Vergessen versinken und niemand würde mehr all die wunderbaren Figuren und Geschichten kennenlernen und von ihnen erzählen. Hüpft mit den Froschprinzen von Märchen zu Märchen und lasst euch überraschen, welchen Ausgang das märchenhafte Abenteuer haben wird.

Im Buch befindet sich eine Bastelanleitung für ein Froschprinzen-Lesezeichen.

Das Werk wurde vom Karina-Verlag für den jährlichen Preis "Best Author" nominiert.

Gebundene Ausgabe: 136 Seiten

Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (8. Juni 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3903056847

ISBN-13: 978-3903056848

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre





Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=vFAjg7ZC9NU



Über Markus Kohler:

Geboren am 19.07.1964 in Backnang/Baden-Württemberg und schon seit frühester Kindheit den Büchern und dem Schreiben zugetan. Er besitzt ein Antiquariat „Markus Bücherkiste“, in dem Events, wie Lesungen, Konzerte und Theater stattfinden. Bei so viel Umgang mit dem geschriebenen Wort blieb es nun mal nicht aus, selbst einmal die Griffel zu spitzen. Sein erstes Buch „Tod? -Ich bin da!“ soll 2016 erscheinen und er wird in mehreren Anthologien zu finden sein.



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kummer

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.11.2016 - 08:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1421058

Anzahl Zeichen: 3400

Kontakt-Informationen:

Firma: Kummer

Ansprechpartner: Kummer

Stadt: Ennepetal

Telefon: 000



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 07.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung