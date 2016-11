Actelion gibt Update zu Fortschritten in kardiovaskulärer Pipeline - in PAH und darüber hinaus

(Thomson Reuters ONE) -

Actelion Pharmaceuticals Ltd /

Actelion gibt Update zu Fortschritten in kardiovaskulärer Pipeline - in PAH und

darüber hinaus

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire



ALLSCHWIL/BASEL, SCHWEIZ - 07. November 2016 - Actelion Ltd (SIX: ATLN) kündigt

für heute (Montag, 07. November, 14:00 Uhr MEZ) einen Webcast für Investoren an,

in dessen Rahmen das Unternehmen ein Update zu seinen Aktivitäten im Bereich der

Herz-Kreislauf-Erkrankungen geben wird.



Dr. Jean-Paul Clozel, Chief Executive Officer von Actelion, sagte: "Actelion hat

den Behandlungsansatz für pulmonale arterielle Hypertonie (PAH) verändert - mit

Therapien über das gesamte Anwendungsspektrum hinweg, welche die langfristigen

Perspektiven für Patienten, die unter dieser folgenschweren Krankheit leiden,

verbessert haben. Unser volles Engagement gilt PAH, und mit der Optimierung der

Anwendung unserer Medikamente und der Suche nach neuen potentiellen

therapeutischen Zielen nehmen wir unsere führende Rolle in der Indikation PAH

mit grossem Verantwortungsbewusstsein wahr."



Jean-Paul Clozel erklärte weiter: "Ich freue mich, heute ein Update zu unserer

starken kardiovaskulären Pipeline geben zu können, die wir über PAH hinaus

entwickelt haben. Die heute bekanntgegebenen hervorragenden Ergebnisse der

MERIT-Studie stellen eine der möglichen Herangehensweisen mit Opsumit heraus,

von denen Patienten mit unterschiedlichen Formen von Pulmonaler Hypertonie (PH)

profitieren könnten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in vielen Ländern immer

noch die häufigste Todesursache. Als Kardiologe bin ich daher stolz auf die

Bestrebungen von Actelion, neue Therapien in diesem Bereich zu finden."



Im Rahmen des Updates für Investoren werden sich Jean-Paul Clozel, CEO von



Actelion, Guy Braunstein, Head of Global Clinical Development und Martine

Clozel, Chief Scientific Officer, zu den folgenden Themen äussern:



MACITENTAN (OPSUMIT(®))

Das Unternehmen wird seine Arbeit zur Entwicklung von Macitentan in neuen PAH-

Patientenpopulationen (Gruppe 1 gemäss WHO-Klassifikation) präsentieren. Hierzu

zählen Zulassungsstudien für Kinder (TOMORROW), für Patienten mit Eisenmenger-

Syndrom (MAESTRO) sowie für Patienten mit Portopulmonaler Hypertonie (PoPH)

(PORTICO).



Des Weiteren wird das Unternehmen seine Post-Launch-Aktivitäten zur

Charakterisierung und Anwendungssicherheit von Macitentan bei PAH vorstellen.

Hierzu zählen ein Beobachtungsregister (OPUS-Studie), Studien (SYMPHONY &

ORCHESTRA) zur Validierung des Instruments zur Therapiebeurteilung aus

Patientensicht, PAH-SYMPACT(®), eine Studie (REPAIR) zur Beurteilung der Wirkung

von Macitentan auf rechtsventrikuläre Remodellierung und hämodynamische

Eigenschaften bei Patienten mit symptomatischer PAH.



Auch die Massnahmen des Unternehmens zur Ausweitung des klinischen Nutzens von

Macitentan in neuen Indikationen im Zusammenhang mit pulmonaler Hypertonie (PH)

werden vorgestellt. So wird eine Studie (SOPRANO) zur Ermittlung der Wirksamkeit

und Sicherheit von Macitentan bei Patienten mit pulmonaler Hypertonie nach der

Implantation eines Linksherzunterstützungssystems präsentiert. Gleichzeitig

werden die nun vorliegenden positiven Ergebnisse der MERIT-Studie bei Patienten

mit inoperabler chronisch thromboembolischer pulmonaler Hypertonie (CTEPH,

Gruppe 4 gemäss WHO-Klassifizierung) präsentiert.



Im Zusammenhang mit der Untersuchung von Macitentan in neuen kardiovaskulären

Indikationen über PAH hinaus wird das Unternehmen eine Phase-III-Studie

vorstellen, RUBATO. In dieser Studie wird die Wirksamkeit und Sicherheit von

Macitentan bei klinisch stabilen jugendlichen und erwachsenen Patienten nach

einer palliativen Fontan-Operation untersucht. Weiterhin glaubt das Unternehmen

- aufbauend auf der vollständigen Auswertung der Pilotstudie MELODY bei

Patienten mit kombinierter prä-und postkapillärer pulmonaler Hypertonie (CpcPH)

- eine Patientenpopulation mit Herzinsuffizienz identifiziert zu haben, die

wahrscheinlich von einer Behandlung mit einem Endothelin-Rezeptor-Antagonisten

(ERA) profitieren könnte. Eine Studie dazu ist in Diskussion mit den

Gesundheitsbehörden.



SELEXIPAG (UPTRAVI(®))

Vor dem Hintergrund der herausragenden Einführungsdynamik von Uptravi wird das

Unternehmen Massnahmen vorstellen, mit denen der klinische Nutzen dieses

wichtigen Produkts ausgeweitet werden soll.



Actelion führt derzeit eine Studie (TRANSIT) durch, in der die Verträglichkeit

und Sicherheit bei einem Wechsel von inhalativem Treprostinil zu oralem

Selexipag bei erwachsenen PAH-Patienten geprüft wird.



Mit dem Ziel, den Therapiestandard bei PAH weiter zu verbessern, hat Actelion

eine Studie (TRITON) in die Wege geleitet, in der die Wirksamkeit und Sicherheit

einer oralen Erstbehandlung - bestehend aus einer Dreifachkombination aus

Macitentan, Tadalafil und Selexipag - mit einem dualen oralen Behandlungskonzept

als Erstbehandlung bei neu diagnostizierten, vorher noch nicht behandelten PAH-

Patienten verglichen werden soll.



In enger Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden entwickelt das Unternehmen

für Uptravi eine Strategie zur Evaluierung von Uptravi bei Kindern mit PAH.



Ausserdem wird gegenwärtig eine intravenöse (i.v.) Formulierung von Selexipag

für Patienten mit PAH entwickelt, denen zwar orales Selexipag verschrieben

wurde, die aber das Medikament vorübergehend nicht einnehmen können.



BOSENTAN BEI PAH IN DER PÄDIATRIE (TRACLEER(®))

Da in den USA keine für Kinder mit PAH zugelassene Therapie existiert, hat

Actelion im August 2016 einen NDA-Antrag (New Drug Application) für seine

pädiatrisch adäquate, dispergierbare Tracleer-Formulierung in Tablettenform bei

der FDA eingereicht. Das Unternehmen sieht der weiteren Zusammenarbeit mit der

FDA in diesem wichtigen Programm entgegen, und wird nach erfolgter Zulassung die

pädiatrische Formulierung für die Behandlung dieser jungen Patienten zugänglich

machen..



DER NEUE DUALE ENDOTHELIN-REZEPTOR-ANTAGONIST VON ACTELION: ACT-132577

Actelion untersucht gegenwärtig einen neuen wirksamen dualen ERA mit der

Bezeichnung ACT-132577, den wichtigsten aktiven Metaboliten von Macitentan, in

einer Dosisfindungsstudie bei essentieller Hypertonie. Sobald die optimale Dosis

ermittelt wurde, wird das Unternehmen die Anwendung dieses dualen ERA zunächst

in der Indikation therapieresistente Hypertonie prüfen.



NEUER WIRKSTOFF (NCE)

Ein neuer Wirkstoff (NCE; New Chemical Entity) für kardiovaskuläre Indikationen

befindet sich in der Entwicklung in Phase I.



UPDATE ZUR KLINISCHEN PIPELINE

Zusätzlich zur heute präsentierten kardiovaskulären Pipeline verfolgt Actelion

auch die In-House-Entwicklung von Wirkstoffen in anderen therapeutischen

Bereichen.

Diese Programme laufen nach Plan, mit der Ausnahme von Ponesimod bei GvHD

(Graft-versus Host-Erkrankung), wo das Unternehmen entschieden hat, die laufende

Studie wegen Schwierigkeiten bei der Patientenrekrutierung nicht fortzusetzen.





Wirkstoff Indikation Studie Status

-------------------------------------------------------------------------------

Cadazolid Clostridium-difficile- IMPACT läuft

assoziierte Diarrhoe

---------------------------------------------------------------------

Macitentan Eisenmenger-Syndrom MAESTRO läuft

---------------------------------------------------------------------

Macitentan Pädiatrische PAH TOMORROW in Vorbereitung

---------------------------------------------------------------------

Phase III Macitentan Portopulmonale Hypertonie PORTICO läuft

---------------------------------------------------------------------

Macitentan Patienten nach palliativer RUBATO In Vorbereitung

Fontan-Operation

---------------------------------------------------------------------

Ponesimod Multiple Sklerose OPTIMUM läuft

---------------------------------------------------------------------

Ponesimod Multiple Sklerose POINT in Vorbereitung

-------------------------------------------------------------------------------

Cenerimod Systemischer Lypus - läuft

Erythematodes

---------------------------------------------------------------------

Lösung von Gefässspasmen

Clazosentan im Zusammenhang mit REVERSE läuft

aneurysmatischen

Subarachnoidalblutungen

---------------------------------------------------------------------

Dualer Orexin-

Phase II Rezeptor- Insomnie - läuft

Antagonist

---------------------------------------------------------------------

Endothelin- spezielle Herz-Kreislauf-

Rezeptor- Erkrankungen - läuft

Antagonist

---------------------------------------------------------------------

chronisch

Macitentan thromboembolische MERIT abgeschlossen

pulmonale Hypertonie

-------------------------------------------------------------------------------

Phase Ib Lucerastat Morbus Fabry - abgeschlossen

-------------------------------------------------------------------------------

Neuer chemischer Herz-Kreislauf- - läuf

Wirkstoff (NCE) Erkrankungen

---------------------------------------------------------------------

Neuer chemischer Entzündliche Erkrankungen - läuft

Wirkstoff (NCE)

---------------------------------------------------------------------

Phase I Selektiver

Orexin-1- Neurologische Erkrankungen - läuft

Rezeptor-

Antagonist

---------------------------------------------------------------------

T-Typ-Kalzium- Neurologische Erkrankungen - läuft

kanalblocker

-------------------------------------------------------------------------------



###



Anmerkungen für Herausgeber



ÜBER PULMONALE ARTERIELLE HYPERTONIE (PAH)

Pulmonale arterielle Hypertonie (PAH) ist eine chronische, lebensbedrohliche

Erkrankung, die durch abnorm hohen Blutdruck in den Arterien zwischen Herz und

Lunge der betroffenen Patienten gekennzeichnet ist. Die Symptome von PAH sind

unspezifisch und reichen von leichter Atemlosigkeit und Müdigkeit beim

Verrichten normaler täglicher Aktivitäten bis hin zu Rechtsherzversagen und

schwerwiegender Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit, und

schliesslich zu einer verkürzten Lebensdauer. PAH ist eine Untergruppe der

pulmonalen Hypertonie (PH). Hierzu zählen die idiopathische PAH, die erblich

bedingte PAH und PAH infolge Bindegewebserkrankungen, HIV-Infektion und

angeborener Herzkrankheit.

In den letzten zehn Jahren wurden bedeutende Fortschritte im Verständnis der

Pathophysiologie der PAH gemacht, die mit der Entwicklung von

Behandlungsrichtlinien und neuen Therapien einhergingen. Zu den Arzneimitteln,

die auf die drei in die Pathogenese involvierten Signalwege (Pathways)

ausgerichtet sind, zählen Endothelin-Rezeptor-Antagonisten (ERAs), Prostazykline

und Phosphodiesterase-5-Inhibitoren. Dank verfügbarer PAH-Therapeutika hat sich

die Prognose für PAH-Patienten von einer symptomatischen Verbesserung der

Belastungstoleranz vor zehn Jahren hin zu einer verzögerten

Krankheitsprogression heute verändert. Ein verbessertes Verständnis der

Krankheit und evidenzbasierte Richtlinien, die anhand der Erkenntnisse aus

randomisierten klinischen Studien entwickelt wurden, legen eine frühzeitige

therapeutische Intervention, eine zielgerichtete Behandlung und eine

Kombinationstherapie nahe. Weitere Informationen finden sich

unter http://www.pahuman.com

ÜBER OPSUMIT(®) (MACITENTAN)

Opsumit (Macitentan) ist ein oraler Endothelin-Rezeptor-Antagonist, der in einem

zielgerichteten Entdeckungsprozess in den Labors von Actelion entwickelt wurde.



In den USA ist Opsumit für die Behandlung von PAH der WHO-Gruppe I zur

Verzögerung der Krankheitsprogression zugelassen. Zur Krankheitsprogression

zählen: Tod, Beginn einer Behandlung mit intravenös (IV) oder subkutan

verabreichten Prostanoiden, Verschlechterung der klinischen Befunde der PAH

(Verminderung der Wegstrecke beim 6-Minuten-Gehtest, Verschlechterung der

Symptome der PAH sowie Notwendigkeit zusätzlicher Therapie der PAH). Im

Zusammenhang mit Opsumit waren zudem weniger Spitaleinweisungen infolge PAH

erforderlich.



Die Wirksamkeit wurde in der Langzeitstudie SERAPHIN mit PAH Patienten erhoben,

die vorwiegend an Symptomen der WHO-Funktionsklassen II bis III litten und

durchschnittlich zwei Jahre lang behandelt wurden. Die Patienten erhielten

entweder Opsumit als Monotherapie oder in Kombination mit Phosphodiesterase-5-

Inhibitoren oder inhalativen Prostanoiden. Die Patienten waren entweder an

idiopathischer oder erblich bedingter PAH (57%), PAH infolge von

Bindegewebserkrankungen (31%) oder PAH in Verbindung mit einem korrigierten

angeborenen Herzfehler (8%) erkrankt.



In Europa ist Opsumit als Mono- oder Kombinationstherapie für die langfristige

Behandlung von PAH bei erwachsenen Patienten mit WHO-Funktionsklasse (FC) II bis

III indiziert. Die Wirksamkeit wurde in einer Population von Patienten mit

idiopathischer und erblich bedingter PAH, PAH infolge von

Bindegewebserkrankungen sowie PAH in Verbindung mit einem korrigierten einfachen

angeborenen Herzfehler aufgezeigt.



Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass Opsumit schwere

Geburtsschäden hervorruft. Es ist für die Anwendung in der Schwangerschaft

kontraindiziert. In den USA wird Opsumit im Rahmen einer

Risikomanagementstrategie (Risk Evaluation und Mitigation Strategy) vertrieben.



ÜBER DIE TOMORROW-STUDIE MIT MACITENTAN

Ärzte, die Kinder mit PAH behandeln, müssen bei der Wahl von Therapieoptionen

meist auf Forschungsdaten zurückgreifen, die bei Erwachsenen erhoben wurden. Es

besteht deshalb ein hoher medizinischer Bedarf zur Erweiterung der pädiatrischen

Wissensbasis und zur Demonstration des Nutzens von altersgerechten

Formulierungen und adäquaten Dosierungen PAH-spezifischer Medikamente, um

Kindern mit PAH die am besten geeignete Therapie zur Verfügung stellen zu

können.



Im Juli 2016 gab Actelion die Aufnahme einer Phase-III-Studie zur Untersuchung

der Wirkung von Macitentan auf die Verzögerung der Krankheitsprogression bei

Kindern mit PAH unter Verwendung einer pädiatrischen Formulierung von Macitentan

(Opsumit) bekannt. TOMORROW (pediaTric use Of Macitentan tO delay disease

pRogRessiOn in PAH Worldwide) ist eine multizentrische, randomisierte, offene,

auf klinische Ereignisse ausgerichtete Kontrollstudie zur Untersuchung der

Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik von Macitentan im Vergleich zur

Standardtherapie (Standard of Care) bei Kindern mit PAH. In die Studie werden

Kinder im Alter von einem Monat bis zu 18 Jahren in mehr als 20 Ländern

einbezogen. Die Studie wird bis zu sechs Jahre dauern. Die Patienten verbleiben

so lange in der Studie, bis die angestrebte Zahl klinischer Ereignisse im

Hinblick auf den primären Wirksamkeitsendpunkt erreicht ist.



Der primäre Wirksamkeitsendpunkt ist definiert als die Zeit bis zum Auftreten

des ersten, durch das Clinical Event Committee (CEC) bestätigten Ereignisses

einer Krankheitsprogression.

Hierzu zählen:

* Tod (alle Ursachen) oder

* Ballonseptostomie oder Potts-Anastomose oder Aufnahme auf eine Liste für

Lungentransplantationen, oder

* Hospitalisierung aufgrund einer Verschlechterung der PAH, oder

* klinische Verschlechterung aufgrund von PAH



Da es sich um eine Open-Label-Studie handelt, wird eine Auftragsorganisation

(CRO) die Betreuung der Studienzentren, das Datenmanagement und die statistische

Analyse sowie die Koordination des CEC übernehmen. Über die primären Endpunkte

der Studie wird in einem ähnlichen Verfahren wie bei der Phase-III-SERAPHIN-

Studie, in der Macitentan bei erwachsenen PAH-Patienten untersucht wurde, ein

verblindetes CEC befinden. Sobald mindestens 131 vom CEC bestätigte erste

Ereignisse einer Krankheitsprogression (70 Prozent der Gesamtinformation)

eingetreten sind, ist eine Interimsanalyse zur frühen Beurteilung der

Wirksamkeit und klinischen Rechtfertigung (Futility) vorgesehen. Sollte Actelion

die Studie wie geplant abschliessen, kann das Unternehmen sowohl in den USA als

auch in der Europäischen Union eine Verlängerung der exklusiven

Vermarktungsrechte für Opsumit beantragen.



ÜBER DIE MAESTRO-STUDIE MIT MACITENTAN

Beim Eisenmenger-Syndrom handelt es sich um die am weitesten fortgeschrittene

Form der pulmonalen arteriellen Hypertonie in Verbindung mit angeborener

Herzkrankheit (PAH-CHD). Es ist charakterisiert durch eine Umkehr des

Blutkreislaufs im Herzen infolge einer Erhöhung des Lungengefässwiderstands und

geht mit der Entwicklung einer chronischen Zyanose und einer verminderten

Belastungstoleranz einher.



MAESTRO (MAcitentan in Eisenmenger Syndrome To RestOre exercise capacity) ist

eine multizentrische, doppelt verblindete, placebokontrollierte Studie der Phase

III in parallelen Gruppen zur Untersuchung der Wirkung von Macitentan auf die

Belastungstoleranz bei Patienten mit Eisenmenger-Syndrom. Die

Patientenrekrutierung für diese Studie wurde abgeschlossen. Ergebnisse werden

Anfang 2017 erwartet.



ÜBER DIE PORTICO-STUDIE MIT MACITENTAN

Portopulmonale Hypertonie (PoPH) ist eine lebensbedrohliche Komplikation der

portalen Hypertonie. Am häufigsten sind davon Patienten mit Pfortaderhochdruck

infolge Leberzirrhose betroffen. PoPH-Patienten, die sich einer

Lebertransplantation unterziehen müssen, haben eine schlechte Prognose. Damit

Lebertransplantationen bei Patienten mit PoPH erfolgreich durchgeführt werden

können, werden PAH-spezifische Therapien zur Verbesserung der Lungen-Hämodynamik

benötigt.



PORTICO (PORtopulmonary Hypertension Treatment wIth maCitentan - a randOmized

Clinical Trial) ist eine randomisierte, placebokontrollierte, prospektive,

multizentrische Doppelblindstudie der Phase IV in parallelen Gruppen zu

Ermittlung der Sicherheit und Wirksamkeit von Macitentan bei Patienten mit

portopumonaler Hypertonie (PoPH). Primäres Ziel der Studie ist die Evaluierung

der Wirksamkeit von 10 mg Macitentan auf den Lungengefässwiderstand (PVR) im

Vergleich zu Placebo. Die sekundären Ziele bestehen in der Erfassung der

Wirksamkeit von Macitentan auf die Belastungstoleranz und die WHO-

Funktionsklasse im Vergleich zu Placebo.



ÜBER DIE OPUS-STUDIE MIT MACITENTAN

Die laufende OPUS-Studie (OPsumit Users Registry(®)) umfasst die bisher grösste

systematische Datensammlung von Patienten, die neu mit Macitentan behandelt

werden. OPUS wird an 150 Standorten in den USA durchgeführt und zählt bereits

über 1000 Patienten, von denen die ersten am 30. April 2014 erfasst wurden. Ziel

der Studie ist die Charakterisierung des Sicherheitsprofils von Macitentan sowie

die Beschreibung der klinischen Charakteristika und Ergebnisse bei Patienten,

die im Praxisalltag nach Einführung des Medikaments neu mit Macitentan behandelt

werden. Aus den bisher vorliegenden Ergebnissen lässt sich ableiten, dass das in

der alltäglichen Praxis beobachtete Sicherheitsprofil von Macitentan nicht von

den Erkenntnissen aus dem Studienumfeld abweicht. Es wurde nur eine sehr geringe

Inzidenz in Bezug auf Leber- oder Leber-Gallen-Unverträglichkeiten festgestellt,

und es traten keine unerwarteten Sicherheitsrisiken auf.



ÜBER DIE SYMPHONY- UND ORCHESTRA-STUDIEN MIT MACITENTAN ZUR VALIDIERUNG VON PAH-

SYMPACT(®)

Der Fragebogen "Pulmonary Arterial Hypertension Symptoms and Impact" (PAH-

SYMPACT(®)) ist eine neues, patientengesteuertes Erfassungsinstrument, mit dem

Symptome und Auswirkungen erfasst werden, die für PAH-Patienten relevant sind.

Es ist das erste Instrument dieser Art für PAH-Patienten, das sich an den

Abläufen der FDA-Richtlinien orientiert. Die psychometrische Validierung von

PAH-SYMPACT wird im Rahmen zweier offener, prospektiver Studien mit PAH-

Patienten vorgenommen: SYMPHONY (in den USA) und ORCHESTRA (in der EU). Ziel der

Studien ist es, die psychometrischen Charakteristika im Hinblick auf die

Verlässlichkeit und Konstruktvalidität von PAH-SYMPACT zu zeigen.



ÜBER DIE REPAIR-STUDIE MIT MACITENTAN

PAH ist durch ein progressives Ansteigen des pulmonal-arteriellen Drucks (PAP)

und des Lungengefässwiderstands (PVR) charakterisiert. Dies kann ein

Rechtsherzversagen und schliesslich den Tod zur Folge haben.



Primäres Ziel der Phase-IV-Studie REPAIR (Right vEntricular Remodeling in

Pulmonary ArterIal hypertension) ist es, die Wirkung von 10 mg Macitentan auf

das mittels Magnetresonanztomografie (MRI) erfasste rechtsventrikuläre

Schlagvolumen und auf den mittels Rechtsherz-Katheterisierung (RHC)

festgestellten PVR bei Patienten mit symptomatischer PAH zu erfassen. An zweiter

Stelle werden Sicherheit und Verträglichkeit von Macitentan bei Patienten mit

symptomatischer PAH untersucht.



ÜBER DIE SOPRANO-STUDIE MIT MACITENTAN

Bisher existiert keine Therapie zur Verbesserung der pulmonalen Hypertonie (PH)

aufgrund von Linksherzerkrankung. Eine Herztransplantation ist die einzige

infrage kommende Therapie bei Herzinsuffizienz in Stadium D. Liegt aber

gleichzeitig eine pulmonale Hypertonie vor, so ist dies ein bedeutender

Risikofaktor nach erfolgter Herztransplantation. Üblicherweise wird ein

Linksherzunterstützungssystem (LVAD) implantiert, um die Zeit bis zur

Transplantation zu überbrücken. Der Lungengefässwiderstand (PVR) wird durch den

Einsatz eines Endothelin-Rezeptor-Antagonisten signifikant gesenkt, was für

Patienten mit einem LVAD-Implantat bei schwerer PH hilfreich sein kann.



SOPRANO (Macitentan in pulmonary hypertenSiOn Post-left ventRiculAr assist

device implantation) ist eine prospektive, multizentrische, randomisierte,

placebokontrollierte Doppelblindstudie der Phase II in parallelen Gruppen zur

Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Macitentan bei Patienten mit

pulmonaler Hypertonie nach der Implantation eines

Linksherzunterstützungssystems. Primäres Ziel der Studie ist die Untersuchung

der Wirkung von 10 mg Macitentan auf den PVR im Vergleich zu Placebo bei

Patienten mit PH nach erfolgter LVAD-Implantation. Zu den sekundären Zielen

zählt die vergleichende Bewertung der Wirkung von Macitentan und Placebo auf die

kardiopulmonale Hämodynamik und den Schweregrad der Erkrankung von Patienten,

bei denen eine LVAD-Implantation durchgeführt wurde.



ÜBER DIE MERIT STUDIE MIT MACITENTAN

CTEPH ist die einzige Form der PH (WHO-Gruppe 4), die mittels pulmonaler

Thrombendarteriektomie (PTE) potenziell geheilt werden kann. PTE ist jedoch

nicht bei allen Patienten einsetzbar und wirksam. Die Operation hängt vom Typ

der CTEPH-Erkrankung und von bestehenden Begleiterkrankungen ab. Für

schätzungsweise ein Drittel der CTEPH-Patienten kommt die Operation nicht

infrage.



MERIT (Macitentan in thE tReatment of Inoperable chronic Thromboembolic

pulmonary hypertension) ist eine prospektive, randomisierte,

placebokontrollierte, multizentrische Doppelblindstudie der Phase II in

parallelen Gruppen zur Ermittlung der Wirksamkeit, Sicherheit und

Verträglichkeit von 10 mg Macitentan bei Patienten mit inoperabler chronisch

thromboembolischer pulmonaler Hypertonie (CTEPH).



In der MERIT-Studie wurden 80 inoperable Patienten über einen Zeitraum von 24

Wochen im Verhältnis von 1:1 in zwei Gruppen entweder mit 10 mg Macitentan oder

mit Placebo behandelt. Die Studie dauerte von August 2014 bis September 2016.

Patienten mit symptomatischer PH in WHO-Funktionsklasse III oder IV durften

während der Studie mit PH-Grundtherapie behandelt werden, einschliesslich PDE-5-

Inhibitoren oder orale/inhalierbarer Prostanoide. Alle an der Studie beteiligten

Patienten nahmen an einem von lokalen oder zentralen Auswahlgremien

durchgeführten Operability Assessment teil.



Der Behandlungseffekt nach 16 Wochen zeigte sich in einer signifikanten (16%)

Abnahme des pulmonalen Gefässwiderstands (PVR) bei Macitentan im Vergleich zu

Placebo (95% CL: -30%, -1%; p=0,04 Intention-to-Treat-Analyse). Die beobachtete

Wirksamkeit war über alle Behandlungsgruppen hinweg konstant, auch für

Patienten, die eine PH-spezifische Grundtherapie erhielten (61%),

einschliesslich PDE-5-Inhibitoren (59%). Der mittlere pulmonale Gefässwiderstand

zeigte im Vergleich zum Ausgangswert sowohl für die Macitentan- als auch für die

Placebogruppe eine Abnahme (geometrisches Mittel der Prozentanteile in Woche 16

gegenüber dem Ausgangswert jeweils 73,0% bzw. 87,2%).



Die Studie zeigte zudem einen signifikanten positiven Effekt von Macitentan auf

die körperliche Belastbarkeit, im Vergleich zu Placebo. Nach einer

Behandlungsdauer von 24 Wochen betrug die durchschnittliche Zunahme der

Wegstrecke beim 6-Minuten-Gehtest (6MWD) im Vergleich zum Ausgangswert 35 Meter

(m) bei Macitentan und 1 m bei Placebo. Die nach der Methode der kleinsten

Quadrate für Macitentan und Placebo ermittelte 6-MWD-Mittelwertdifferenz in

Woche 24 betrug 34,0 Meter (95% CL: 2,9, 65,2 m; p=0.03)



Macitentan wurde in dieser Patientenpopulation gut vertragen, und die erhaltenen

Daten entsprachen dem aus vorangegangenen klinischen Studien bekannten

Sicherheitsprofil. Die häufigsten Nebenwirkungen, die öfter unter Macitentan als

unter Placebo auftraten, waren periphere Ödeme (22,5% gegenüber 10,0%) und

Nebenwirkungen in Zusammenhang mit Anämie (17,5% gegenüber 2,5%). Ein Abfall des

Hämoglobin-Wertes wurde sowohl in der Macitentan- als auch in der Placebo-Gruppe

beobachtet. Nur bei jeweils einem Patienten in jeder Gruppe sank während der

Studie der Hämoglobinwert auf unter 100 g/L.



ÜBER DIE RUBATO-STUDIE MIT MACITENTAN

Der Fontan-Eingriff ist eine lebensrettende Operation zur Behandlung von

Kindern, die mit komplexen Herzfehlern geboren wurden. Durch die direkte

Verbindung der Vena Cava mit der Lungenarterie wird venöses Blut zu den Lungen

geführt, ohne über die fehlende rechte Herzkammer fliessen zu müssen. Die

Fontan-Operation unterbindet eine Zynose und verbessert körperliche

Leistungsfähigkeit und Überlebensraten. Ab dem Jugendalter nimmt die

Belastungstoleranz jedoch immer weiter ab, was langfristig das Risiko einer

schlechten Prognose erhöht.



Im Rahmen der Phase-III-Studie RUBATO wird Actelion die Wirksamkeit und

Sicherheit von Macitentan bei klinisch stabilen jugendlichen und erwachsenen

Patienten untersuchen, bei denen eine palliative Fontan-Operation vorgenommen

wurde. Das primäre Ziel dieser prospektiven, multizentrischen,

placebokontrollierten Doppelblindstudie in parallelen Gruppen besteht in der

Evaluierung der Wirkung von 10 mg Macitentan auf die mittels Ergospirometrie

gemessene Belastungstoleranz (Höchstwert VO(2)) gegenüber Placebo. Zu den

sekundären Zielen zählt die Erfassung von Sicherheit und Verträglichkeit von

Macitentan im Vergleich zu Placebo bei stabilen Patienten nach einer palliativen

Fontan-Operation. Die Studie ist auf etwa 28 Monate angelegt und wird

voraussichtlich im 2. Quartal 2017 beginnen.



ÜBER ACT-132577 BEI THERAPIERESISTENTER HYPERTONIE

Der jüngste duale Endothelin-Rezeptor-Antagonist von Actelion, ACT-132577, wird

in einer prospektiven, multizentrischen, randomisierten Doppelblind- und Double

Dummy-Dosisfindungsstudie in parallelen Gruppen mit jeweils einer Aktiv- und

einer Placebo-Referenzsubstanz bei Patienten mit essentieller Hypertonie

(Schweregrad 1 und 2) zur Ermittlung einer Dosis-Wirkungsbeziehung untersucht.

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Studie werden dann Entscheidungen

bezüglich der Entwicklung der Substanz für spezielle Herzkrankheiten getroffen.

Die Patienten werden in einem Verhältnis von 1:1:1:1:1:1 in 6 Gruppen

randomisiert: Placebo; Dosis 1, Dosis 2, Dosis 3 oder Dosis 4 des ERA von

Actelion; 20 mg Lisinopril..



ÜBER UPTRAVI(®) (SELEXIPAG)

Uptravi (Selexipag), ursprünglich von Nippon Shinyaku entdeckt und

synthetisiert, ist der einzige bisher zugelassene orale selektive IP-Rezeptor-

Agonist, der auf den Prostazyklin-Signalweg bei PAH abzielt.



In den USA ist Uptravi für die Behandlung der PAH (Gruppe 1 gemäss WHO-

Klassifizierung) zur Verzögerung der Krankheitsprogression und der Verminderung

des Risikos einer Hospitalisierung infolge PAH indiziert. Die Wirksamkeit von

Uptravi wurde in einer Langzeitstudie mit PAH-Patienten mit Symptomen gemäss

WHO-Funktionsklassen II-III belegt. Die Patienten litten unter idiopathischer

und erblich bedingter PAH (58%), PAH in Verbindung mit Bindegewebserkrankungen

(29%) und PAH in Verbindung mit korrigiertem angeborenem Herzfehler (10%).



In der EU ist Uptravi zur langfristigen Behandlung erwachsener Patienten mit

pulmonaler arterieller Hypertonie (PAH) der WHO-Funktionsklassen (FC) II-III

indiziert, entweder als Kombinationstherapie bei Patienten, deren Erkrankung

durch den Einsatz eines Endothelin-Rezeptor-Antagonisten (ERA) ungenügend

kontrolliert ist, und/oder in Verbindung mit einem Phosphodiesterase-Typ-5 (PDE-

5)-Inhibitor, oder als Monotherapie bei Patienten, für die diese Therapien nicht

geeignet sind. Die Wirksamkeit wurde in einer Population von Patienten mit

idiopathischer und erblich bedingter PAH, PAH infolge von

Bindegewebserkrankungen sowie PAH in Verbindung mit einem korrigierten

angeborenen Herzfehler nachgewiesen.



Wie bei anderen Therapien die auf den Prostazyklin-Signalweg abzielen, wurden

auch bei Uptravi Fälle von Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion) beobachtet.

Bei Anzeichen für ein Lungenödem sollte die Möglichkeit einer pulmonalen veno-

okklusiven Erkrankung (PVOD) in Betracht gezogen werden. Wenn sich diese

Diagnose bestätigt, sollte Uptravi abgesetzt werden. Andere unerwünschte

Ereignisse, die bei der Behandlung mit Uptravi beobachtet wurden, entsprachen

den bei der Behandlung mit Prostazyklin-Rezeptor-Agonisten erwarteten

Ereignissen.



ÜBER DIE TRANSIT-STUDIE MIT SELEXIPAG

Aufgrund der Belastungen, die mit inhalativen, auf den Prostazyklin-Signalweg

zielenden Therapien verbunden sind, könnten Patienten und Ärzte einen Wechsel

von einer inhalativen auf eine orale Therapie in Erwägung ziehen. Ziel der

Phase-IIIb-Studie TRANSIT (TRANSITion from inhaled treprostinil to oral

selexipag in adult patients with pulmonary arterial hypertension) ist es, einen

solchen Wechsel zu unterstützen. Im Rahmen von TRANSIT wird die Verträglichkeit

und Sicherheit eines Wechsels von inhalativem Treprostinil zu oralem Selexipag

bei erwachsenen PAH-Patienten untersucht. Die Behandlung mit inhalativem

Treprostinil wird im Verlauf der Studie langsam eingestellt und gleichzeitig

durch eine orale Therapie (Selexipag) ersetzt. An der Studie, die noch vor Ende

2016 abgeschlossen werden soll, nehmen 34 Patienten in 12 amerikanischen

Studienzentren teil.



ÜBER DIE TRITON-STUDIE MIT MACITENTAN UND SELEXIPAG

Ziel der Phase-III-Studie TRITON ist es, die Wirksamkeit und Sicherheit einer

oralen Erstbehandlung in Form einer Dreifachkombination mit einer oralen

Erstbehandlung in Form eines dualen Behandlungskonzepts bei neu

diagnostizierten, bisher nicht behandelten PAH-Patienten zu vergleichen. Der

Behandlungsarm mit der oralen Dreifachkombination beinhaltet Macitentan,

Tadalafil und Selexipag, während der Behandlungsarm mit der oralen dualen

Kombination Macitentan, Tadalafil und Placebo umfasst. Das primäre Ziel der

Studie besteht in der Untersuchung der Wirksamkeit der oralen

Dreifachkombination auf den Lungengefässwiderstand (PVR) im Vergleich zur oralen

Zweifachkombination. Zu den sekundären Zielen zählt die Auswirkung der oralen

Dreifachkombination auf die Belastungstoleranz (6MWD), den Schweregrad der

Erkrankung, das Fortschreiten der Erkrankung sowie die Sicherheit und die

Verträglichkeit im Vergleich zur oralen Zweifachkombination.



ÜBER I.V. SELEXIPAG

Eine intravenöse (i.v.) Formulierung von Selexipag wird derzeit für die

Behandlung von Patienten mit PAH entwickelt, denen zwar orales Selexipag

verschrieben wurde, die aber das Medikament vorübergehend nicht einnehmen

können. In einer einzelnen zulassungsrelevanten Studie, in die etwa 20 Patienten

einbezogen werden sollen, werden die Verträglichkeit und Sicherheit von

intravenös verabreichtem Selexipag untersucht. Das Studiendesign sieht vor, dass

Patienten eine Woche lang mit oralem Selexipag behandelt werden, anschliessend

drei Dosen Selexipag intravenös im Krankenhaus erhalten und schliesslich wieder

eine Woche lang mit oralem Selexipag behandelt werden. Die Studie soll in der

ersten Hälfte 2017 aufgenommen werden.



Literaturhinweise

Die vollständige Liste mit Literaturhinweisen finden Sie hier





INVESTORENKONFERENZ / WEBCAST



Datum/Zeit



---------------------------------------------------

07. November 2016 14:00 - 15:00 Uhr Basel

---------------------------------------------------

13:00 - 14:00 Uhr London

---------------------------------------------------

08:00 - 09:00 Uhr New York

---------------------------------------------------



Konferenzschaltung #: Teilnehmern, die an der Investorenkonferenz teilnehmen

wollen, wird empfohlen, sich unter nachstehenden Nummern etwa 10 bis 15 Minuten

vor Beginn der Konferenz einzuwählen:

Einwahl: Europa: +41 (0)44 583 18 01

--------------------------------------------

UK: +44 (0)203 009 24 60

--------------------------------------------

USA: +1 855 228 38 74

--------------------------------------------



Teilnahmemodus: Ausschliesslich zuhören, mit der Möglichkeit, während der Frage-

Antwort-Runde individuelle Leitungen zu öffnen. Die Teilnehmer werden gebeten,

ihren Namen und ihr Unternehmen zu nennen.



Zugang zum Webcast: Webcast-Teilnehmer werden gebeten, 10 bis 15 Minuten vor

Beginn der Konferenz die Website von Actelion unter http://www.actelion.com

aufzurufen.



Teilnahmemodus: Ausschliesslich zuhören.



Abrufen des Webcasts: Der gespeicherte Webcast kann etwa 60 Minuten nach

Beendigung des Calls unter http://www.actelion.com abgerufen werden.





Actelion Ltd.

Actelion Ltd. ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf

die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für

Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert.

Actelion ist wegweisend auf dem Gebiet der pulmonalen arteriellen Hypertonie

(PAH). Unser PAH-Portfolio deckt das Krankheitsspektrum der WHO-Funktionsklassen

II bis IV ab und umfasst Medikamente zur oralen, inhalierbaren und intravenösen

Therapie. Actelion verfügt zudem über behördlich zugelassene, jedoch nicht in

allen Ländern erhältliche Therapien für eine Reihe von Krankheiten, die durch

Spezialisten behandelt werden. Hierzu zählen Typ-1-Gaucher-Krankheit, Niemann-

Pick-Krankheit Typ C, digitale Ulzerationen bei Patienten mit systemischer

Sklerose sowie Mycosis fungoides bei Patienten mit kutanem T-Zell-Lymphom.

Das Unternehmen wurde Ende 1997 gegründet und beschäftigt inzwischen über 2500

engagierte Fachkräfte. Actelion ist in allen wichtigen Märkten der Welt präsent,

darunter den USA, Japan, China, Russland und Mexiko. Der Hauptsitz des

Unternehmens befindet sich in Allschwil / Basel, Schweiz.

Actelion Aktien werden an der SIX Swiss Exchange als Titel des Blue-Chip-Index

SMI (Swiss Market Index SMI®) gehandelt (Symbol: ATLN). Alle Markennamen sind

rechtlich geschützt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andrew Weiss

Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil

+41 61 565 62 62

www.actelion.com



Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen betreffend des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von

Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "werden", "sollte", "würde",

"suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch

Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können.

Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Forschungs- und

Entwicklungsprogramme der Gesellschaft und den damit in Zusammenhang stehenden

Aufwänden, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die

Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die Nachfrage für solche bereits

existierenden oder erst in Aussicht stehenden Produkte. Derartige

zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der

Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten

und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können

die effektive Performance, Resultate oder Leistungen beeinflussen, sodass sie

erheblich von derartigen ausdrücklichen oder implizit erwähnten

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Sollten eines oder mehrere

dieser Risiken eintreten oder Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen,

können die effektiven Resultate der Gesellschaft erheblich von den erwarteten

abweichen.



Medienmitteilung PDF:

http://hugin.info/131801/R/2054629/769248.pdf



Key literature list PDF:

http://hugin.info/131801/R/2054629/769245.pdf







This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Actelion Pharmaceuticals Ltd via GlobeNewswire















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.actelion.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

Actelion Pharmaceuticals Ltd

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.11.2016 - 07:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1421059

Anzahl Zeichen: 43549

Kontakt-Informationen:

Firma: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Stadt: Allschwil





Diese Pressemitteilung wurde bisher 57 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung