MorphoSys AG berichtet Ergebnisse der ersten neun Monate 2016

MorphoSys AG /

Finanzprognose 2016 bestätigt



Telefonkonferenz und Webcast (auf Englisch) heute um 14:00 Uhr MEZ



Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC: MPSYY)

veröffentlichte heute die Finanzergebnisse der ersten neun Monate 2016 sowie die

wesentlichen operativen Ereignisse des dritten Quartals, das am 30. September

2016 endete.



Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2016



* In den ersten neun Monaten 2016 lag der Konzernumsatz bei 36,7 Mio. Euro und

das EBIT bei -32,3 Mio. Euro. Vorjahresvergleichszahlen enthielten einen

Sondereffekt in Höhe von jeweils rund 59 Mio. Euro (9-Monats-Umsatz

2015: 93,9 Mio. Euro, 9-Monats-EBIT 2015: 34,7 Mio. Euro)

* Bereinigt um den Einmaleffekt des Vorjahres stieg der 9-Monats-Umsatz im

Vorjahresvergleich um 5%.

* Die Liquiditätsposition des Konzerns betrug 267,2 Mio. Euro am 30. September

2016 (31. Dezember 2015: 298,4 Mio. Euro).

* Umsatzprognose für 2016 in Höhe von 47 bis 52 Mio. Euro und EBIT-Prognose

2016 in Höhe von -58 bis -68 Mio. Euro bestätigt.



Operative Höhepunkte des 3. Quartals 2016



* Anfang August meldete MorphoSys, dass der Sicherheitsteil der klinischen

Phase 2-Studie von MOR208 in Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit

rezidivierendem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom

(DLBCL) (L-MIND-Studie) erfolgreich abgeschlossen wurde.

* Anfang September gab MorphoSys bekannt, dass der erste Patient im

Sicherheitsteil einer Phase 2/3-Kombinationsstudie mit MOR208 und

Bendamustin behandelt wurde. Die B-MIND-Studie wird die Sicherheit und



Wirksamkeit von MOR208 in Kombination mit dem chemotherapeutischen Wirkstoff

Bendamustin im Vergleich zu Rituximab plus Bendamustin untersuchen und soll

voraussichtlich 2017 in eine zulassungsrelevante Phase 3-Studie übergehen.

* Ende September gaben MorphoSys und sein belgischer Entwicklungspartner

Galapagos NV bekannt, dass der erste Patient mit atopischer Dermatitis im

Rahmen der laufenden Phase 1-Studie mit dem IL-17C Antikörper MOR106

behandelt worden ist, nachdem der Antikörper zuvor eine gute Sicherheit bei

gesunden Freiwilligen gezeigt hatte.

* Anfang Juli gab MorphoSys den Erhalt einer Meilensteinzahlung von Novartis

bekannt, die im zweiten Quartal 2016 verbucht wurde. Sie wurde ausgelöst

durch den Beginn einer klinischen Phase 1-Studie eines neuartigen HuCAL-

Antikörpers zur Prävention von Thrombose.

* Im September gab das Unternehmen die Ernennung von vier Experten in das neu

gegründete Scientific Advisory Board bekannt. Das international besetzte

wissenschaftliche Expertengremium wird das Unternehmen bei strategischen

Fragen und Zukunftsperspektiven im Bereich seiner Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten unterstützen.

* Im September gab Lanthio Pharma B.V., die auf die Entwicklung von

Lanthipeptiden spezialisierte niederländische MorphoSys-Tochtergesellschaft,

die Ernennung von Dr. med. Axel Mescheder zum Chief Medical Officer bekannt.

* Mitte Oktober gab das Unternehmen den Erhalt einer Meilensteinzahlung von

Novartis bekannt, die im dritten Quartal 2016 realisiert wurde. Sie wurde

ausgelöst durch den Beginn einer klinischen Phase 1-Studie eines neuen

HuCAL-Antikörpers gegen Krebs.

* Am Ende des dritten Quartals umfasste die MorphoSys-Pipeline ein Allzeithoch

von 110 therapeutischen Programmen, von denen sich 28 in der klinischen

Entwicklung befinden.



Ereignisse nach Ende des 3. Quartals 2016



Am 1. Oktober 2016 gab MorphoSys bekannt, dass sein Lizenznehmer Janssen

Research & Development, LLC (Janssen) positive Ergebnisse aus einer klinischen

Phase 3-Studie mit Guselkumab bei 837 Patienten mit moderater bis schwerer

Ausprägung von Schuppenflechte berichtet hat ("VOYAGE 1" Studie). Guselkumab ist

ein mithilfe der Antikörperbibliothek von MorphoSys identifizierter, vollständig

humaner Antikörper, der sich gegen das Zielmolekül IL-23 richtet. Laut Janssen

wurden die beiden primären Studienziele erreicht. Zusätzlich berichtete Janssen,

dass alle wesentlichen sekundären Studienziele mit statistischer Signifikanz bei

dem Vergleich von Guselkumab gegenüber Adalimumab (Humira®) erreicht wurden.

Nach der Bekanntgabe der positiven Studienergebnisse verkündete Janssen die

Absicht, noch im Jahr 2016 einen Zulassungsantrag zu stellen. Guselkumab könnte

damit der erste HuCAL-Antikörper werden, der auf den Markt kommt.







In Mio. ?* 9 Monate 2016 9 Monate 2015

-------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------





Konzernumsatz 36,7 93,9

-------------------------------------------------------------------------------

Betriebliche Aufwendungen gesamt 69,1 63,6

-------------------------------------------------------------------------------

Sonstige Erträge/Aufwendungen 0,1 4,5

-------------------------------------------------------------------------------

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) -32,3 34,7

-------------------------------------------------------------------------------

Konzern-Periodenergebnis -31,6 28,2

-------------------------------------------------------------------------------

Konzern-Periodenergebnis je Aktie, verwässert, in -1,21 1,07

Euro

-------------------------------------------------------------------------------









* Mögliche Differenzen sind rundungsbedingt



"Wir freuen uns über die Phase 3-Daten in mittelschwerer bis schwerer

Schuppenflechte, die unser Partner Janssen mit Guselkumab erzielt hat. Dies

könnte das erste Medikament auf Basis unserer firmeneigenen Technologie werden,

das auf den Markt kommt", kommentierte Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender

der MorphoSys AG. "Unsere therapeutische Pipeline entwickelt sich sehr gut

weiter: Mit aktuell 110 Programmen in der Entwicklung, von denen sich 28 in

klinischen Studien befinden, ist sie größer als je zuvor."



"Die Ergebnisse der ersten neun Monate 2016 zeigen, dass wir auf dem richtigen

Weg sind, um unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen", sagte Jens Holstein,

Finanzvorstand der MorphoSys AG. "Basierend auf unserer soliden Finanzlage mit

einer Liquiditätsposition von 267,2 Mio. Euro zum Ende des dritten Quartals wird

MorphoSys weiterhin aus einer Position der Stärke in seine viel versprechenden

firmeneigenen Entwicklungskandidaten investieren."



Finanzergebnisse der ersten neun Monate 2016 (IFRS)



Die Konzernumsatzerlöse beliefen sich in den ersten neun Monaten 2016 auf 36,7

Mio. Euro, nach 93,9 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2015. Der Hauptgrund

für den Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist ein Einmaleffekt im

Vorjahr in Höhe von rund 59 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Beendigung der

Kooperation mit Celgene zu MOR202. Bereinigt um diesen Einmaleffekt stieg der 9-

Monats-Umsatz im Vorjahresvergleich um 5%.



Das Segment Proprietary Development erzielte einen Segment-Umsatz in Höhe von

0,5 Mio. Euro (9 Monate 2015: 59,9 Mio. Euro). Der Umsatz des Segments Partnered

Discovery lag bei 36,2 Mio. Euro (9 Monate 2015: 34,0 Mio. Euro).

Erfolgsabhängige Zahlungen machten 10% bzw. 3,5 Mio. Euro (9 Monate 2015: 3%

bzw. 2,5 Mio. Euro) der gesamten Umsatzerlöse aus.



Die betrieblichen Aufwendungen für die ersten neun Monate 2016 betrugen 69,1

Mio. Euro (9 Monate 2015: 63,6 Mio. Euro). Der Forschungs- und

Entwicklungsaufwand belief sich auf 58,8 Mio. Euro (9 Monate 2015: 53,1 Mio.

Euro). Der Anstieg ist vor allem auf die verstärkten klinischen

Entwicklungsaktivitäten mit MorphoSys' firmeneigenen Antikörperkandidaten

zurückzuführen, insbesondere auf den Beginn zweier Phase 2-Studien mit MOR208 im

Jahr 2016. Die Aufwendungen für F&E beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für

externe Laborleistungen sowie Personalaufwendungen. Die Aufwendungen für

Allgemeines und Verwaltung reduzierten sich geringfügig auf 10,3 Mio. Euro (9

Monate 2015: 10,6 Mio. Euro).



In den ersten neun Monaten 2016 betrug das Ergebnis vor Zinsen und Steuern

(EBIT) -32,3 Mio. Euro (9 Monate 2015: 34,7 Mio. Euro). Bereinigt um den

Sondereffekt des Vorjahres in Höhe von rund 59 Mio. Euro stieg der operative

Verlust (EBIT) der ersten neun Monate um 33%, insbesondere aufgrund der

Ausweitung der F&E-Aktivitäten.



Das Segment Proprietary Development berichtete ein Segment-EBIT in Höhe von

-45,5 Mio. Euro (9 Monate 2015: 26,5 Mio. Euro), während das Segment Partnered

Discovery ein Segment-EBIT von 22,8 Mio. Euro (9 Monate 2015: 18,1 Mio. Euro)

aufwies. Die firmeneigenen F&E-Aufwendungen inklusive Aufwendungen für

Technologieentwicklung beliefen sich auf 46,2 Mio. Euro, der Vergleichswert im

Vorjahreszeitraum lag bei 39,9 Mio. Euro.



Am 30. September 2016 verfügte der Konzern über eine Liquiditätsposition in Höhe

von 267,2 Mio. Euro, verglichen mit 298,4 Mio. Euro am 31. Dezember 2015. Die

Liquidität wird in den Bilanzpositionen "Liquide Mittel", "Wertpapiere, zur

Veräußerung verfügbar", "Anleihen, zur Veräußerung verfügbar" sowie den kurz-

und langfristigen "finanziellen Vermögenswerten der Kategorie Kredite und

Forderungen" dargestellt. Der Rückgang der Liquidität war im Wesentlichen auf

den Verbrauch von Zahlungsmitteln für die operative Tätigkeit in den ersten neun

Monaten 2016 und auf den Rückkauf von Aktien für das langfristige

Leistungsanreizprogramm des Konzerns zurückzuführen.



Finanzprognose 2016



MorphoSys bestätigte seine Finanzprognose für das Gesamtjahr 2016. Der Konzern

erwartet Umsätze in Höhe von 47 bis 52 Mio. Euro und ein EBIT in Höhe von -58

bis -68 Mio. Euro. Für die firmeneigenen F&E-Aufwendungen wird eine Erhöhung auf

76 bis 83 Mio. Euro erwartet. Diese Prognose beinhaltet keine potenzielle

Einlizenzierung oder Co-Entwicklung weiterer Entwicklungskandidaten.







MorphoSys wird heute um 14:00 Uhr MEZ eine öffentliche Telefonkonferenz mit

Webcast abhalten, in der das Unternehmen die Ergebnisse der ersten neun Monate

2016 vorstellt sowie über die derzeitigen Entwicklungen berichtet.



Einwahldaten für die Analysten-Telefonkonferenz (in englischer Sprache)

(Zuhörermodus):



Deutschland: +49 (0) 89 2444 32975

Aus Großbritannien: +44 (0) 20 3003 2666

Aus den USA: +1 202 204 1514



Bitte wählen Sie sich zehn Minuten vor Beginn der Konferenz ein.



Die Aufzeichnung des Webcast, die Rede sowie eine Mitschrift der

Telefonkonferenz werden auf http://www.morphosys.de zur Verfügung gestellt.



Die vollständige Zwischenmitteilung für das dritte Quartal (Januar - September

2016) steht auf unserer Website unter https://www.morphosys.de/finanzberichte

als PDF zur Verfügung.



MorphoSys in Kürze:

MorphoSys hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek

der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und

weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im

Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden

Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.

Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline

mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur

Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys

ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe

spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der

Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu

MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, CysDisplay®, RapMAT®, arYla®, Ylanthia®,

100 billion high potentials®, Slonomics®, Lanthio Pharma® and LanthioPep® sind

eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.



Humira® ist ein eingetragenes Warenzeichen von AbbVie Inc.



Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die

den MorphoSys-Konzern betreffen. Diese spiegeln die Meinung von MorphoSys zum

Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken und

Unsicherheiten. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde

liegenden Verhältnisse ändern, so können die tatsächlichen Ergebnisse und

Maßnahmen von den erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen abweichen. MorphoSys

beabsichtigt nicht, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren,

soweit sie den Wortlaut dieser Pressemitteilung betreffen.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG

Dr. Claudia Gutjahr-Löser

Head of Corporate Communications & IR



Jochen Orlowski

Associate Director Corporate Communications & IR



Alexandra Goller

Senior Manager Corporate Communications & IR



Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404

investors(at)morphosys.com





Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/130295/R/2054447/769162.pdf



Q3 2016 Zwischenmitteilung (PDF):

http://hugin.info/130295/R/2054447/769163.pdf







