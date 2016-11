Die Zahnärzte an der Römerstraße bekommen Verstärkung

Zahnarzt Brühl

Praxisinhaberin Eva Ebel (m.) mit den Zahnärztinnen Laura Hildebrandt (r.) und Stefanie Kluthe (l.)

(firmenpresse) - Zahnärztin Eva Ebel kann sich über ein neues Team-Mitglied in ihrer Praxis in Brühl freuen: Seit dem 01. August ist Stefanie Kluthe Angestellte bei den Zahnärzten in der Römerstraße. Damit hat die Praxiseigentümerin nun neben Laura Hildebrandt eine weitere Zahnärztin an ihrer Seite, die mit ihrem Fachwissen ein breites Spektrum an zahnärztlichen Leistungen anbietet.

Frau Kluthe hat ihr Zahnmedizin-Studium 2012 an der Universität zu Köln abgeschlossen und arbeitete im Anschluss für rund dreieinhalb Jahre in zwei Zahnarztpraxen in Bergheim. Nun nimmt Frau Kluthe den nächsten Schritt auf der Karriereleiter und gehört fortan zum dreiköpfigen Ärzteteam der Brühler Zahnarztpraxis. "Damit ist unser Ärzteteam nun perfekt aufgestellt, um unsere Vielzahl an Patientinnen und Patienten kompetent, persönlich und bei akuten Problem auch schnellstmöglich beraten und behandeln zu können", freut sich Eva Ebel, Inhaberin der Praxis.

Die Spezialgebiete der neu angestellten Zahnärztin sind unter anderem Zahnfleischbehandlungen, Wurzelfüllungen und der ästhetisch ansprechende Zahnersatz. Zudem hat Frau Kluthe große Freude an der Behandlung von Kindern: "Als ich noch klein war, hat mein Zahnarzt mich immer sehr liebevoll und geduldig behandelt", erinnert sich die junge Zahnärztin zurück. "Das hat mich geprägt und mir gezeigt, dass der Besuch beim Zahnarzt selbst Kindern Spaß machen kann. Und genau das möchte ich mit meiner Arbeit erreichen: Unter anderem auch die kleinen Patienten dazu bewegen, gerne in unsere Zahnarztpraxis in Brühl zu kommen."

Unterstützt durch sechs festangestellte Mitarbeiterinnen in Verwaltung, Empfang und Assistenz sowie durch drei Auszubildende, sind die Zahnärztinnen schwerpunktmäßig in der ästhetischen Zahnheilkunde, Kieferorthopädie, Implantologie und Kiefergelenksbehandlung aktiv. Das Team ist in seinen Praxis-Räumlichkeiten in Brühl anzutreffen - direkt in der Römerstraße, kurz vor der Kreuzung Liblarer Straße gelegen.





