Die Suche nach Arielles Nachfolgerin in Ägypten war erfolgreich

Die Titel „Miss Red Sea 2016“, „Miss Mermaid Germany 2016“ und „Miss Mermaid International“ 2016 wurden vergeben.

Miss Mermaid International 2016

(firmenpresse) - Die Welt schaute in diesen Tagen auf Ägypten, wo sich mehr als 30 Seejungfern in den RED SEA HOTELS unter und über Wasser bei den Titel-Qualifikationen präsentierten. Vom 18. bis 30. Oktober 2016 kämpften sie um die Beauty-Krone des zweiten „Internationalen Miss Mermaid Weltfinale” am Roten Meer.



Für das aufregende Spektakel waren Meerjungfrauen aus Deutschland, der Schweiz, Tunesien, Frankreich, Belgien, Serbien, Großbritannien, dem Kosovo, den USA, Singapur, Thailand, Mexiko, Ägypten, von den Philippinen und den Virgin Islands angereist.



Im RED SEA HOTEL „The Palace Port Ghalib" ging es nach 14 spannenden Tagen voller Mermaid-Posen, Tauchwettbewerben, Fashion Shows und Foto-Shootings um die Unterwasser-Krönchen! ETI Regionalleiter Süd Jochen Köhler, der die Meerjungfrauen fast ständig begleitete, war fasziniert von der Vielseitigkeit der Teilnehmerinnen. „Egal ob unter Wasser oder über Wasser, auf Kamelen oder neben Korallen, auf dem Laufsteg oder auf dem Surfbrett der Wellenmaschine im Aquapark des Sunwing Waterworld Makadi, die Mermaids wussten sich ständig perfekt in Szene zu setzten“, stellte er begeistert fest.



Bei der ersten Finalentscheidung mischten sich die Mermaids bei einem bunten Abendevent in Glanz und Glamour mit tollen Outfits unter die Gäste der RED SEA HOTELS und bezauberten ihr Publikum. Die Gäste durften die Wahl zur „Miss Red Sea 2016“ mit ihrem Stimmzettel entscheiden. Die Sympathien flogen schließlich der 25-jährigen Marion Hütter aus Frankenberg in Hessen zu.



Die Titel Miss Mermaid Germany 2016 und Miss Mermaid International 2016 entschied hingegen die Fachjury aus Model-Experten, Wettbewerbs-Veranstalter, RED SEA HOTELS und ETI Vertretern sowie ägyptischer und deutscher Prominenz. Das Finale war ein Entertainment-SpektakeI der Extraklasse mit Bikini-Walk, Gala-Roben-Runway, Nationaltrachen-Präsentation, Talentshow und Mermaid-Dance.



Die Unterwasserschönheit Stefanie Seitz (24) aus Regensburg setzte sich gegen alle deutschen Konkurrentinnen durch und holte vor Alina Simon (17) aus Bayern und Sabrina Weber (29) aus dem Saarland den Titel „Miss Mermaid Germany 2016“. Ingrid Fabulet aus Frankreich (26) gewann im internationalen Wettbewerbsfeld vor Franziska Anneler (25) aus der Schweiz und Lauren Chen (29) aus New York souverän den Titel „Miss Mermaid International 2016“. Neben der Muschelkrone warten ein 2-wöchiger Luxusurlaub im 5-Sterne Hotel „Makadi Spa“ von ETI und ein Jahresvertrag der Modelagentur Euromodels auf die Gewinnerinnen.





Die Gäste des „The Palace Port Ghalib“, internationale Presse und VIPs feierten die Meeresprinzessinnen bis in die Morgenstunden bei der tollen Show. Für Atmosphäre sorgte Hightower und das launig-smarte Moderatoren-Duo Lutz Riemenschneider und Benjamin Schnau, die sich auf hohem Niveau und gekonnt zweisprachig durch den Abend scherzten.



Auch im nächsten Jahr werden die RED SEA HOTELS für den internationalen Wettbewerb Gastgeber sein. Der Veranstalter des Wettbewerbs, William Balser von Euromodel, betonte: „Wir sind Freunde Ägyptens geworden und freuen uns bereits auf das 3. Meerjungfrauen-Weltfinale in diesem einzigartigen Land.”





Express Travel International GmbH ist ein Reiseveranstalter mit Sitz in Frankfurt am Main und wurde 1998 von Maja-Jennifer Köhl und Mohamed Samir gegründet. Mehr als 50 hochmotivierte Mitarbeiter arbeiten im Frankfurter Büro und werden von einem Service-Center in Erfurt unterstützt. Bekannt als marktführender Ägyptenveranstalter, hat sich „ETI – Ihr Sonnenspezialist“ auch mit neuen Zielgebieten erfolgreich positioniert und bietet Reisen in die Türkei, Griechenland, Zypern, Marokko, Tunesien, Bulgarien, Kroatien, Italien, Spanien und Portugal. Das Hotelportfolio umfasst ca. 1000 Häuser in 11 sonnigen Urlaubsländern. ETI hat Schwestergesellschaften, die ebenfalls als Reiseveranstalter fungieren, in Österreich, der Schweiz, Ungarn, Slowakei und Slowenien sowie Großbritannien.

Express Travel International GmbH

