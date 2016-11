CADfirst Dental Fräszentrum stellt neue Preise für Zirkonoxid Premium- und Economy-Line

Dental Fräszentrum veröffentlicht neue Zirkonoxid-Preis-Linien

CADfirst Zirkonoxid Implantatbruecke

(firmenpresse) - Das bayerische Dental CAD/CAM Kompetenzzentrum CADfirst fächert sein Zirkonoxid-Produktportfolio ab sofort in zwei Versorgungsstufen auf. Labore haben jetzt die Möglichkeit zwischen Premium und Economy zu wählen.



Die Zirkon-Premium-Linie hält für Laborkunden zwölf verschiedene Zirkonoxide bereit: Neben den Multilayer Zirkonoxiden KATANA ZR ML, KATANA UTML, KATANA STML stehen NexxZr T Sagemax und CERCON HT, Degudent/Dentsply Sirona (jeweils dentinechte Farbgebung), Wieland Zenostar T – MO – Sun – Sun Chroma (voreingefärbte Basisfarben) sowie in Kürze auch Prettau und Prettau Anterior von Zirkonzahn zur Verfügung. Im Bereich Economy versorgt CADfirst die Labore mit dem Zirkonoxid Quattro Disc Med ab sofort zu extrem attraktiven Preiskonditionen für Einzelkappen und Gerüste opak mit bis zu vier Gliedern. Darüber hinaus stehen Technikern mit der transluzenten Variante bis zu 14gliedrige Brücken gegen einen geringen Aufpreis zur Verfügung.



Befragt nach dem eigentlichen Unterschied zwischen Premium und Economy, erklärt der Geschäftsführer Dr. Amine Benalouane: „Economy unterscheidet sich in erster Linie für die Kunden im Preis. Eine Einheit kann bereits für 19,90 EUR netto für Datensatzkunden gefertigt werden. Diesen Vorteilspreis können wir aufgrund des hohen Durchlaufs und vor allem wegen der Eingrenzung auf Kappen und bis zu viergliedrige Gerüste durchsetzen. Das hierfür verwendete Zirkonoxid Quattro Med ist zudem wie alle anderen Zirkonoxide, die bei uns zum Einsatz kommen, bewährt und medizinisch verlässlich“.



CADfirst Dental Fräszentrum ist seit jeher eines der führenden Fräszentren, die für Labore eine überaus große Werkstoff-Auswahl bereit halten. So haben Zahntechniker neben der erweiterten Zirkonoxid-Palette auch bei Glas- und Hybridkeramiken sowie PMMA insgesamt an die 15 Material-Varianten. Abgerundet wird das CAD/CAM-Portfolio von CADfirst Dental mit Kobalt Chrom, Titan und PEEK.



Sämtlich genannte Materialien und Unternehmen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber/Hersteller.





CADfirst Dental Fräszentrum mit Sitz in Karlskron/Ingolstadt/Bayern, ist ein Produktionszentrum für CAD/CAM gefertigte Dental-Prothetik. Das Fräszentrum wurde von dem weltweit renommierten CAD/CAM Experten und dental wings®-Gründungsmitglied Dr. Amine Benalouane gegründet und versorgt schwerpunktmäßig Dentallabore in der D-A-CH Region (Deutschland-Österreich-Schweiz). Daneben unterstützt CADfirst industrielle Herstellerfirmen bei der Entwicklung von dentalen CAD/CAM Komponenten, führt wissenschaftliche Studien mit deutschen Universitäten durch und vertreibt Dental CAD/CAM Soft- und Hardware.

Kommentare zur Pressemitteilung