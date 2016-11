Endlich selbst gemachte, persönliche Adventskalender auf dem Smartphone verschenken

Was gibt es Schöneres, als jeden Tag mit einem kleinen Geschenk überrascht zu werden? Deswegen sind wir auch nie zu alt für einen Adventskalender. Und seit diesem Jahr gibt es auch keine Ausrede, warum die Liebsten keinen persönlichen Adventskalender bekommen sollten: So einfach war es noch nie, einen kreativen Kalender zu gestalten. Drei Berliner Freunde haben sich aufgemacht, den altbewährten Adventskalender auf dem Smartphone zu kultivieren. Mit der Advent App lassen sich die schönsten Bilder aus dem Fotoalbum, Lieblingssongs direkt von Youtube oder lustige Gifs in ein liebevolles Design verpacken und verschenken. Hier ist Platz für bunte Ideen - vom Gutschein auf einen gemütlichen Tee über ein sensationelles Plätzchenrezept bis hin zur besonderen Urlaubserinnerung. Das Geschenkpapier darf also diesmal in der Schublade bleiben. Einfach die Advent App laden und los geht"s!

https://youtu.be/qF5l8uWi3fY

https://itunes.apple.com/de/app/advent-app/id756869205?mt=8

Die Geschichte der traumtraum UG

Was macht man, wenn man frisch verliebt ist, die Freundin am anderen Ende der Welt mit Kängurus am Strand entspannt und man ihr eigentlich gerne einen Adventskalender schenken würde? Als leidenschaftlicher Programmierer fragt man sich dann, warum sich bislang noch niemand die Mühe gemacht hat, eine App zu entwickeln, mit der man bequem und hübsch verpackt adventliche Überraschungen über das Smartphone verschicken kann. Man erzählt zwei guten Freundinnen davon, die genauso gerne die Welt bereisen und wissen, dass die liebsten Menschen viel zu oft nicht in Reichweite sind. Und wenn alle drei Freunde es lieben, zu träumen und Ideen zu entwickeln, dann kann eine Advent App entstehen. Erst im Kopf am Küchentisch, bei Moscow Mule in einer Neuköllner Bar, dann am Reißbrett und schließlich dann in Bits und Codes. Wenn die drei Berliner Freunde mal wieder nicht am selben Ort weilen, weil fremde Städte und Länder locken, dann treffen sie sich eben digital. Und arbeiten daran, dass dieses Jahr niemand mehr auf einen Adventskalender verzichten muss, bloß weil im Alltagsstress die Zeit zum Basteln gefehlt hat oder schlicht die Postkutsche zu lange braucht.

Evangelos Sismanidis (34) studierte in Mannheim Informatik. Seine Leidenschaft für iPhone Programmierungen machte er zum Beruf. Er lebt und arbeitet in Berlin.

Susanna Fill (30) absolvierte ihre Ausbildung an der Miami Ad School und arbeitet mittlerweile als Art Director in Berlin.

Susanne Bergner (32) studierte Germanistik und Philosophie sowie Design Thinking am Hasso-Plattner Institut in Potsdam. Seitdem arbeitet sie im Bereich Produktentwicklung und Marketing.

-Die Advent App herunter zu laden, Kalender zu erstellen sowie diese anzuschauen, ist kostenlos. Um einen Kalender zu verschenken, zahlt man einmalig 0,99 Cent pro Kalender und kann diesen dann an so viele Menschen verschenken, wie man möchte.

-Die Advent App erfordert keine Registrierung oder Anmeldung.

-Verschenkt man einen Kalender, wird ein link erstellt. Dieser link lässt sich beliebig oft verschicken. Der Empfänger lädt die Advent App aus dem iTunes Store oder Google Play Store. Sobald er den link auf dem Smartphone anklickt, wird der persönliche Adventskalender in der Advent App geladen.

-Die einzelnen Türchen lassen sich jeden Tag aktualisieren, so dass der Kalender nicht auf einmal fertig gestellt werden muss.

-Adventskalender können mit den Betriebssystemen iOS 9 und iOS 10 erstellt werden. Herunterladen und Anschauen kann man die Kalender auch auf Android Smartphones.





http://www.advent-app.com



Die traumtraum UG ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen, das Smartphone Applikationen konzipiert, programmiert und vermarktet.

traumtraum

traumtraum

Susanne Bergner

Eisenacherstr. 116

10777 Berlin

presse(at)traumtraum.com

0174 10 20 187

http://www.advent-app.com



