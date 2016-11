Genießen für den guten Zweck: Serviceclub Round Table präsentiert Wein- und Sektkollektion

Round Table Mitglieder übernehmen Verantwortung und helfen dort, wo es anderen nicht so gut geht. Entweder durch tatkräftiges Anpacken oder durch kreative Spendenaktionen, wie den Tablers' Cuvées!

Die Tablers' Cuvées: Kaufen, genießen, spenden!

(firmenpresse) - Round Table ist ein Serviceclub, der allein in Deutschland mit rund 3.500 Mitgliedern an über 200 regionalen "Tischen" organisiert ist. Weltweit gibt es mehr als 40.000 "Tabler" in 70 Ländern. Sie übernehmen Verantwortung und starten immer wieder kreative Fundraising Aktionen, um anderen mit den Spendengeldern zu unterstützen. In diesem Kontext präsentiert der Serviceclub nun seine ersten beiden "Tablers' Cuvées": Ein Sekt vom Round Table 163 aus dem Rheingau und eine Weißwein Cuvée von der Nahe von Round Table 11 Köln!



Tablers' Cuvée I: Rheingauer Sekt vom VDP Weingut Barth

Die Tablers' Cuvée Brut Nature aus dem Hause Barth ist ein handgerüttelter, traditionell in der Flasche vergorener Sekt aus Riesling und Weißburgunder. Mark Barth ist Winzer und Tabler aus Leidenschaft: "Als wir die Aktion am Tisch besprochen haben, waren wir alle sofort Feuer und Flamme. Die ersten Bestellungen sind bereits bei uns eingegangen und wir freuen uns auf weitere Sektfreunde, die diese großartige Aktion mit unterstützen."



Die Tablers' Cuvée ist streng limitiert und kostet 19,- EUR inkl. MwSt.. 10,- EUR pro 0,75l Flasche werden gespendet. "Mit jeder verkauften Flasche unserer Tablers' Cuvées schicken Kunden ein bedürftiges Kind für einen Tag in die Ferien ins Round Table Camp nach Kaub. Sektgenuss für ein Kinderlachen - das ist hier unser Motto", sagt Kristof Fröhlich, Tischpräsident von RT 163 Rheingau. Der Versand erfolgt kartonweise ab 6 Flaschen zzgl. Versandkosten.



Tablers' Cuvée II: Nahe Wein aus Köln

Die Kölner Round Tabler entwickelten ihre Weißwein Cuvée im Weinkeller des Weingut Kronenhof an der Nahe bei einer Clubfahrt im Frühjahr 2016. Florian Kron ist Tabler, seiner Familie gehört das Weingut. Die Cuvée besteht aus Riesling, Chardonnay und Müller Thurgau und ist auf 2.000 Flaschen limitiert. Die Flasche kostet 8,90 EUR inkl. MwSt..





"Wir werden den Gewinn dieser Aktion lokalen und überregionalen Serviceprojekten zuteil werden zu lassen. Pro Flasche werden 4,90 EUR gespendet", berichtet Gunnar Oswald von RT 11 Köln stolz. "Wir freuen uns über dieses gemeinsame Weinprojekt mit den Rheingauern und hoffen, dass wir viele Menschen für die Aktion begeistern können. Es ist unser Ziel, die Tablers' Cuvées zum Erfolg zu führen und die Kollektion in den kommenden Jahren zu erweitern, um mit den Erlösen vielen Kindern zu helfen!" Mindestabnahmemenge ist ein Karton à 6 Flaschen 0,75l.



Ausstattung und Fotografie

Ein ganz besonderes Dankeschön geht an die Berliner Designer von Ruska, Martin, Associates. Die Kreativagentur ist u.a. auf das Design von Weinausstattungen spezialisiert und hat bei der Tablers' Cuvée einen herausragenden Job gemacht. Das emotionale Motiv zeigt ein kleines Kind. Es steht im Regen. Ein Mann reicht dem Kind einen Ballon, der das Round Table Logo symbolisiert und das Kind vom Regen schützt. Dreht man die Flasche noch ein wenig weiter, sieht man das Kind mit dem Ballon fliegen. "Und genau das ist es, was wir mit unseren Aktionen erreichen möchten", sagt Fröhlich. "Wir wollen Kindern sinnbildlich das Fliegen ermöglichen."



Die Bildwelt für dieses Projekt hat der Berliner Fotograf Andreas Bohlender übernommen. Vielen Dank für die gute Arbeit!



Bestellungen Cuvée I:

mail(at)weingut-barth.de

Tel: +49 6723 - 2514

Weitere Informationen: rt163.round-table.de



Bestellungen Cuvée II:

info(at)kron-weine.de

Tel.: +49 671 - 26365

Weitere Informationen: www.rt11.de/wein/











Round Table ist ein Serviceclub mit rund 3.500 Mitgliedern allein in Deutschland und über 40.000 Mitgliedern in 70 Ländern weltweit! Entstanden ist "RT", wie die Mitglieder Round Table nennen, aus dem Geist des englischen Clublebens.



Getreu unserer Leitworte "Adopt. Adapt. Improve" übernehmen wir Round Tabler Verantwortung für die Allgemeinheit, insbesondere für Menschen in kritischen Lebensphasen. Toleranz, Aufgeschlossenheit und Interesse am Austausch mit anderen zeichnen jeden "Tabler" aus.

Die Mitgliedschaft endet automatisch mit der Vollendung des 40. Lebensjahrs - so ist ein permanenter Zufluss von neuen Ideen gesichert.



Ziele des Clubs:



Förderung und Vertiefung von Freundschaften

Dienst ("Service") an der Allgemeinheit

Austausch von beruflichen und privaten Erfahrungen der Mitglieder



Round Table ist politisch neutral. Zudem kennt Round Table keine Grenzen und keine ethnischen oder konfessionellen Beschränkungen. Bei Round Table spielt es keine Rolle, woher man kommt oder an was oder wen man glaubt. Für extremistisches Gedankengut ist hier allerdings kein Platz.



Kennzeichnend für Round Table ist die Aufgeschlossenheit und das Interesse gegenüber traditionellen wie neuen Ideen und Entwicklungen entsprechend dem Motto "adopt, adapt, improve".



Dies ist eine Pressemitteilung von

Round Table

Leseranfragen:

Taunusstr. 7, 65343 Eltville

PresseKontakt / Agentur:





Kontakt-Informationen:

Firma: Round Table

Ansprechpartner: Steven Buttlar

Stadt: Oestrich-Winkel

Telefon: 0177 74 811 68



