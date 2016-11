FairMedOnline expandiert in den globalen Markt für Medizintourismus und übernimmt Caremondo

(ots) - FairMedOnline, ein internationales

Healthcare-Unternehmen für unabhängige medizinische

Online-Zweitmeinungen mit Sitz in Singapur, übernimmt die

internationale Medizintourismus-Plattform Caremondo. Durch den Kauf

von Caremondo führt FairMedOnline die Expansion in den weltweit stark

wachsenden Markt für Medizin-Tourismus fort.



Caremondo ist ein globaler, digitaler Marktplatz für qualitativ

hochwertigen Medizintourismus. Patienten aus aller Welt können

medizinische und ästhetische Behandlungen bei über 160 akkreditierten

Partnerkliniken in mehr als 20 Ländern vergleichen und buchen. Des

Weiteren begleitet Caremondo Patienten entlang der gesamten

Wertschöpfungskette für Medizinreisen und bietet umfassende

Dienstleistungen an. Dazu zählen die Bearbeitung von Visumsanträgen,

die Reiseorganisation sowie Übersetzungen.



Philipp Graf von Hardenberg, Präsident und CEO von FairMedOnline

sagt: "Dies ist ein bedeutsamer Schritt für das weitere Wachstum von

FairMedOnline. Damit stärken wir unsere Position als weltweit

führendes digitales Healthcare-Unternehmen und expandieren in weitere

internationale Märkte. Mit der Übernahme von Caremondo wird

FairMedOnline zu einem Komplettanbieter für den medizinischen Bedarf.

Von der medizinischen Zweitmeinung bis zur ärztlichen Behandlung und

zugehörigen Dienstleistungen deckt FairMedOnline das gesamte Spektrum

für Patienten weltweit ab. Beide Geschäftsbereiche ergänzen sich

optimal. Wir werden das operative Geschäft von Caremondo nahtlos

weiterführen."



Neil van Heerden, CMO von FairMedOnline, ergänzte: "Caremondo hat



einen exzellenten Ruf im Gesundheits- und Medizintourismus-Markt.

2016 erhielt Caremondo zwei renommierte, internationale

Auszeichnungen vom IMTJ (International Medical Travel Journal) als

bester Anbieter von Medizinreisen. Beide Unternehmen haben die

gleiche Mission und möchten Patienten weltweit Zugang zu hochwertiger

medizinischer Versorgung ermöglichen."



Veronika Leitermann und Andreas Otto, Gründer von Caremondo,

sagten: "Mit FairMedOnline haben wir einen Partner gefunden, der das

Wachstum von Caremondo weiter vorantreiben wird. Das Team teilt

unsere Vision, für Patienten rund um den Globus den Zugang zu

hochqualitativer medizinischer Versorgung zu verbessern."



Über FairMedOnline



FairMedOnline ist ein digitales Healthcare-Unternehmen mit Sitz in

Singapur. Es vermittelt Patienten aus Asien, dem Mittleren Osten und

Afrika einfachen und schnellen Zugang zu über 100 renommierten,

medizinischen Experten aus Deutschland für eine fachärztliche

Zweitmeinung. Die Spezialisten decken eine Vielzahl von medizinischen

Fachbereichen (http://fairmedonline.com/specialisations/) ab. Mit dem

digitalen Marktplatz für Medizintourismus Caremondo wird

FairMedOnline zum Komplettanbieter für medizinische Dienstleistungen

im Ausland. Das Unternehmen möchte damit erstklassige, medizinische

Leistungen internationalen Patienten auf einfache, unabhängige und

transparente Weise zugänglich machen.



Für weitere Informationen, Media Kits, Fact Sheets oder

Bildmaterial besuchen Sie unseren Newsroom:

http://fairmedonline.com/newsroom



Informationen über Caremondo erhalten Sie unter: www.caremondo.com



Kontakt für Medienanfragen

Nadine Bütow

Email: pr(at)fairmedonline.com

Mobil: +4915254549532



