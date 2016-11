GTÜ-Praxistest: Billigreifen Sommer/Winter vs. Ganzjahresreifen (FOTO)

Bei Qualität und Sicherheit haben die Billigheimer aus Asien keine

Chance gegen einen europäischen "Allrounder"



Discountreifen aus Asien erobern mehr und mehr den deutschen

Markt. Auch den Fachhandel hat das Geschäft mit den Billigreifen

längst erreicht. Zwar wird ein Großteil der Billigmarken nach wie vor

im Internet gehandelt und vertrieben, doch aufgrund der steigenden

Nachfrage bieten neben dem Reifenhandel inzwischen auch

Kfz-Werkstätten und Autohäuser ihren Kunden sogenannte "Billigware"

aus China, Taiwan oder den Balkanländern an. Die Ersparnisse

gegenüber einem Satz Markenreifen liegen dann schnell mal bei 100 bis

200 Euro pro Satz, je nach Größe und Fabrikat.



Auch Autofahrer, die sich für einen Ganzjahresreifen entscheiden,

sparen eine Menge Geld, denn es entfallen die Kosten für einen

zusätzlichen Satz Winter- bzw. Sommerreifen, Montagekosten,

Reifendrucksensoren, Einlagerungskosten.



Aber können Billigreifen mit einem Ganzjahresreifen mithalten? Die

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung wollte es genau wissen

und hat einen Ganzjahresreifen "Made in Germany" sowie einen

Billig-Winter- und einen Billig-Sommerreifen aus Taiwan und China zum

direkten Vergleich in Sachen Qualität und Sicherheit auf die Testbahn

geschickt.



Das Ergebnis ist ernüchternd: Keiner der beiden im Vergleich

getesteten Billigreifen - Sommer- wie Winterreifen - kann mit einem

"Allrounder" auch nur annährend mithalten. Beim Nassbremsen von Tempo

80 auf 0 km/h sieht der Billigpneu mit einem mehr als zehn Meter

längeren Bremsweg recht alt aus. Und wenn das Auto mit den

Ganzjahresreifen nach einer Vollbremsung bereits steht, ist das

Fahrzeug mit den Billigreifen noch mit knapp 40 km/h

Restgeschwindigkeit unterwegs. Da kann es dann schon mal eng werden

(siehe Testtabelle).



Fazit der GTÜ-Experten: Bei Qualität und Sicherheit haben



Billigheimer keine Chance gegen einen guten europäischen

Ganzjahresreifen. Autofahrer, die beim Reifenkauf meinen, sparen zu

müssen und in der Kfz-Werkstatt Billigreifen montieren lassen, setzen

auf volles Risiko.



Das Video dazu finden Sie unter www.gtue.de/tv







Original-Content von: GT? Gesellschaft f?r Technische ?berwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell



