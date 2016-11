Zu schnell gefahren: Bußgeld kann höher sein, als im Bußgeldkatalog festgelegt (FOTO)

Die Zeit drängt. Die Antwort scheint einfach: Das Gaspedal

durchdrücken, um schneller anzukommen. Das Risiko der Zeitersparnis

kennt jeder Autofahrer. Wer geblitzt wird, muss ein Bußgeld zahlen.

Eventuell werden auch Punkte fällig. Wie hoch die Strafe ausfällt,

gibt für gewöhnlich der Bußgeldkatalog vor. Doch keine Regel ohne

Ausnahme. Fährt jemand vorsätzlich schneller als erlaubt, kann ein

Gericht auch eine deutlich höhere Strafe verhängen. Genau das taten

die Richter des Oberlandesgericht Hamm (4 RBs 91/16).



Sie gingen davon aus, dass ein 55-jähriger Autofahrer, der mit 78

Stundenkilometern innerorts einen Pkw überholte, vorsätzlich

gehandelt habe. Schließlich habe er die zulässige

Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40 Prozent überschritten. Der Grad

der Überschreitung war in ihren Augen Indiz für den Vorsatz. Zumal

der Autofahrer bereits in der Vergangenheit wiederholt durch

Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgefallen war. Deshalb verwarfen

sie seine Rechtsbeschwerde und bestätigten das Urteil des

Amtsgerichts Höxter (AZ 11 OWi 301/15). Die Richter dort hatten eine

Geldbuße in Höhe von 300 Euro verhängt, während der Bußgeldkatalog

eine Strafe in Höhe von 100 Euro vorsieht.







