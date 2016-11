Erfolgsfaktor Wertschätzung: In jedem zweiten Unternehmen Fehlanzeige / Auch vielen Chefs wird der Respekt versagt

(ots) - Nur in 54 Prozent der Unternehmen in Deutschland

wird ein wirklich wertschätzender Umgang gepflegt. In mehr als jedem

zehnten Unternehmen kann das tägliche Miteinander nur noch als

ausreichend oder sogar mangelhaft bewertet werden. Das sind

Ergebnisse der Studie "Erfolgsfaktor Wertschätzung", für die im

Auftrag der Personalberatung Rochus Mummert rund 100

HR-Führungskräfte aus meist größeren mittelständischen Unternehmen

befragt wurden.



Die Frage, ob Firmen mit einer eindeutig wertschätzenden Kultur

die ökonomisch erfolgreicheren Unternehmen sind, beantworten neun von

zehn Managern mit "ja" (56 Prozent) oder "eher ja" (38 Prozent). Nur

6 Prozent der Befragten sehen keinen Zusammenhang zwischen gutem

Betriebsklima und guten Bilanzen. "Unsere Studie bestätigt den

Eindruck aus der täglichen Praxis, dass viele Unternehmen das

Potenzial einer wertschätzenden Unternehmenskultur zwar erkannt

haben, die Verankerung im eigenen Betrieb dann aber doch nicht so

recht gelingt", sagt Stephan Witte, Studienleiter und Partner bei der

Personalberatung Rochus Mummert.



Wie die Studie weiter zeigt, funktioniert Wertschätzung noch am

besten auf der gleichen Hierarchieebene - also unter Kollegen.

Schwieriger wird es da schon zwischen Mitarbeitern und

Führungskräften. Dr. Linus Gemmeke, ebenfalls Studienleiter und

Partner bei Rochus Mummert, findet dabei vor allem einen Aspekt sehr

bemerkenswert: "Die fehlende Wertschätzung ist nicht nur dem Klischee

folgend von oben nach unten zu beobachten, sondern auch von unten

nach oben. Kurz gesagt: Viele Mitarbeiter lassen ihren Vorgesetzten

in seiner Chefrolle emotional verhungern."



Und wie sieht der erfolgreiche Weg zum wertschätzenden Unternehmen

aus? "Wertschätzung ist zwar eine erlernbare Haltung, funktioniert

aber nicht schlicht nach Fahrplan. Wer als Vorgesetzter immer



Freitagmittags zur großen Wertschätzungsrede ansetzt, wirkt schnell

nicht mehr glaubwürdig", so Personalberater Witte. "Viel wichtiger

ist es, im persönlichen Gespräch zu ergründen, wie jeder einzelne

Kollege oder Mitarbeiter gelobt und wertgeschätzt werden möchte",

ergänzt Rochus-Mummert-Partner Gemmeke. "Die Erfolgsformel ist also

die Kombination aus Authentizität und Individualität."



Rochus Mummert HR-Panel



Analog zum PIMS-Ansatz der Harvard Business School werden im

PIPS-Modell (Profit Impact of Personnel Strategies) von Rochus

Mummert die Einflüsse des HR-Managements auf die

personalwirtschaftlichen Vorsteuergrößen systematisch betrachtet. Das

zusammen mit Prof. Dr. Michael Martin (Hochschule Rhein Main)

entwickelte PIPS-Modell umfasst dabei reine Performance-Werte genauso

wie Analysen zur Führungs- und Leistungskultur. Eigens für das

PIPS-Modell hat Rochus Mummert ein ständig wachsendes HR-Panel

aufgebaut. Derzeit berichten in regelmäßigen teilstrukturierten

Befragungen fast 100 HR-Führungskräfte aus meist größeren

mittelständischen Unternehmen. Firmen, die ebenfalls noch an dem

aktuellen HR-Panel teilnehmen möchten, wenden sich bitte an Herrn Dr.

Linus Gemmeke (Linus.Gemmeke(at)RochusMummert.com) oder Herrn Stephan

Witte (Stephan.Witte(at)RochusMummert.com).



Über Rochus Mummert (www.rochusmummert.com)



Dr. Rochus Mummert gründete vor gut 40 Jahren die heute unter der

Dachmarke Rochus Mummert firmierende Unternehmensberatung, die sich

der Gewinnung und Förderung von Management-Elite verpflichtet hat.

Seitdem wurden mehr als 35.000 Führungskräfte, Gesellschafter und

Unternehmer beraten, mehrere tausend Top-Management-Positionen

erfolgreich besetzt und zahlreiche Management-Potenzial-Analysen

sowie Management- und Gesellschafter-Beratungen durchgeführt. Die

Erfahrung des Hauses erstreckt sich auf alle Wirtschaftszweige,

Funktionen und Unternehmensgrößen - im Inland wie im Ausland, im

mittelständischen Bereich wie auch in Konzernen. Durch die Ergebnisse

der Arbeit zählt Rochus Mummert zu den Marktführern in Deutschland

und hat sich in den Top Ten der Branche etabliert.







