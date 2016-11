Playmates-Shooting für TOX-Erotikkalender 2017: Rot ist der Dübel

(ots) - Das Bodensee-Ufer bei Überlingen. Auf der

Dachterrasse einer Villa steht eine Frau mit langen blonden Locken.

Sie blickt verträumt übers Wasser. Ein kleines Lüftchen weht und

lässt den Hauch von roter Seide, der ihre nackten Rundungen

umschmeichelt, verführerisch im Wind tanzen. Nur eines der dreizehn

Motive mit den Playmates Daria (32) und Victoria (26) im neuen

TOX-Erotikkalender 2017, der diesmal eine süß-sündige Ode an den

weltbekannten roten Dübel der schwäbischen Befestigungsspezialisten

ist.



Für die 10. Ausgabe des verführerischen A2-Fotowerks hat sich

TOX-Geschäftsführer Leonard Diepenbrock von der Bildsprache des

Germany next Topmodel-Fotografen Kristian Schuller inspirieren

lassen: "Bei unseren Heim- und Handwerkern sind wir 'der rote Dübel',

der überall hält. Das zeigen unsere Playboy-Ladys anhand

verschiedener Textilien, Baustoffe und Posen."



Rot wie der Dübel. Rot wie die Liebe - Fotograf Len van Brook und

RTL-Designerin Biggi Reuscher haben beim zweitägigen Shooting mit den

blonden Beautys das Thema sinnlich übersetzt. Ob tanzend auf der

Terrasse oder eng aneinandergeschmiegt ins Ballon-Spiel versunken -

jedes Bild entführt die Monteure von TOX auf eine eigene kleine

erotische Traumreise.



Die Auflage des Kalenders mit dem Titel "Zweitausend Siebzehn" ist

auf 4.000 Stück limitiert und wird auf Messen sowie an Partner des

Unternehmens vergeben. Wer kein Exemplar bekommt, kann sich die

Bilder trotzdem angucken. Alle Motive sind auch im Internet unter

www.tox.de zu sehen.



Druckfähige Fotos: http://www.ast-pr.de/downloads/, Passwort:

presse







