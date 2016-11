Grapefruit mit Vorsicht genießen - Inhaltstoffe können Einfluss auf Wirkung von Medikamenten haben

(ots) - Auf den Verzehr von Grapefruits sollte man

unter bestimmten Umständen verzichten. Die Inhaltsstoffe der Frucht

können den Abbau einiger Medikamente hemmen, wie die Berliner

Apothekerin Helga Beyer im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber"

erklärt. "Zu den Arzneimitteln gehören auch solche, die viele

Menschen mit Diabetes einnehmen, zum Beispiel bestimmte

Blutdrucksenker oder Wirkstoffe, die die Cholesterinwerte

verbessern." Zusammen mit dem Genuss von Grapefruit könne das

Medikament in unvorhersehbarer Weise länger und stärker wirken.

Daneben gebe es auch Wirkstoffe, deren Wirkung durch Grapefruit

abgeschwächt werde. Beyer rät daher: "Wenn Sie gern Grapefruits essen

oder Grapefruitsaft trinken, sollten Sie in Ihrer Apotheke

nachfragen, ob sich Ihr Medikament mit Grapefruit verträgt."



Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 11/2016 liegt in den

meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung

an Kunden abgegeben.







