So machen Sie Ihre Immobilie fit fürs Alter / Worauf es beim barrierefreien Umbau ankommt

(ots) - Die meisten Menschen möchten auch im Alter

möglichst lange in ihrem eigenen Zuhause wohnen. Voraussetzung dafür

ist oftmals, dass Haus oder Wohnung barrierefrei umgebaut werden.

Worauf dabei zu achten ist, erklärt die LBS Bayern.



So machen Sie Ihre Immobilie fit fürs Alter



Barrierefreiheit beginnt an der Eingangstür: Rund drei Viertel

aller Seniorenhaushalte müssen Treppenstufen zu ihrem Haus

überwinden, etwa die Hälfte muss zusätzlich Stufen zur Wohnung

bewältigen, erläutert die Landesbausparkasse. Ein barrierefreier

Zugang erleichtert den Alltag, alternativ bieten sich technische

Hilfsmittel wie eine Rampe oder ein Aufzug an. Auch innerhalb der

Wohnung und am Übergang zu Balkon oder Terrasse schränken Stufen und

Schwellen die Mobilität oft unnötig ein. Die Türen, vor allem zum

Bad, sollten breiter als üblich sein. Im Sanitärbereich sorgen

ausreichend große Bewegungsflächen sowie eine bodengleiche Dusche für

eine höhere Wohnqualität.



Das kosten die Maßnahmen



Für die Beseitigung von Barrieren im Innenbereich der Wohnung sind

Kosten zwischen 10.000 und 15.000 Euro realistisch. Die Verbesserung

der Zugänge zur Immobilie liegt bei rund 5.000 Euro. Eine

barrierefreie Umgestaltung des Bades schlägt mit 5.000 bis 15.000

Euro zu Buche. Für den Einbau eines Treppenlifts in einer

dreigeschossigen Immobilie sollten etwa 10.000 Euro eingeplant

werden. Diese Werte geben einen Anhaltspunkt. Im Einzelfall kann es -

je nach Gestaltung und Objekt - auch zu deutlichen Abweichungen

kommen.



Der Staat hilft mit



Wer sein Haus oder seine Wohnung barrierefrei gestaltet, kann

dafür unter Umständen Fördermittel vom Staat in Anspruch nehmen. Zum

Beispiel können Guthaben und Darlehen aus einem

Wohn-Riester-Bausparvertrag für die Finanzierung verwendet werden,

wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Dazu zählt etwa, dass eine



Mindestsumme investiert wird. Wer sein Eigenheim länger als drei

Jahre besitzt, muss mindestens 20.000 Euro für den alters- oder

behindertengerechten Umbau aufwenden. Für alle, die weniger als drei

Jahre Eigentümer sind, reicht eine Investitionssumme von mindestens

6.000 Euro aus. Zur Finanzierung von altersgerechten Umbauten können

die Berater von LBS und Sparkassen in Bayern Auskunft geben.







