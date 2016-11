Ephialtes Spartan Rage, Griffonia Simplicifolia Extract, 5HTP, Gamma Aminobutyric Acid (GABA), L-Theanine

(firmenpresse) - Das ultimative hardcore Produkt für eine dramatisch verbesserte Schlafqualität und eine schnellere Regeneration

Tonight we rest in Hell!



Ihr tapferen und unbesiegbaren Spartiaten habt euch auf den blutigen Schlachtfeldern mehr als bewiesen und allen noch so starken Gegner getrotzt. Mit unserem 300 und 300alfa Booster habt ihr euch an die Grenzen des menschlichen Machbaren und darüber hinaus gebracht.



Doch nach jeder erbarmungslosen Schlacht ist es an der Zeit für die verdiente Ruhe. Mit Ephialtes werdet ihr zu der Ruhe kommen, die eure hart beanspruchten Muskeln verdient haben und so dringend benötigen, um sich zu regenerieren und noch stärker, massiger und furchteinflößender zu werden. Nichts kann eine gut ausgeruhte Kampfmaschine aufhalten - das wisst ihr und das wissen eure Feinde! Deshalb werdet ihr mit Ephialtes (griechisch für Alptraum) zum wahren Alptraum eurer Gegner werden!



Bereitet euch mental auf die nächste brutale Schlacht vor, indem ihr ausgeruht und voller Kampfkraft auf dem Schlachtfeld erscheint. Der nächste Kampf im Gym ist nur so hart, wie die Nacht zuvor erholsam war. Also fahrt zur Hölle und ruht!! Erstehet auf und strömt aus den Toren der Hölle, wenn euer König Leonidas euch ruft, denn ihr werdet all eure Kräfte bei der nächsten mörderischen und unbarmherzigen Schlacht mit dem kalten und erbarmungslosen Stahl der Gewichte im Kraftraum brauchen.



Heut Nacht werden wir in der Hölle ruhen!





Ephialtes Highlights:



Tieferer und erholsamerer Schlaf

Beschleunigte und bessere Regeneration

Reduzierter Stress und reduzierte Spiegel des katabolen Hormons Kortisol

Dramatische Steigerung der nächtlichen Wachstumshormonausschüttung um bis zu 600%

Reduzierung trainingsinduzierter Schmerzen

Trainieren Sie häufiger und intensiver ohne auszubrennen



Wahrscheinlich geht es Ihnen ähnlich wie den immer kampfbereiten und furchtlosen spartanischen Kriegern – Ruhe und Schlaf stellen für Sie ein notwendiges Übel dar, von dem Sie zwar wissen, dass es notwendig ist, das Ihnen aber trotzdem zuwider ist, da Sie lieber die ganze Zeit über ohne Pause harte Kämpfe gegen die furchterregendsten Gegner im Fitnessstudio ausfechten möchten oder anderweitig aktiv sein wollen. Vielleicht geht dies sogar so weit, dass Sie Schlaf und Ruhe für Zeitverschendung oder etwas für Weicheier halten und versuchen, mit so wenig Schlaf und Ruhe wie möglich auszukommen. Dies mag Ihnen vielleicht heldenhaft und martialisch erscheinen, wird sich aber eher früher als später als Eigentor herausstellen, denn ein Mangel an Ruhe und Schlaf kann sich zum schlimmsten und erbarmungslosesten Feind entwickeln, gegen den das feindliche Heer der Perser wie ein Haufen von Wochenendkriegern mit Mistgabeln als Waffen aussehen wird.





Wenn Sie nicht genug Ruhe und Schlaf bekommen, wird Ihre Regeneration hierunter leiden. Dies führt dazu, dass Sie im Kraftraum keine harten Kämpfe mehr ausfechten können, während gleichzeitig die Spiegel kataboler Hormone wie Kortisol gen Himmel schießen. Sie werden schwächer werden, an Kampfeskraft verlieren und Muskeln abbauen, bis Sie mehr mit einem alten Waschweib, als einem stahlharten und siegreichen spartanischen Kämpfer gemeinsam haben. Sie brauchen also gar keinen übermächtigen Gegner, da Sie sich selbst besiegen und vernichten werden!



Natürlich konnten wir bei so etwas nicht tatenlos zusehen, denn die Welt hat bereits genug Weicheier und Waschweiber und könnte viel mehr heroische und furchtlose Spartiaten gebrauchen, die sich jeder Herausforderung stellen und nie aufgeben.



Sie hassen es zu ruhen und wollen pausenlos kämpfen und aktiv sein, während Sie gleichzeitig Ruhe und Schlaf benötigen, um Ihre Kampfeskraft aufrecht zu erhalten? Wir haben uns an die Arbeit gemacht und mit Ephialtes eine Antwort auf das Dilemma gefunden, in dem Sie sich befinden. Ephialtes fördert und beschleunigt Ihre Regeneration durch einen tieferen und erholsameren Schlaf, während es gleichzeitig der Ausschüttung kataboler Hormone entgegen wirkt und die Ausschüttung anaboler Hormone anregt.



Mit Ephialtes können Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: erstens wird Ihre Regeneration beschleunigt und gefördert und zweitens bedeutet ein tieferer und erholsamerer Schlaf, dass Sie weniger Schlaf benötigen, um am nächsten Tag optimal erholt zu sein und über eine maximale Leistungsfähigkeit und Kampfeskraft zu verfügen. Sie bekommen das Beste aus beiden Welten: eine maximale Regeneration, bei gleichzeitig reduziertem Schlafbedarf.

Ephialtes – das perfekte Rezept für die Entwicklung eine furchtlosen und erbarmungslosen spartanischen Eisenkriegers.

Was verleiht Ephialtes seine unübertroffene Wirkung?



Ein spartanischer Krieger ist für sich alleine bereits eine nahezu unbesiegbare Kampfmaschine, doch die wahre Schlagkraft eines spartanischen Heeres basiert auf der Zusammenarbeit mehrerer dieser Kämpfer. Diese Erkenntnis haben wir bei der Entwicklung von Ephialtes verinnerlicht und ein Heer aus mehreren bereits für sich alleine hochwirksamen Inhaltsstoffen zusammengestellt. Diese kraftvollen Inhaltsstoffe ergänzen und unterstützen sich gegenseitig genauso effektiv, wie die einzelnen Kämpfer eines spartanischen Heeres, was in einer synergistischen Wirkung resultiert. Mit anderen Worte ausgedrückt ist die kombinierte Gesamtwirkung dieses Heeres schlagkräftiger Inhaltsstoffe weitaus größer, als eine einfache Aufaddierung der Wirkungen der einzelnen Inhaltsstoffe.



Bei diesen Inhaltsstoffen haben wir uns ausschließlich auf bewährte Wirkstoffe mit wissenschaftlich untersuchter Wirkung konzentriert und auf allen hochgehypten Schnickschnack mit zweifelhafter Wirkung verzichtet, wodurch eine schlagkräftige Matrix mit folgenden Zutaten zustande kam:





Gamma Amino Buttersäure (GABA)



Bei GABA handelt es sich um eine nichtessentielle Aminosäure, die in der normalen Ernährung nicht vorkommt und die vom Körper in gewissem Umfang selbst hergestellt wird. Im menschlichen Gehirn stellt GABA den wichtigsten hemmenden Neurotransmitter dar, der eine beruhigende Wirkung entfaltet, indem er über eine Aktivierung der so genannten GABA-Rezeptoren die Reizweiterleitung von Signalen an den Nervenenden hemmt.



GABA ist also so etwas wie ein hochwirksames körpereigenes Beruhigungsmittel. Interessanterweise basiert die Wirkung vieler pharmazeutischer Beruhigungsmittel wie Valium auf einem künstlichen Eingriff in den natürlichen GABA Stoffwechsel des Gehirns, wodurch die Wirkung von körpereigenem GABA nachgeahmt wird. Anders als Valium und verwandte Beruhigungsmittel macht GABA jedoch nicht abhängig und ist deshalb völlig sicher und unbedenklich.



Da GABA eine zentrale beruhigende Wirkung besitzt, fördert diese wirkungsvolle Aminosäure einen tieferen und erholsameren Schlaf. Und weil die Muskulatur nicht während der erbarmungslosen Schlacht im Kraftraum, sondern während der auf diese Schlacht folgenden Ruhephase wächst und der Schlaf hierbei eine entscheidende Rolle spielt, ist ein tieferer und erholsamerer Schlaf gleichbedeutend mit einer schnelleren von vollständigeren Regeneration. Wenn sie besser erholt sind, können Sie häufiger und vor allem härter und intensiver trainieren, was in einem deutlich gesteigerten Zuwachs an Muskelmasse und Kraft resultieren wird.



Auch wenn ein echter spartanischer Krieger so etwas wie Schmerz nicht kennt, sollte nicht unerwähnt bleiben, dass GABA trainingsinduzierte Schmerzen wie einen Muskelkater oder Überlastungsschmerzen reduzieren kann, während es gleichzeitig die Schmerztoleranz erhöhen kann. Falls Sie also die Transformation zu einem echten Spartiaten, der weder Tod noch Schmerz fürchtet, noch nicht abgeschlossen haben, könnte dies ein interessanter Aspekt für Sie sein.



Doch GABA kann noch weitaus mehr. Jeder hart trainierende Eisenkrieger und selbst der furchtloseste spartanische Krieger kennt und fürchtet die Auswirkungen des katabolen Stresshormons Kortisol, das in Reaktion auf mentalen Stress und harte körperliche Anstrengungen wie einen brutale, erbarmungslosen Kampf gegen den kalten Stahl der Gewichte vom Körper in großen Menge ausgeschüttet wird. Dieses Hormon besitzt eine ausgeprägte, einen Muskelabbau fördernde und den Muskelaufbau hemmende Wirkung und kann für den gestählten Körper eines spartanischen Kriegers gefährlicher als das Schwert in den Händen seines unterlegenen Gegners sein, da es seinen Körper schwächt und ihm die Kampfeskraft raubt.



Zum Glück kann GABA Ihnen diese letzte Furcht nehmen und Sie zu einem wirklich furchtlosen Eisenkrieger machen, da es die Fähigkeit besitzt, mentalen und körperlichen Stress zu lindern, wodurch die gefürchteten Kortisolspiegel dramatisch reduziert werden können. Nebenbei bemerkt basiert die anabole Wirkung vieler anaboler Steroide zu einem großen Teil auf der von ihnen bewirkten Reduzierung der Kortisolausschüttung.



Ein Highlight von GABA haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben. Wussten Sie, dass GABA nicht nur einen tieferen und erholsameren Schlaf fördert, sondern gleichzeitig auch die natürliche Wachstumshormonausschüttung während des Schlafes um bis zu 600% erhöhen kann? Ja, Sie haben richtig gelesen und die 600% sind auch kein Druckfehler! Wachstumshormone gehören zusammen mit Testosteron zu den anabolsten körpereigenen Hormonen und fördern nicht nur den Muskelaufbau, sondern beschleunigen auch die Regeneration nach dem Training. Als zusätzlichen Bonus regen Wachstumshormone den Abbau von Körperfett an, was es Ihnen leichter machen wird, nicht nur so stark und furchtlos wie ein ruhmreicher Kämpfer aus Leonidas Heer zu werden, sondern auch diesen wie aus Granit gemeißelten Körper eines solchen spartanischen Kriegers zu bekommen!





Griffonia Simplicifolia Extrakt (standardisiert auf 30% 5-Hydroxytryptophan)



5- Hydroxytryptophan – auch unter der Abkürzung 5-HTP bekannt – ist ein Derivat der Aminosäure Tryptophan, das in einigen Nahrungsmitteln in geringen Mengen natürlich vorkommt. Im menschlichen Körper stellt 5-Hydroxytryptophan ein Zwischenprodukt der Synthese von Serotonin aus der Aminosäure Tryptophan dar. Vor der Entwicklung effektiverer selektiver Serotonin Wiederaufnahmehemmer wurde 5-Hydroxytryptophan in größerem Umfang im Bereich der Medizin eingesetzt, um die körpereigenen Serotoninspiegel zu erhöhen. 5-HTP ist in dieser Hinsicht weitaus effektiver als Tryptophan, da es sich einen Syntheseschritt näher an Serotonin befindet.



Serotonin ist primär als Neurotransmitter bekannt, der die Stimmungslage verbessert und die Stimmung aufhellt, doch Serotonin beeinflusst auch den Schlaf in deutlichem Umfang. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass 5-Hxydroxytryptophan im medizinischen Bereich seit langem erfolgreich bei der Behandlung von Schlafstörungen eingesetzt wird. 5-Hydroxytryptophan wirkt unter anderem dadurch, dass es die wichtigen REM Phasen des Schlafes fördert und zusätzlich hierzu wird es auch für die Synthese des körpereigenen Schlafhormons Melatonin benötigt. All dies resultiert in Kombination in einer kürzeren Einschlafzeit, einer längeren Schlafdauer und einer signifikant verbesserten Schlafqualität.



Doch 5-HTP kann noch weitaus mehr. Es konnte gezeigt werden, dass 5-Hydroxytryptophan die Regeneration fördert und hierdurch intensivere und häufigere Trainingseinheiten ermöglicht. Diese Wirkung basiert natürlich mit auf der durch 5-HTP verbesserten Schlafqualität, doch da ist noch mehr! Eine Supplementation mit 5-Hydroxytryptophan besitzt direkte positive Auswirkungen auf die körpereigene Produktion wichtiger Hormone wie Schilddrüsenhorne und Wachstumshormone, die für eine gesunde Stoffwechselfunktion wichtig sind und sowohl Muskelaufbau, als auch Regeneration fördern.



Zusätzlich hierzu erhöht 5-HTP die Spiegel des anabolsten körpereigenen Wachstumsfaktors IGF-1, während es gleichzeitig einen positiven Einfluss auf Follistatin besitzt, welches die Bildung von Myostatin hemmt. Für all diejenigen, die die letzten Jahre unter einem Stein in der Wüste verbracht haben, sei erwähnt, dass Myostatin der primäre Faktor ist, der für eine Hemmung des Muskelwachstums verantwortlich ist und dass eine Reduzierung der Myostatin Produktion selbst ohne begleitendes Training dramatische fördernde Auswirkungen auf das Muskelwachstum besitzt. Und als ob all das noch nicht genug wäre, kann 5-Hydroxytryptophan die Bildung von Sattelitenzellen anregen, welche direkt an Regeneration und Muskelwachstum beteiligt sind.



Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen konnten zeigen, dass eine Kombination von 5-Hydroxytryptophan und GABA besonders effektiv ist, wenn es um eine Verbesserung der Schlafqualität, eine Erhöhung der körpereigenen Wachstumsausschüttung und eine Förderung von Regeneration und Muskelaufbau geht. Hier kommt die bereits erwähnte Synergie ins Spiel, bei der die Gesamtwirkung eines Heeres aus effektiven Wirkstoffen deutlich stärker als die aufaddierten Einzelwirkungen der Inhaltsstoffe ausfällt.





L-Theanin



Bei L-Theanin handelt es sich um eine Aminosäure, die praktisch ausschließlich in Tee vorkommt und ein Derivat der Aminosäure Glutamin darstellt. Theanin besitzt die Fähigkeit die Blut-Hirn Schranke zu überwinden und kann somit direkt im Gehirn seine Wirkungen entfalten. Zu diesen Wirkungen gehören neben einer gesteigerten Dopamin Ausschüttung auch eine Erhöhung der natürlichen GABA- und Serotoninspiegel im Gehirn. Kommen Ihnen die letzten Neurotransmitter irgendwie bekannt vor? Hier wären wir also wieder beim Thema „synergistische Wirkung der Inhaltsstoffe“...



Besonders interessant ist, dass Theanin positive Auswirkungen auf die so genannten Alphawellen im Gehirn besitzt. Alphawellen sind dafür bekannt, dass sie eine erholsame Entspannung hervorrufen, welche die Schlafqualität verbessert und darüber hinaus sowohl die Konzentrationsfähigkeit für einen fokussierteren harten Kampf im Kraftraum verbessert, als auch Ängstlichkeit reduziert, wodurch Sie zu einer hochkonzentrierten und furchtlosen Kampfmaschine werden, vor der jeder Gegner lieber die Flucht ergreift. Und als ob das noch nicht genug wäre, reduzieren Alphawellen die Ausschüttung kataboler Hormone wie Kortisol, was Theanin und 5-Hydroxytryptophan zu einer idealen Kombination beim Kampf gegen diesen gefürchteten katabolen Feind macht.





Kommentare zur Pressemitteilung