Literarisches Krimispiel mit Grimm & Brecht - 19.11. KunstQuartier in Salzburg

Im Rahmen der Europäischen Theaternacht spielen wir auch dieses Jahr wieder mit. Unser Tatort ist das FS1-Foyer im KunstQuartier. Auf dem Spielplan steht erstmals auch ein Mitmach-Theater für Kinder.

Im verrückten Märchenwald

(firmenpresse) - Ach wie gut, dass niemand weiß



Nachmittags gibt es eine Spurensuche im verrückten Märchenwald für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren. Jedes Kind kann mitspielen, sich ein Kostüm aussuchen und wird von unserer Maskenbildnerin geschminkt.

Unser Mitmach-Theater für Kinder ist eine Kombination aus Märchenvorlesung und Improvisationstheater zu ausgewählten Märchen der Brüder Grimm und hält für die kleinen Darsteller einige Überraschungen parat. Unsere Märchenerzählerin erweckt Rumpelstilzchen, Schneewittchen, die 13. Fee & Co zum Leben. Aber diese treiben es kunterbunt und stellen die Märchenwelt völlig auf den Kopf.



Zeitplan

16.00 Uhr: Kinderschminken und Verkleiden

17.00 Uhr: Interaktives Kindertheater „Ach wie gut, dass niemand weiß“ Spieldauer ca. eine Stunde



Dreigroschenmoral nach Brecht



Abends spielen wir Auszüge aus unserem neuesten Stück: einer Gauner-Geschichte von Pechvögeln, kriminellen Traumprinzen und gefallenen Engeln – eine kriminelle Interpretation nach einer Vorlage Bertolt Brechts.

Mitspielen oder Zuschauen? Das kann jeder vor Ort entscheiden. Alle spontan entschlossenen Mitspieler erhalten eine individuelle Einführung in ihre Rollen, können sich ein passendes Kostüm auswählen und während sie in der Maske sitzen, ihre letzten Regieanweisungen lernen.



Zeitplan

20.30 Uhr: Verteilung der Rollen unseres Brechtdinners und individuelle Vorbereitungs-zeit - inklusive Maske und Kostüm

21.30 Uhr: Spielbeginn: „Dreigroschenmoral nach Brecht – die Gesellschaft macht den Menschen schlecht“ ca. eine Stunde





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tatort-wohnzimmer.at



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

TATORT Wohnzimmer



Kriminelle Gesellschaftsspiele mit interaktivem Konzept: Der Besucher wird als Akteur selbst zum Teil des Spiels.Unsere Kriminalstücke sind eine Kombination aus klassischem Rollenspiel und Improvisationstheater.

Dies ist eine Pressemitteilung von

TATORT Wohnzimmer

PresseKontakt / Agentur:

TATORT Wohnzimmer

Iris Grunert

Maxglaner Hauptstr. 46

5020 Salzburg

Tel: +43 (0)680 2131 858

Datum: 07.11.2016 - 10:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1421158

Anzahl Zeichen: 1846

Kontakt-Informationen:

Firma: TATORT Wohnzimmer

Ansprechpartner: Iris Grunert

Stadt: Salzburg

Telefon: +43 680 2131858



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 8 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung