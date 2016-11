Brady BMP61: Neuer tragbarer Hochleistungs-Etikettendrucker

MAKRO IDENT stellt den neuen tragbaren Brady Hochleistungsdrucker BMP61 vor. Der neue Etikettendrucker erfüllt hohe Ansprüche und meistert viele Herausforderungen bei der Produkt- und Kabelkennzeichnung.

(firmenpresse) - Der neue robuste und tragbare Brady Etikettendrucker BMP61 erfüllt hohe Ansprüche von Elektrikern, IT-Technikern, Herstellern von Schalttafeln und Fachkräften anderer Brachen. Er ist ein zuverlässiger Begleiter für die Kennzeichnung von Produkt-, Leitungs- und Kabelkennzeichnungen für jeden Tag, auf Jahre hinaus.



Der Brady BMP61 ist ein tragbarer Thermotransfer-Etikettendrucker und ermöglicht eine einfache und effiziente Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen, Bauteilen und Produkten. Der neue Etikettendrucker BMP61 bedruckt hochwertige Materialien, die sich für äußerst anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie eignen. Damit ist dieser Drucker stets ein zuverlässiger Begleiter.



Der robuste BMP61 Etikettendrucker ist standardmäßig mit einem Farb-Touchscreen mit Bildschirmanzeigen, Tastatur und Menütasten erhältlich und einem robusten Gummi-Stoßschutz. Bedruckt werden können äußerst schnell vorgestanzte Etiketten oder Endlosetikettenbänder sowie Etiketten in Großpackungen mit maximaler Druckbreite von 50,8 mm, die bei dem bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT ebenso erhältlich sind, wie auch die zum jeweiligen Etikettenmaterial passenden Farbbänder. Kundenspezifische Etiketten können ebenfalls mit diesem Drucker bedruckt werden.



Neben der Standard-Druckervariante gibt es den Brady BMP61 auch in einer Ausführung mit WLAN-Funktion, die mit der Etiketten-Software LabelMark zur Etikettenerstellung und den mobilen Brady Software-Applikationen kompatibel sind. So ist es möglich, auch mit einem Smartphone Etikettenentwürfe zu erstellen, diese an den BMP61 Etikettendrucker senden und äußerst schnell und einfach Etiketten direkt vor Ort erstellen und ausdrucken. Das WLAN-Modell mit der Software sind optional erhältlich.



USB-Anschlüsse sind am BMP61 ebenfalls vorhanden, um zum Beispiel große Listen von Etikettenentwürfen von einem PC zu kopieren und auf dem BMP61 drucken zu können. Vor dem Drucken kann das gewünschte Etiketten auf dem Bildschirm überprüft werden, um Fehldrucke und Materialverschwendung zu vermeiden. Anhand der Bildschirmanzeigen kann der Anwender feststellen, ob noch genügend Druckfarbe und Etiketten für seinen Druck vorhanden sind.





Mehr als 900 hochwertige vorgestanzte Etiketten, Endlosetikettenbänder und Farbbänder sind für den Brady BMP61 erhältlich. Etiketten bzw. Etikettenbänder sind verfügbar ab einer Breite von 4,50 mm bis maximal 50,8 mm, in verschiedenen Längen. Jede Kombination bietet eine beständige Kennzeichnungslösung, mit der Kabel, Leitungen, Bauteile oder Produkte auch unter extremen industriellen Bedingungen zuverlässig gekennzeichnet werden können.



Erhältlich sind bei MAKRO IDENT alle Komponenten für den BMP61, wie auch den Drucker mit passendem Zubehör. Unter den erhältlichen Kennzeichnungsmaterialien befinden sich unter anderem Schrumpfschläuche, selbstlaminierende Etiketten, Anhänger, Typenschilder und andere Materialien in verschiedenen Größen und Farben.



Für besondere Kundenanforderungen bietet MAKRO IDENT auch kundenspezifische Etiketten mit individuellen Formen, Abmessungen, Farben oder Layouts an, sollte das passende Etikett nicht im Brady-Sortiment enthalten sein. Auch ist es möglich, ganz nach Kundenwunsch, die Etiketten vorab mit dem gewünschten Firmenlogo zu bedrucken.



Der neue Brady BMP61 Etikettendrucker löst den Brady-Drucker TLS2200 ab. Im Vergleich zum alten TLS2200 Modell übersteht der neue BMP61 einen Fall aus 1,20 Metern Höhe, verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Farb-Touchscreen, wahlweise mit verschiedenen Tastaturvarianten (QWERTZ, QWERTY, AZERTY und kiryllisch. Der BMP61 hat zudem eine bessere Druckauflösung mit 300 dpi und eine höhere Druckgeschwindigkeit. Geliefert wird der BMP61 im Set mit Tragegurt, Magnet, Schnelladegerät für den integrierten Akku, einem Reinigungsset, Netzteil und Netzkabel, verpackt in einem Hartschalenkoffer, damit der Etikettendrucker immer geschützt ist und überall mit hingenommen werden kann.





MAKRO IDENT – Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

• Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation und vieles mehr.

• Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 35.800 Artikeln

• Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in alle der EU angehörenden Staaten sowie der Schweiz.



Sortiment mit über 35.800 Artikeln

MAKRO IDENT e.K. ist bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 35.800 Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte.



Produktsortiment

Etiketten, Etiketten- und Schilder-Drucker, Laboretiketten, Patientenarmbänder, Lockout-Tagout Verriegelungen / Warnanhänger, Scafftag Halterungen + Einsteckschilder, Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010, SPC Bindevliese für Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, Sicherheits-Software LINK360 und vieles mehr.



MAKRO IDENT e.K. - Brady-Distributor

MAKRO IDENT e.K.

Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

D-82008 Unterhaching b. München

TEL. 089-615658-28

Ansprechpartner: Angelika Wilke

WEB: www.makroident.de



MAKRO IDENT e.K.

Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

D-82008 Unterhaching b. München

TEL. 089-615658-28

Ansprechpartner: Angelika Wilke

WEB: www.makroident.de



