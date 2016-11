MDL expo International realisiert Setbau für das Ultra-Broadband-Forum 2016

(firmenpresse) - Vom 29. bis 30. September fand das Ultra-Broadband-Forum (UBBF) 2016 im Congress Center der Messe Frankfurt statt. Gemeinsam veranstaltet von der UN Broadband Commission und dem chinesischen Telekommunikationshersteller Huawei, bot das UBBF eine branchenübergreifende Kommunikationsplattform zum Thema Ultrabreitband in Unterhaltungs- und Businessanwendungen. Für Setgestaltung und -aufbau im Rahmen des UBBF 2016 zeichnete MDL expo International mit Sitz im hessischen Trebur verantwortlich.



„Towards a better connected World“ – unter diesem Motto präsentierte sich der Telekommunikationsriese Huawei seinen Partnern sowie den geladenen Gästen auf der zweitägigen Veranstaltung. Entsprechend des Slogans waren auch die einzelnen Themenbereiche und Produkte auf der rund 1.400 qm großen Forums- und Ausstellungsfläche im Congress Center Frankfurt durch eine visualisierte Datencloud miteinander „vernetzt“.



Eine Veranstaltung dieser Größenordnung ist für die weltweit erfahrenen Set- und Messebauer von MDL expo International keine ungewöhnliche Herausforderung. Im Fall des UBBF 2016 erreichte MDL der Auftrag jedoch erst zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Aus diesem Grund setzten die Projektleiter auf eine intelligente Kombination aus Messe- und Setbau, um so die letztlich verbliebene Aufbauzeit von lediglich drei Tagen einhalten zu können. Für den anschließenden Abbau standen 1,5 Tage zur Verfügung.



„Die gesamte bauliche Umsetzung konnte in der Kürze der Zeit nur aufgrund unserer extrem effizienten Produktionsmöglichkeiten erfolgreich umgesetzt werden“, erläutert Stefan Löffler, Geschäftsleitung bei MDL expo International. Das Unternehmen übernahm für das UBBF zusätzlich auch die Grafikproduktion inklusive Stoffbanner und Digitaldrucken.







MDL expo International GmbH

MDL expo International plant und realisiert Messe- und Ausstellungsbauten für Tagungen, Events und Kongresse weltweit im Full Service. Kompetenzen sind Planung, Produktion, Fertigung und Realisation vor Ort von Messeevent- und Setbauten jeglicher Art. Die MDL expo International Group realisiert jährlich mehr als 500 Projekte. Das Unternehmen wurde 1996 von Stefan Löffler gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen 130 festangestellte Mitarbeiter.

MDL expo International GmbH

