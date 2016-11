Wandhängende Heiztechnik ohne Komfort-Kompromisse

Höherer Warmwasser-Ertrag bei geringerem Platzbedarf

(firmenpresse) - sup.- Ein Heizkessel im Wohnbereich? Ist das nicht ein optischer Störfaktor? Diese Befürchtung spielt immer noch bei der Planung von Heizungssanierungen eine Rolle. Oft kann sie erst dann ausgeräumt werden, wenn die Hausbesitzer sich ein zeitgemäßes, wandhängendes Gas-Brennwertgerät vorführen lassen. Dabei wird schnell klar, dass die handlichen Geräte weder optisch noch akustisch unangenehm auf sich aufmerksam machen. Im Gegenteil: Zeitgemäße Brennwertkessel in elegantem Design passen sich problemlos jedem hochwertigen Wohnumfeld an - sei es im Bad, in der Küche, im Flur oder beispielsweise in einem ausgebauten Wohnbereich direkt unter dem Dach. Aber, so der nächste Einwand mancher Eigentümer, reicht denn die Leistung der kompakten Wandgeräte für den Heizungs- und Warmwasserbedarf der ganzen Familie? Auch hier hat die heiztechnische Entwicklung eine eindeutige Antwort gegeben: Selbst Anlageneinheiten aus leistungsstarkem Brennwertgerät und ergiebigem Speicher lassen sich platzsparend an der Wand installieren. So kommt beispielsweise die Gas-Brennwertzentrale des Systemanbieters Wolf Heiz- und Klimatechnik (Mainburg) auf Warmwasser-Erträge, die die Reserven eines herkömmlichen, weit voluminöseren Speichers übertreffen (www.wolf.eu).





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.supress-redaktion.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Supress

Redaktion Ilona Kruchen

Dies ist eine Pressemitteilung von

Supress

PresseKontakt / Agentur:

Supress

Ilona Kruchen

Alt-Heerdt 22

40549 Düsseldorf

redaktion(at)supress-redaktion.de

0211/555548

http://www.supress-redaktion.de



Datum: 07.11.2016 - 12:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1421243

Anzahl Zeichen: 1338

Kontakt-Informationen:

Firma: Supress

Ansprechpartner: Ilona Kruchen

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211/555548





Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung