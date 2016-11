MountainMediaCenter bringt den Arlberg-Skitag „in den Kasten“

(firmenpresse) - Große Filmemacher hat der Arlberg immer wieder gesehen. Mit einer kostenlosen Leih-Kamera aus dem MountainMediaCenter (29.–01.04.17) in St. Anton am Arlberg kann jeder selbst seinen Skitag am Arlberg mit 360-Grad-Videotechnik groß ins Bild bringen: für sich und die ganze Welt.



Bereits optisch spannen die Geräte einen weiten Bogen: Es gibt 360-Grad-Kameras, Actioncams mit innovativer Bildstabilisation, GPS und Beschleunigungssensoren. Mit ihnen können Geschwindigkeit, Routen, Sprunghöhe und Rotationen perfekt in Szene gesetzt werden. Ausleihen und testen kann man sie täglich kostenlos im MountainMediaCenter (29.–01.04.17, 15–19 Uhr) im Karl Schranz Zielstadion in St. Anton am Arlberg. Nach dem Skitag gibt man die Kameras inklusive dem aufgenommenen Material einfach hier wieder ab. Die professionellen Cutter von Motionmanager Christoph Zarfl schneiden aus dem Material einen ganz persönlichen Wintersportfilm zusammen. Wer will, kann sich im MountainMediaCenter zusätzlich zu seinen Erfahrungen und Arlberg-Tipps interviewen lassen. Die Beiträge werden über soziale Netzwerke mit Freunden geteilt und Ausschnitte für den tagesaktuellen „Sun & Snow Report“ genutzt. Alle eingereichten Videos können am Mountain Video Award teilnehmen, bei dem es Action-Kameras oder ein Sonnenskilauf-Wochenende zu gewinnen gibt. Die allerbesten Clips schaffen es sogar ins Fernsehen. Eine TV-Dokumentation mit den besten Stories aus St. Anton am Arlberg ist geplant. www.mountainmediacenter.com



http://www.arlbergerbergbahnen.com



mk Salzburg

Arlberger Bergbahnen AG

Mag. (FH) Andrea Saexinger (PR/Marketing)

A-6580 St. Anton am Arlberg, Kandaharweg 9

Tel.: +43/(0)5446/2352-106,‬ Fax: DW 102

E-Mail: pr(at)abbag.com

www.arlbergerbergbahnen.com



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Firma: mk Salzburg



