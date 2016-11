Start-up Loodse sichert sich InnoRampUp-Förderung in Höhe von 150.000 Euro

Das Hamburger IT-Start-up Loodse erhält knapp 150.000 Euro aus den Töpfen des InnoRampUp-Programms der IFB Innovationsstarter GmbH. Mit den Mitteln wird der Markteintritt der von Loodse entwickelten Software Kubermatic finanziert. Das InnoRampUp-Programm fördert Existenzgründungen und junge Unternehmen mit überdurchschnittlich innovativen Geschäftsmodellen und guten Chancen auf wirtschaftlichen Erfolg.

(firmenpresse) - Mit dem jetzt eingegangenen Förderungsbescheid ist nun offiziell, was der hochrangig besetzte Vergabeausschuss des Förderprogramms bereits im September beschlossen hatte: Kubermatic, eine neuartige Software-Lösung zum Management von Container-Clustern, ist förderungswürdig. Zuvor hatte ein Gutachten der Universität Hamburg der Software einen klaren Kundennutzen und Wettbewerbsfähigkeit bescheinigt. „Es ist super, dass InnoRampUp Start-ups aus Hamburg unterstützt und damit das Gründerklima hier in der Region stärkt. Die Fördermittel geben uns die Möglichkeit, Kubermatic zügig an den Markt zu bringen und uns in der schnell wachsenden IT-Container-Branche weiter als Vorreiter zu etablieren,“ so Loodse-Gründer Sebastian Scheele. Auch Hendrik Matenaar als InnoRampUp Projektmanager freut sich auf die Zusammenarbeit mit Loodse: „Das Loodse-Gründerteam hat uns mit seinem innovativen Ansatz überzeugt. Wir freuen uns darauf, das Team bei der Weiterentwicklung dieser zukunftsträchtigen Technologie zu begleiten.“

Neben der Markteinführung von Kubermatic und dem Launch der Produkt-Website steht für Loodse im November die Eröffnung eines Büros in Hamburg an. „Kaum zu glauben, aber nicht einmal ein Jahr nach unserer Gründung sind wir bereits zu siebt. Da ist der Schritt von der sprichwörtlichen Garage in die eigenen vier Bürowände überfällig,“ so Mitgründer Julian Hansert. Derzeit befinden sich Sebastian Scheele und Julian Hansert in den USA, um auf der KubeCon in Seattle, eine der wichtigsten Container-Konferenzen weltweit, die Werbetrommeln für Kubermatic zu rühren.



Loodse wurde im April 2016 gegründet, um eine innovative Software-Lösung für das Multi-Cluster-Management von IT-Containern zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Loodses Mission ist es, die IT-Infrastruktur von Unternehmen zu revolutionieren und fit für die Zukunft zu machen. Hinter Loodse steht das engagierte Gründerteam aus Sebastian Scheele und Julian Hansert. Sebastian war über sieben Jahre als Ingenieur und Produkt-Manager beim Software-Hersteller SAP tätig und betreute dort internationale Großkundenprojekte. Julian arbeitete jahrelang als Account Manager beim weltweit führenden IT-Konzern für Hardware-Lösungen EMC in München.



