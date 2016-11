Bergfest auf dem Weg zur Gigabit-Gesellschaft: Vodafone bringt als Erster halbes Gigabit aufs Smartphone (FOTO)

(ots) -

Vodafone setzt einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg

ins Gigabit-Zeitalter. In Berlin und Düsseldorf zündet Vodafone den

nächsten Geschwindigkeitsturbo - und zeigt mit dem neuesten

Top-Smartphone Sony Xperia XZ in ersten LTE-Funkzellen

Übertragungsgeschwindigkeiten von einem halben Gigabit pro Sekunde.

Damit feiert Vodafone als erster Netzbetreiber Deutschlands Bergfest

auf dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft.







Pressekontakt:

Vodafone Kommunikation

Dirk Ellenbeck

Head of Product Media Relations

+49 (0) 211 533-6912

dirk.ellenbeck(at)vodafone.com



Original-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Vodafone GmbH lte-rekordbeivodafone.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.11.2016 - 11:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1421267

Anzahl Zeichen: 767

Kontakt-Informationen:

Firma: Vodafone GmbH lte-rekordbeivodafone.jpg

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung