Wir glänzen auch im neuen Jahr

Nach Weihnachten hat es sich ausgeglänzt

(firmenpresse) - Sarafino Zani und sein Vater Bernardo Lorenzo gründeten schon 1963 die Firma Zani Serafino & Co. Die beiden verstehen es, das überlieferte Wissen von früher mit dem heutigen Verständnis von Verarbeitung und Material zu kombinieren. Die Produkte verbinden daher die handwerkliche Tradition mit originellem und innovativem Vorausblick. Im Vordergrund steht dabei das Bestreben, qualitativ hochwertige Gegenstände zu produzieren. Einige Produkte wurden 2007 mit dem Designpreis Red Dot Design Award ausgezeichnet.



Das edle Käse-, Wurst- und Frühstücksbrett aus der Serie „Festa“ ist elegant, schlicht und formschön. Das Schneidbrett aus Olivenholz liegt auf einem abgerundeten Stahltablett. Daneben stehen zwei weiße Porzellanschälchen für Chutneys, Honig, Marmeladen und mehr.



Zu der Antipasti-Vorspeisenplatte, die nach der italienischen Salatsauce „Pinzimonio“ benannt ist, die zu Rohkost serviert wird, gehören sechs kleine Porzellanschälchen für Saucen und Dips und ein größeres, längliches Schälchen für Rohkost, Grissini oder Knabbergebäck auf dem Stahltablett.



„Lucido“ – „blank“ heißt der traditionelle Flötenkessel. Sein Griff, der in sich wie eine Spirale gedreht ist, fällt sofort ins Auge und macht den Wasserkessel zu einem Unikat.



Die edle Antipasti-Platte aus Stahl steht in der Mitte des Tisches, um in Öl oder Essig eingelegtes Gemüse und Oliven als Vorspeise zu servieren. Die Platte ist in Kreisform gewellt, sodass die Speisen nicht hinunterrollen können. Mit vier kleinen Stahlgabeln können die Vorspeisen auf den eigenen Teller gelegt werden.



Der Nudeltopf von Serafino Zani aus der Serie „Al Dente“ des Designers Konstandin Grcic verbindet höchste Strenge mit einem bemerkenswerten Humor und geistiger Schärfe. Das Design ist schön, schlicht und modern. Auffallend sind die breiten, rundgeformten Griffe. Das Set besteht aus Topf, Sieb und Deckel und ist glänzend poliert.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.alpenweit.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

alpenweit.de bietet alpinen Lifestyle: gesunde Feinkost, kreative Geschenkkisten, modernes Interieur, praktische Küchenutensilien, Wanderaccessoires und natürliche Wellnessprodukte. alpenweit hält persönlichen Kontakt zu seinen Herstellern. Die Produkte sind nachhaltig und ökologisch hergestellt und vereinen modernes Design mit jahrhundertealten Traditionen. alpenweit liefert Genuss und Design aus 190.000 Quadratkilometern Alpenwelt von ausgewählten Manufakturen und Herstellern.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Text & Redaktion

Leseranfragen:

alpenweit

Jutta Schönberger

Birkenwaldstr. 213 a

70191 Stuttgart

Deutschland info(at)alpenweit.de

www.alpenweit.de

tel. + 49 (0) 711-67430810

fax + 49 (0) 711-67430811



PresseKontakt / Agentur:

Text & Redaktion

Isabel Melahn

0170/2817287

kontakt(at)textundredaktion-melahn.de

Datum: 07.11.2016 - 12:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1421272

Anzahl Zeichen: 2009

Kontakt-Informationen:

Firma: Text & Redaktion

Ansprechpartner: Isabel Melahn

Stadt: Reinfeld

Telefon: 0170/2817287



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 46 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung