Hypnosetherapie gegen Eifersucht | Dr. Elmar Basse

(firmenpresse) - Eifersucht kann bei vielen Menschen mit Hypnose gut behandelt werden, sagt Dr. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg. Dabei ist es für viele Menschen laut dem Hypnose-Anwender Dr. Elmar Basse wichtig, dass eine Behandlung in erster Linie lösungsorientiert ist und nicht selten als Krisenintervention beginnen muss. Denn bei der Eifersucht sind in der Regel Paare betroffen, auch wenn der einzelne Mensch, der jeweilige Eifersüchtige, der sogenannte Problemträger ist - darum, weil beide betroffen sind, besteht aber auch oft wenig zeitlicher Spielraum, um zu einer Lösung zu gelangen.

Wie Elmar Basse von der Hypnose-Praxis her schildert, ist es in einem Vorgespräch zunächst immer erst einmal zu klären, was es genau mit der Symptomatik der Eifersucht und deren Hintergründen beim einzelnen Menschen auf sich hat. So gilt es laut dem Inhaber der Praxis für Hypnose Hamburg Dr. Elmar Basse herauszufinden, inwieweit und auf welche Weise beide Partner zu dem bestehenden Problem beitragen. "Beitragen" heißt dabei nicht verursachen, erläutert Dr. Elmar Basse von der Hypnose-Praxis. Selbst wenn der Verhaltensimpuls vom anderen ausgeht, reagiert der Adressat immer auch auf eine bestimmte Weise und der ursprüngliche Iniator des Problemverhaltens verarbeitet diese Reaktionsweise wiederum, die insofern also auch einen gewissen Einfluss auf sein Verhalten hat. Es gibt hier immer sogenannte Reiz-Reaktions-Schleifen, erklärt Dr. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg.

Auch wenn beide Partner also immer irgendwie gemeinsam an dem Problem beteiligt sind, heißt das aber laut dem Hypnose-Anwender Dr. Elmar Basse noch nicht, dass es auch gemeinsam gelöst werden kann oder muss. Zwar macht es Sinn, darüber zu sprechen, wodurch das Problemverhalten bedingt ist und wie beide gemeinsam daran arbeiten können, dass es nicht mehr weiter fortbesteht. Wenn solche Gespräche nicht zu Hause geführt werden können, weil schnell Streit entsteht oder weil sich einer von beiden dem Gespräch verweigert, kann auch eine Paartherapie erwogen werden. Dr. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg hat früher auch selbst Paartherapie angeboten - und bietet sie immer noch an. Er kennt deren Möglichkeiten, aber auch ihre Grenzen.

Manche Dinge kann man letztendlich nicht gemeinsam lösen, sagt der Hypnose-Anwender Dr. Elmar Basse. Manches steckt tiefinnerlich in dem Betroffenen und fordert von ihm, eine neue innere Einstellung anzunehmen. Es ist zwar gut und hilfreich, so Elmar Basse, wenn der Partner dabei helfen möchte, aber es kann dann nur eine Unterstützung sein, während der entscheidende Schritt im Unbewussten des Betroffenen erfolgen muss. Hypnose, wie sie Dr. Elmar Basse in seiner Praxis für Hypnose Hamburg seit vielen Jahren anwendet, kann ein ausgezeichneter Weg dorthin sein. Denn die Hypnose arbeitet unter Umgehung des bewussten Verstandes und seiner Blockdade- und Zensurfunktionen. Innere Wandlung, die ihren Namen verdient, ist, so die Überzeugung von Dr. Elmar Basse aus der Praxis für Hypnose Hamburg, mit Hypnose tatsächlich am ehesten erreichbar.





Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet Dr. Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Dr. Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Dr. Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

