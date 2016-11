1blick wird mit dem Insurance IT-Innovation Award 2016 ausgezeichnet

(ots) -

Im Rahmen des Business Engineering Forums in St. Gallen würdigte

das CC Sourcing der Universitäten St. Gallen und Leipzig mit dem

Insurance IT-Innovation Award innovative Software-Lösungen, die einen

hohen Kundennutzen aufweisen und das Potenzial haben, die

Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig zu verändern.



Die 1blick GmbH gewinnt mit ihrer Kundenapp 1klick1blick diesen

erstmals vergebenen Insurance IT-Innovation Award.



Wir sind stolz auf diese einzigartige Entwicklung



"Für uns ist die Auszeichnung quasi der Ritterschlag für diese

einzigartige Entwicklung. Wir sind stolz auf unsere bisher geleistete

Pionierarbeit und werden 1klick1blick nun innerhalb der nächsten

Wochen dem Markt zur Verfügung stellen. Das Interesse an der

Anwendung ist zum jetzigen Zeitpunkt schon enorm und das Feedback

äußerst positiv", sagt Eugen Bucher, Gesellschafter und Gründer der

1blick GmbH. "Mit 1klick1blick haben wir ein bislang noch nie

dagewesenes App-Erlebnis geschaffen, das dem Versicherungskunden die

Chance bietet, das komplexe Thema Versicherungen auf einfachste Art

und Weise anzugehen. Dies völlig digitalisiert und transparent", so

Guido Goldmann, Geschäftsführer der 1blick GmbH.



Sie fotografieren. Wir bewerten und optimieren.



1klick1blick ist eine Anwendung, die anhand eines

Smartphone-Fotos, innerhalb weniger Minuten eine Bewertung des

fotografierten Versicherungsvertrages vornimmt und im Anschluss dem

Verbraucher unverbindlich Optimierungspotenziale aufzeigt, die direkt

online umgesetzt werden können. Alles voll automatisiert und

digitalisiert. Der Verbraucher wird dadurch auch in komplexen

Sachverhalten wie der Versicherung befähigt, selbstständig zu agieren

und erhält eine Entscheidungsunterstützung.



Weitere Information zu 1klick1blick unter: www.1klick1blick.de





Die 1blick GmbH ist ein FinTech-Unternehmen mit Sitz in Heidelberg

und entwickelt innovative, digitale Softwarelösungen für die

Finanzdienstleistungsbranche und den Endverbraucher.







Pressekontakt:

1blick GmbH

Innovative digitale Softwarelösungen für die

Finanzdienstleistungsbranche

Hebelstr. 22A 69115 Heidelberg www.1blick.de

Julia Legner, presse(at)1blick.de, Tel.: 06221/18784-0



Original-Content von: 1blick GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

1blick GmbH grafik-gewinner-insurance-it-innovation.jpg NAME

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.11.2016 - 11:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1421283

Anzahl Zeichen: 2603

Kontakt-Informationen:

Firma: 1blick GmbH grafik-gewinner-insurance-it-innovation.jpg NAME

Stadt: Heidelberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 40 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung