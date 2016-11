Michael Kugler übernimmt die Geschäftsleitung der Contentserv GmbH

Vom Vertriebsleiter zum Geschäftsführer der DACH-Region in nur zwei Jahren

(firmenpresse) - Nach zwei erfolgreichen Jahren übernimmt Michael Kugler die Geschäftsleitung der deutschen Contentserv-Niederlassung. Gründerin Patricia Kastner widmet sich künftig verstärkt der Internationalisierung.

Rohrbach/Ilm 07.11.2016: Veränderungen in der Führungsetage von Contentserv, dem technologieführenden Softwarehersteller von Multichannel Marketing Lösungen: Nach nur zwei Jahren übergibt Patricia Kastner die Verantwortung für die Contentserv GmbH und damit für die DACH Region in die Hände ihres Vertriebsleiters Michael Kugler. Dieser hat sich in den letzten zwei Jahren in der Vertriebsleitung bei Bestandspartnern und Kunden gleichermaßen einen sehr guten Namen gemacht und kann mit seinem Team auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. Der Wechsel in der Geschäftsleitung ist ein logischer Schritt, der Patricia Kastner zudem den Weg in eine schnellere Internationalisierung der Contentserv Firmengruppe ebnet.

Alles beim Alten und doch anders

Michael Kugler war bereits fester Bestandteil des Contentserv Management Teams und hat in seiner Position als Vertriebsleiter die DACH Region mehr als erfolgreich verantwortet. Der dreifache Familienvater ist schon lange im PIM-Markt zu Hause, wo er zuvor bei verschiedenen namhaften Marktbegleitern Station gemacht hat und sich als kompetenter und professioneller Ansprechpartner für Kundenbelange schnell etablieren konnte.

Patricia Kastner, CEO der Contentserv Firmengruppe: "Die Übergabe der Geschäftsleitung an Michael Kugler war ein logischer Schritt, den ich liebend gerne ging. Er kennt den Markt wie kaum ein anderer, hat einen hervorragenden Ruf und die Verkaufszahlen der letzten beiden Jahre sprechen für sich. Ich freue mich sehr, die Contentserv GmbH in seine Hände zu geben und bin mir sicher, dass er das Unternehmen weiterhin in großen Schritten voranbringen wird. Und ich kann mich dadurch auf die internationale Expansion von Contentserv konzentrieren: Dieses Jahr haben wir beispielsweise eine neue Ländergesellschaft in Paris eröffnet, die schon nach den ersten Monaten deutlich über den Erwartungen unseres Businessplans liegt. Daneben sind wir bereits in Benelux aktiv und ein Büro in den USA ist gerade im Aufbau. Und viele weitere stehen auf unserem Wunschzettel - wie beispielsweise Japan und Südkorea. Langweilig wird es mir also ganz und gar nicht."

Michael Kugler, Geschäftsführer der Contentserv GmbH, ergänzt: "Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und die weiterhin so erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Contentserv GmbH. Wir haben uns für die Zukunft hohe Ziele gesetzt und wollen unsere Marktanteile in der wichtigen deutschsprachigen Region weiter ausbauen. Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns die oberste Priorität. Und das erreichen wir nur gemeinsam."

Trotzdem wird es ein paar strategische Veränderungen geben: Im Rahmen der Internationalisierung der Firmengruppe wird Patricia Kastner eine neue Gesellschaft gründen, die sich v.a. um die Unterstützung der neuen Ländergesellschaften in den ersten zwei Jahren kümmert. Neben einem internationalen Consultingteam wird darin auch das internationale Marketing angesiedelt. Dadurch kann das Marketing die Marke und seine Botschaften auf internationaler Ebene weiterhin schnell und effizient ausbauen und stärken. Marketing war schon immer ein wichtiger Baustein in der Expansion des Softwareherstellers für Marketingprozesse, der seine Leidenschaft für das Marketing nicht nur zum Kunden bringt, sondern auch selber lebt.

Mehr zu Contentserv ist unter www.contentserv.com zu finden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.contentserv.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über CONTENTSERV

Als Technologieführer im Bereich Product Information Management und Digital Asset Management erleichtert die ganzheitliche Marketing Software Lösung von Contentserv täglich tausenden Anwendern das Arbeiten im Marketing: Sämtliche Marketingprozesse werden gestrafft und so enorme Kosten- und Zeiteinsparungen erzielt. Für eine schnelle und konsistente Kommunikation in alle Kanäle - Online wie Ofine. Focus und Statista haben das Unternehmen zum Wachstumschampion 2016 gewählt und das LNC Market Performance Wheel bewertet Contentserv als hervorragende Lösung. Der Software-Anbeiter ist seit über 15 Jahren am Markt aktiv und schöpft aus dem Erfahrungsschatz vieler hunderter Projekte.

Dies ist eine Pressemitteilung von

CONTENTSERV GmbH

PresseKontakt / Agentur:

CONTENTSERV GmbH - ein Unternehmen der CONTENTSERV AG

Sandra Skultety

Werner-von-Siemens-Str. 1

85296 Rohrbach / Ilm

pr(at)contentserv.com

+49 8442 92 53 870

http://www.contentserv.com



Datum: 07.11.2016 - 12:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1421284

Anzahl Zeichen: 3867

Kontakt-Informationen:

Firma: CONTENTSERV GmbH

Ansprechpartner: Petra Kiermeier

Stadt: Rohrbach / Ilm

Telefon: +49 8442 92 53 870





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung