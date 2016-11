Weihnachtsrabatte für exklusive Bilder im Fotoatelier Dirk Haas

(firmenpresse) - Liebe Freunde der Fotokunst,



auch zur diesjährigen Weihnachtszeit möchte ich Ihnen einen Rabatt auf meine exklusive Bildersammlung anbieten.



Sind Sie auf der Suche nach dem besonderen Geschenk? Wollen Sie mit meinen stimmungsvollen Bildern eine gelungene Überraschung arrangieren? Gestalten Sie Ihre Wände mit einzigartigen Wandbildern meiner Fotokunstwerke - Sammlung. In meinem Webshop auf www.FotoatelierHaas.de kaufen Sie online günstige Leinwandbilder, exklusive Acrylglasbilder sowie Poster oder Aludibondfotos in vielen Größen bis zu XXL-Bildern.



Hiermit möchte ich Ihnen Ihren Einkauf mit einem Weihnachtsrabatt von 10% versüßen. Nutzen Sie die Chance, diesen besonderen Nachlass auf alle Bilder aus meinem Webshop bis zum 07.01.2017 einzulösen. Geben Sie dazu bei Ihrer Bestellung einfach den



10% RABATTCODE: 10XMAS16



ein, und erhalten ab einem Warenwert von 50 Euro den Weihnachtsrabatt auf alle

Bilder-Einkäufe gewährt. Oder reichen Sie den Gutschein doch einfach an einen Interessenten

weiter. Alle gekauften Fotowerke über meinen Webshop werden in hochwertigen XXL-

Fotolaboren in Deutschland hergestellt und bestechen durch höchste Qualitätsgüte in Produktion und Verarbeitung.



Ich wünsche Ihnen schon jetzt eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins

neue Jahr. Nehmen Sie sich die Zeit und genießen meine vielfach ausgezeichneten Bilder

und Fotokunstwerke in einer ruhigen Minute.



Mit freundlichen Grüßen



Dirk Haas







Als Fototgraf aus Leidenschaft bin ich immer auf der Suche nach dem perfekten Bild. Dabei gilt das höchstes Augenmerk der Landschafts- u. Naturfotografie. Meine Aufnahmen vermitteln die filigrane Ästhetik und einzigartige Schönheit der Natur. Darüber hinaus bin ich stets versiert, einen Einklang der Elemente in unseren Fotografien darzustellen. Ich genieße die gestalterische Freiheit, das riesige Spektrum der fotografischen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Meine Hingabe im Detail spiegelt sich in jedem meiner Werke wieder und verleiht diesen somit eine ganz eigene Sprache.

Fotoatelier Dirk Haas

Leseranfragen:

Fotoatelier Dirk Haas

Exklusive Bilder und Fotokunst





Mühlbachstraße 20

85391 Allershausen

Telefon: 08166990871

Telefax: 081669916392

E-Mail: info(at)fotoatelierhaas.de

Internet: www.fotos-kaufen-online.de

Kommentare zur Pressemitteilung