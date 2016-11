Teamevent

(firmenpresse) - Wir von Natur Events - Ihrer Agentur mit langjährigem Know-How organisieren für Sie außergewöhnliche .

Vertrauen, Zusammenhalt sowie die Motivation der Belegschaft bilden nun mal das Fundament für jedes erfolgreiche Unternehmen. Ein Teamevent mit Natur Event bietet die ideale Gelegenheit, um alle Mitarbeiter "an einen Tisch zu bringen". Alle können abseits des Tagesgeschäftes ins Gespräch kommen und sich untereinander besser kennenlernen. Heute wird von einem Teamevent viel mehr verlangt. In erster Linie muss es mit Spaß verbunden sein, das "Wir-Gefühl steigern sowie die Mitarbeiter motivieren.

Wir begeistern Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter mit Erlebnissen, die berühren und verbinden und die damit zugleich immer Teambildungscharakter haben! Unsere Events sind so gestaltet, dass Sie bei Ihren Teilnehmern nicht nur auf Akzeptanz, sondern auf Begeisterung stoßen!

Gerne kombinieren wir unsere verschiedenen Angebote ganz individuell für Sie - Zeit, Budget, Ort bzw. Region geben Sie uns hierbei gern vor. Dabei bleibt jede Veranstaltung so differenziert wie die Teilnehmer, die an ihr teilnehmen!

Sie sind auf der Suche nach einer besonderen Location und spannendem Rahmenprogramm z.B. für Ihre Weihnachtsfeier oder Firmenjubiläum? Dann sind Sie bei uns auch richtig! Wir kennen die schönsten Locations und haben immer noch ein Ass im Ärmel.





http://www.naturevents.eu



Natur Events - Ihrer Agentur mit langjährigem Know-How für Ihr Teamevent, Incentive, Managementtraining, Teamtraining, Motivationstraining, Kommunikationstraining und Vertriebstraining in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet, in Hessen, Deutschland und Europa!

Mit unserer Leidenschaft für Mensch und Natur bieten wir von Natur Events für Unternehmen jeder Größe, deren Führungskräfte und Mitarbeiter individuell abgestimmte Events, Incentives im In- und Ausland sowie Trainings mit sichtbarem und langanhaltendem Erfolg. Wir sorgen für Abenteuer, die bewegen und Begegnungen, die prägen! Nichts bringt Menschen mehr zusammen als positive Emotionen, gemeinsam gemeisterte Herausforderungen und gelebtes Vertrauen!

Auf unserer Internetseite geben wir Ihnen einen Überblick über unsere Angebote und Leistungen.

Alle Vorschläge werden selbstverständlich in ihrer Art und Umfang komplett auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten : sie dienen in erster Linie dafür, Ihnen ein Gefühl für unsere Leistungen zu vermitteln.

Natur Events e.K.

Natur Events e.K.

Dieter Trollmann

Mörikestr. 1

65795 Hattersheim

trollmann(at)naturevents.eu

06145 9329940

http://www.naturevents.eu



Firma: Natur Events e.K.

Ansprechpartner: Dieter Trollmann

Stadt: Hattersheim

Telefon: 06145 9329940





Kommentare zur Pressemitteilung