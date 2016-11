Sendungen zu Weihnachten im Maxibrief Karton verschicken

Ein Maxibrief Karton ist das ideale Verpackungsmaterial für kleinere Sendungen zur Weihnachtszeit. Ob Großunternehmen oder Privatkunde: mypack-24.com hält eine breite Palette an Maxibrief Kartons.

Maxibrief Karton von mypack-24.com online bestellen

(firmenpresse) - Jedes Jahr um die Weihnachtszeit geht das große Versenden wieder los. In der Vorweihnachtszeit bedenken viele Firmen ihre Geschäftspartner und gute Kunden mit Geschenken als Dankeschön für das erfolgreiche Geschäftsjahr. Und zum Fest selbst hat dann doch beinahe jeder etwas an irgendjemanden zu versenden - immer dann, wenn ein Geschenk nicht persönlich übergeben werden kann.



Für viele Sendungen in der Weihnachtszeit bietet sich der Versand im Maxibrief Karton an. Genauer gesagt ist der Maxibrief Karton für alle Waren als Verpackungsmaterial gut geeignet, die nicht mehr in einen einfachen Briefumschlag passen, leichter als 1000 Gramm sind und das Maß von 350 x 250 x 50 mm nicht überschreiten. Und das sind erfahrungsgemäß nicht wenige: in einen Maxibrief Karton passen zum Beispiel Bücher, DVD und CDs, Textilien, Schmuck und viele andere klassische Weihnachtsgeschenke,



Und diese variable und sichere Verpackung der Weihnachtssendungen hat einen ganz entscheidenden Vorteil: der Maxibrief Karton ist kostengünstiger im Versand als ein Paket. Die Sendungen im Maxibrief Paket können frankiert und direkt in den Postkasten geworfen werden. Beim Empfänger ist dann auch eine Zustellung in den Hausbriefkasten möglich, so dass der Versand im Maxibrief Karton in der Regel schneller erfolgt als ein Versand als Paket oder Päckchen. Diese Verbindung von kurzer Versandzeit und günstigem Porto ist ein überzeugendes Argument für den Einsatz von Maxibrief Kartons.



Details zu den Maxibrief Kartons von mypack-24.com

Maxibrief Kartons gibt es bei mypack-24.com in den fünf gängigen Größen, jeweils in braun oder weiß.



Größen Maxibrief Kartons (jeweils Länge x Breite x Höhe)



350 x 250 x 50 mm

320 x 225 x 50 mm

240 x 160 x 45 mm

160 x 110 x 50 mm

180 x 130 x 45 mm



Die Maxibrief Kartons werden flach angeliefert und sind dadurch platzsparend in der Lagerung. Der Aufbau der stabilen Kartons ist dank des perfektionierten Faltsystems einfach und ohne den Einsatz von Klebeband möglich.





Die Maxibrief Kartons sind versandoptimiert nach der Postnorm als Maxibrief-Warensendung. Die hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Auf Wunsch können die Maxibrief Kartons auch mit einem individuellen Aufdruck, wie zum Beispiel dem Firmenlogo, versehen werden.



Bei mypack-24.com gibt es aber auch das passende Verpackungsmaterial und Faltkartons, wenn das Weihnachtsgeschenk für den Versand etwas größer ausfallen sollte. Wir führen Kartonagen und Schachteln in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen, 1-wellige und 2-wellige Faltkartons und Großbriefkartons. Und wenn kleinere Kostbarkeiten auf dem Weg gebracht werden sollen, haben wir zum Beispiel auch die passenden ultraleicht gefütterten Luftpolstertaschen dafür. Für die optimale Versandverpackung haben wir außerdem Verschlussmittel, Klebebänder und Füllmaterialien wie Verpackungschips in Bio-Qualität im Programm.



Die Vorteile des Versands im Maxibrief Karton auf einen Blick

- Günstig: Die Maxibrief Kartons sind nicht nur günstig in der Anschaffung, sondern auch beim Porto können im Vergleich zum Paketversand Kosten eingespart werden.

- Schnell: Der Einsatz von Maxibrief Kartons ermöglicht einen schnellen Postversand. Er passt ganz einfach in den Postkasten und später den Briefkasten des Empfängers, so dass auch hier kein weiterer Verzug bei der Zustellung entsteht.



- Stabil: Durch die hohe Kartonqualität sind die Waren beim Versand optimal geschützt.

- Variabel: Maxibrief Kartons sind in fünf Größen, von 180 x 130 x 45 mm bis 350 x 250 x 50 mm, erhältlich.



- Praktisch: Maxibrief Kartons sind einfach im Aufbau und platzsparend in der Lagerung.



Alles gut verpackt mit mypack-24.com Die Kernkompetenz von mypack-24.com liegt in der Herstellung von Transport- und Versandverpackungen. Das mittelständische Familienunternehmen produziert in Europa Verpackungen aus Karton- und Wellpappe in Standardgrößen oder auch individuelle Maßanfertigungen. Mypack-24.com ist der führende Hersteller von Kartonagen, Großbriefkartons, Maxibriefkartons und Luftpolstertaschen. Als Systemlieferant bietet mypack-24.com außer der breiten Palette an Schachteln, Kartons und Kisten auch Versandtaschen, Füllmaterial, Verschlussmittel wie Klebebänder sowie Klebefolien für eine optimale Palettierung.



Die Verpackungs- und Versandmaterialien werden in der Zweigstelle in Merter/Istanbul gefertigt und direkt und ohne Zwischenhändler vertrieben. Das ermöglicht mypack-24.com eine hohe Qualität zu günstigen Preisen anzubieten und individuelle Kundenanforderungen umzusetzen - von kleinen Stückzahlen bis zur Großserie. Mypack-24.com ist Ihr kompetenter Partner bei allen Anforderungen rund um Verpackung, Lagerung und Versand. Und das ohne Mindestbestellwert und immer mit Tiefpreisgarantie!







