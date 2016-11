Jahreshauptversammlung des bvfsi am 05.11.2016

Auf der Jahreshauptversammlung des Bundesverband Farbe Stil Image (bvfsi) e.V. blickten die Mitglieder auf das ereignisreichste Jahr seit dem Bestehen des Verbandes zurück.

v.l. Anne Helen Wiese, Petra Schreiber, Birgit A. Eggerding, Bernd Braun

(firmenpresse) - Wenngleich die Tagung in eher ruhigen Räumen des Dominikanerklosters in Frankfurt am Main stattfand, hallten freudige und lebhafte Laute durch die Klostermauern.

Präsidentin Petra Schreiber begrüßte am Samstag, 05. November 2016 die anwesenden Mitglieder und konnte gleich zu Beginn eine Reihe von Neu-Mitgliedern aufzählen. Mitgliedsurkunden, verbunden mit einem herzlichen Willkommensgruß, wurden vergeben.



Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, einer eingehenden Kassenprüfung und weiteren üblichen Regularien, konnte das Präsidium einstimmig entlastet werden.



In ihrem Jahresbericht konnte Präsidentin Petra Schreiber von namhaften Erfolgen einer engagierten Lobbyarbeit berichten. Nie zuvor hatte der bvfsi so viele Neuzugänge, nie zuvor so viele Veranstaltungen und Anfragen zu Aktivitäten des Verbandes.



Ganz besonders hoch im Kurs stand die Nachfrage nach den versiegelten, multiplexen Ausbildungs-Angeboten des bvfsi. Die ebenso, wie alle anderen Seminarangebote, nach dem Leitbild des "Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e.V." erfolgen. Die Ausbildungen, die alle parallel zu einer Berufstätigkeit durchgeführt werden können, umfassen die Berufsbilder: "Geprüfter Farb- und Stilberater bvfsi", "Geprüfter Imageberater bvfsi" sowie "Zertifizierter Knigge-Experte". Gleich im Januar 2017 starten die neuen Ausbildungslehrgänge, die alle von dem bvfsi-Kooperationspartner "Exzellenz Business Akademie" durchgeführt werden.



bvfsi-Mitglieder genießen die Vorteile von vergünstigten Weiterbildungsangeboten in Social Media, Farb- und Stilberatung oder den Modernen Umgangsformen. Die Fortbildungen wurden gerne angenommen und ergänzten die konstruktive Vereinsarbeit. Derartige Angebote für Mitglieder sollen auch künftig ausgebaut werden. So wird in naher Zukunft ein Seminar zum Thema "Werte" für bvfsi-Mitglieder stattfinden.



Festzustellen war, dass die zur Netzwerkpflege und Austausch vom bvfsi angebotenen Projekte, wie zum Beispiel das bvfsi-Frühstück oder der bvfsi-Face to Face Abendtalk immer stärker in Anspruch genommen wurden.





Getreu dem Motto: "Veränderungen warten wir nicht ab, wir treiben sie voran", erfuhr die Homepage des bvfsi eine Neuausrichtung. Auch in den Printmedien war der bvfsi mit insgesamt 14 Presseartikeln im letzten Jahr zur Verbandsarbeit wiederzufinden.



Nach den Berichten der Fachgruppenleiter "Ausbildung", (Anne Wiese) "Knigge" (Birgit A. Eggerding) und "Social-Media" (Bernd Braun) wurde ein positives Fazit für die geleistete, ehrenamtliche Arbeit gezogen.

So verwunderte es kaum, dass die erfolgreiche Verbands- und Vorstandsarbeit mit der Neuwahl des Präsidiums in bewährte Hände gelegt wurde. Einstimmig wurden für die nächsten drei Jahre Petra Schreiber zur Präsidentin und Birgit A. Eggerding zur Vizepräsidentin wiedergewählt. Mit Bernd Braun wurde das Präsidium erweitert, der ebenfalls als Vizepräsident die Verbandsarbeit unterstützen wird. Anne Wiese komplettiert das Präsidium in ihrer neuen Funktion als Schriftführerin.



Am Ende blieb festzuhalten, dass sich die konsequente Ausrichtung zur Qualität in der Ausbildung und der Mitgliederführung als fruchtbar erwiesen hat. Der bvfsi sieht die Grundpfeiler für die Zukunftsfähigkeit in den Instrumenten eines nachhaltigen Verbands-Managements, dass kontinuierlich forciert werden wird.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bvfsi.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der BUNDESVERBAND Farbe Stil Image e.V. ist die Dachorganisation für Experten aus den Fachbereichen Stil, Image, Persönlichkeit, Umgangsformen, Kommunikation und Eigen-PR sowie

allen Berufsgruppen, die persönliche Kompetenzen, Imagebildung und modische Aspekte

vermitteln.

Wir bieten

? hochwertige fachliche Aus- und Weiterbildung in Farb-, Stil-, Image-, Typberatung sowie

Moderne Umgangsformen

? kompetente und zertifizierte Farb-, Stil- und ImageberaterInnen und Knigge-Experten

? aktive Öffentlichkeitsarbeit

? ein ständig wachsendes Netzwerk in allen Bundesländern und eine Plattform zum

Erfahrungsaustausch

? Veranstaltungen wie Seminare, Workshops, Vorträge für Privatpersonen, Unternehmen,

Bildungseinrichtungen und Verbände

? Informationen, Neuigkeiten, Tipps und Trends rund um die Themen Farbe, Stil, Image,

Moderne Umgangsformen, Mode, Persönlichkeit,

Kontaktieren Sie uns an, wir stehen Ihnen als Verband mit unseren qualifizierten Berater/innen gern zur Verfügung



Dies ist eine Pressemitteilung von

BUNDESVERBAND Farbe Stil Image e.V.

Leseranfragen:

Waldstr. 2a, 61389 Schmitten/Ts.

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 07.11.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1421347

Anzahl Zeichen: 3647

Kontakt-Informationen:

Firma: BUNDESVERBAND Farbe Stil Image e.V.

Ansprechpartner: Birgit Eggerding

Stadt: Schmitten/Ts.

Telefon: 06082 924418



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.