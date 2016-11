BEAST Handcrafted Cigars

Eine selbstbewusste Cigarre im innovativen Fresh-Pack

(firmenpresse) - Außergewöhnliche Tabake in einer außergewöhnlichen Kombination und außergewöhnlichen Verpackung für ein außergewöhnliches Raucherlebnis. Nicht kleiner war der Anspruch von Arnold Andre, eine Premium Cigarre mit Charakter zu kreieren. Und hier kommt die handwerklich exzellent gemachte BEAST ins Spiel - für Cigarrenraucher, die nach einer Cigarre mit Ausdruck suchen.

In der exklusiven Manufaktur Arnold Andre Dominicana werden die BEAST Longfiller Cigarren in wahrer Handwerkskunst erschaffen. BEAST ist eine Cigarre, die sich äußerlich wie innerlich von ihrer besten Seite zeigt. Hingucker und Augenweide ist das rötlich-braune Mexican Sumatra Deckblatt, welches einem Bahia Sumatra Umblatt und einer Triple Ligero Tabakmischung aus Nicaragua und Brasilien die Krone aufsetzt. Die Triple Ligero Tabakblätter haben von Natur aus schon mehr Sonne, mehr Geschmack, mehr Würze, mehr Aromen getankt, was sich zu Rauchbeginn in einem kraftvoll-moderaten Aroma ausdrückt und sich im weiteren Verlauf zu einem Feuerwerk an Geschmack, Intensität und Aromen souverän steigert. Würzige, pfeffrige Noten und die angenehme Süße, des brasilianischen Tabaks geben dabei den Ton an - vom ersten bis zum letzten Zug in einer perfekten Balance.

Eine Cigarre, die sich nicht versteckt, versteckt sich auch nicht in einem Humidor. BEAST sorgt ganz einfach selbst für perfekte Bedingungen. Dafür haben sich die Bünder Cigariers das innovative Fresh-Pack-Konzept einfallen lassen, eine Art "Humidor to-go". Das Fresh-Pack ist Cigarren-Verpackung und optimale Klimazone in einem und als 1er- und 4er-Variante erhältlich. Das 4er-Fresh-Pack ist dank Ziplock-Verschluss wiederverschließbar.

Im Rahmen der Neueinführung unterstützt Arnold Andre den Handel mit einem hochwertigen Display zur Präsentation der BEAST Cigarren außerhalb des Humidors - Impulskäufe garantiert. Ein echter Stahlkäfig, in dem versucht wurde, die BEAST Cigarren einzusperren, ist ideal für das Schaufenster und ein sicheres Zeichen dafür, wo es BEAST zu kaufen gibt. Begleitet wird die Einführung durch umfangreiche Pressearbeit und Anzeigen.

Produktinformation:

Deckblatt:Mexican Sumatra

Umblatt:Bahia Sumatra

Einlage:Triple Ligero aus Nicaragua und Brasilien

Herkunft:Handgerollt in der Dominikanischen Republik

bei Arnold Andre Dominicana

BEAST Toro: Ø 19,8 mm/Länge: 150 mm /KVP: 6,90 EUR

BEAST Robusto: Ø 19,8 mm/Länge 125 mm/ KVP: 6,60 EUR

BEAST Short Robusto: Ø 21,3 mm/Länge 102 mm/ KVP: 6,30 EUR

BEAST Longfiller Cigarren sind im ausgesuchten Tabakwarenfacheinzelhandel erhältlich.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.arnold-andre.info



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Haus Arnold Andre wurde 1817 gegründet und ist heute Deutschlands größter Cigarren- und zweitgrößter Cigarillo-Hersteller.



Marken wie Handelsgold, Tropenschatz und Vasco da Gama sind aus der Genusswelt des Tabaks nicht mehr wegzudenken.



Die erfolgreiche Verbindung von Tradition und Innovation zeigt sich

insbesondere bei den Cigarillos des Klassikers Clubmaster und der

Trendmarke Independence, wodurch das Haus Arnold Andre dem deutschen Cigarrenmarkt in den letzten Jahren neuen Auftrieb gegeben hat.



Zum Portfolio zählen u.a. auch die Longfiller-Marken Buena Vista, Carlos Andre und Leon Jimenes aus der Dominikanischen Republik.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Arnold André- The Cigar Company

PresseKontakt / Agentur:

Headware GmbH

Beatriz Dirksen

Dollendorfer Straße 34

53639 Königswinter

b.dirksen(at)headware.de

02244920866

www.headware.de



Datum: 07.11.2016 - 14:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1421349

Anzahl Zeichen: 2796

Kontakt-Informationen:

Firma: Arnold André- The Cigar Company

Ansprechpartner: Jens Schrader

Stadt: Bünde

Telefon: 00495223-163-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 68 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung