Deutsche Umwelthilfe und 83.000 Verbraucher fordern mehr Ressourcenschutz von dm

(ots) - Deutsche Umwelthilfe und Petenten kritisieren

unnötige Verpackungen und ressourcenintensive Produkte bei Europas

größter Drogeriemarktkette - DUH fordert konkrete Ziele und Maßnahmen

zum Ressourcenschutz



Mehr als 83.000 Menschen haben die am 6. September 2016 gestartete

Petition der Berlinerin Katharina Lehmann und der Deutschen

Umwelthilfe (DUH) unterzeichnet. Sie sprechen sich darin gegen

überflüssige Verpackungen und ressourcenintensive Produkte bei dm

aus. Am 21. Oktober hat die DUH dem dm-Geschäftsführer Erich Harsch

die Unterschriften in Karlsruhe übergeben. Bei dem anschließenden

Gespräch forderte die DUH dm dazu auf, noch stärker als bisher

ökologische Verantwortung beim Produktangebot zu übernehmen. Zwar

setzt das Unternehmen bereits einzelne Maßnahmen zum Ressourcenschutz

um, doch müssen Einwegflaschen, unnötige Umverpackungen, nicht

recyclingfähige Verbundstoffe oder der Einsatz besonders

unökologischer Materialien grundsätzlich der Vergangenheit angehören.



Die Aussage von dm, dass das Unternehmen bereits alles unternimmt,

um Verpackungen so gut wie möglich zu vermeiden, reicht aus Sicht der

DUH nicht aus. Für die DUH ist es erforderlich, dass dm eine

umfassende Gesamtstrategie erarbeitet, deren Erfolg anhand konkreter

Zahlen gemessen werden kann. Zudem sollten die Ziele zum

Ressourcenschutz sowie die Ergebnisse der Maßnahmen der

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.



"Die hohe Zustimmung und Unterstützung von mehr als 83.000

Menschen macht deutlich, dass die Kunden sich umweltfreundlichere

Produkte von dm wünschen. dm hat als Marktführer eine besondere

Verantwortung beim Ressourcenschutz und muss nun liefern. Wir werden

die Entwicklung der Aktivitäten zum Ressourcenschutz genauestens

überprüfen und Verbesserungen unentwegt einfordern", sagt Jürgen

Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.





Mit mehr als 17 Millionen Tonnen pro Jahr fällt in Deutschland

mehr Verpackungsabfall an als in jedem anderen Land Europas. Neben

Supermärkten sind vor allem Drogerien mitverantwortlich für diese

Abfallflut. Drogerien verfolgen aber bislang keine klaren Strategien

und Ziele, um den Ressourcenverbrauch ihrer Verpackungen und Produkte

zu senken.



Konkret fordert die DUH von dm, besonders ressourcenintensive

Produkte und Verpackungen durch effizientere Alternativen zu

ersetzen. Gerade bei den Eigenmarken besteht großer

Handlungsspielraum. Bei Getränken sollte das Unternehmen seine

Einwegpolitik beenden und auf Mehrwegflaschen setzen. Auf unnötige

Papierschachteln, wie zum Beispiel bei Zahnpasta, sollte dm ebenso

konsequent verzichten, wie auf nicht komprimierte Deodorants und

unkonzentrierte Waschmittel. Es sollten zudem überwiegend

Nachfüllverpackungen und solche aus Recyclingmaterialien angeboten

werden. Eine Studie des Wuppertal Instituts belegt, dass durch den

Umstieg auf ressourceneffiziente Verpackungen und Produkte bereits

heute problemlos 20 Prozent der eingesetzten Ressourcen eingespart

werden können.



Katharina Lehmann, die die Petition mit der DUH gestartet hat,

sagt: "Ich freue mich sehr über die große Zustimmung der Verbraucher,

dass dm noch ökologischer werden soll, aber auch über die

Gesprächsbereitschaft des dm-Geschäftsführers Erich Harsch. Er hat

zugesichert, Hinweise zur Verbesserung des Ressourcenschutzes bei

Produkten und Verpackungen fundiert zu prüfen. Die zahlreichen von

der DUH und mir übermittelten Verbesserungsvorschläge werden wir

weiterverfolgen und dran bleiben. Über die Ergebnisse werden wir die

Öffentlichkeit informieren."



Informationen und Hintergründe:



Die Petition: www.change.org/dm

Pressefotos: http://www.duh.de/5389.html

Kampagnenvideo: http://l.duh.de/bdhy4

DUH-Untersuchung zur Ressourceneffizienz im Drogeriehandel:

http://l.duh.de/92bxm

Bericht zum Ressourcenverbrauch in deutschen Supermärkten:

http://l.duh.de/92bxm







